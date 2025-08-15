KEY TAKEAWAYS Die Aktie hat in den letzten Handelstagen den Kontakt zur SMA20 / SMA50 verloren, hat aber im Laufe der Handelswoche einen Richtungswechsel vornehmen können. Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Dax Gewinner am 14.08.2025 – Rheinmetall Aktie vorne Am Donnerstag, den 14.08.2025, schlossen 28 DAX-Aktien im Plus, während 12 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der Dax Gewinner stand die Rheinmetall Aktie mit einem Kursplus von 2,60 %. Dahinter folgten Vonovia (+2,26 %) und MTU Aero Engines (+2,04 %).

Mit dem größten Tagesgewinn im DAX setzte die Rheinmetall Aktie ein klares Ausrufezeichen am Markt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartanalyse Rheinmetall Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Rücksetzer Mitte Februar konnte sich der Kurs dynamisch erholen und über die Marke von 1.250 EUR steigen. Ein zwischenzeitliches Hoch bei 1.477,70 EUR wurde schnell wieder abverkauft, gefolgt von einer Stabilisierung im Bereich der SMA20 (1.705,41 EUR).

Das große Gap-Down wurde zügig zurückgekauft, gefolgt von einem weiteren Anstieg auf ein neues Hoch bei 1.937,50 EUR. Danach fiel der Kurs unter die SMA20 und testete die SMA50 (1.744,34 EUR) erfolgreich als Unterstützung. In den letzten Handelstagen gelang zwar eine Erholung, jedoch blieben SMA20 und SMA50 wichtige Hürden. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild aufhellen. Unterhalb der SMA20 besteht dagegen das Risiko weiterer Abgaben in Richtung der Gaps bei 1.487,70 EUR und 1.440,80 EUR. Prognose Daily: neutral Chartanalyse Rheinmetall Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart bewegte sich die Rheinmetall Aktie seitwärts zwischen der SMA50 (1.691,44 EUR) und der SMA20 (1.625,35 EUR). Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (1.759,60 EUR) scheiterte der jüngste Versuch, wieder darüber zu steigen.

Kurzfristig könnte sich das Chartbild aufhellen, wenn die SMA50 überwunden wird. Ein Rückfall unter die SMA20 hingegen würde das bärische Szenario bestätigen. Prognose 4h-Chart: bärisch / neutral

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Kursmarken Widerstände: 1.691,44 – 1.705,41 – 1.744,34 – 1.759,70 – 1.882,10

Unterstützungen: 1.625,35 – 1.609,16 – 1.440,80 – 1.334,90 – 1.306,50 Fazit Der 14.08.2025 brachte mit der Rheinmetall Aktie einen klaren Dax Gewinner. Die charttechnische Lage bleibt gemischt: Kurzfristig könnte ein Ausbruch über die SMA50 weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Anleger sollten jedoch auch die kritischen Unterstützungen im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.