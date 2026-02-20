Deutsche Telekom Prognose und DAX Gewinner: Rheinmetall erneut stark

Zum Xetra-Schluss am 19.02.2026 präsentierte sich der DAX uneinheitlich: 17 Aktien schlossen im Plus, während 23 Werte nachgaben. Damit blieb die Marktbreite insgesamt verhalten, einzelne Titel konnten jedoch erneut deutliche Akzente setzen.

Auf der Gewinnerliste standen erneut die stärksten DAX Gewinner im Fokus. Besonders auffällig war Rheinmetall, die Aktie legte um 2,61 Prozent zu. Ebenfalls gefragt waren Scout24 mit einem Plus von 1,46 Prozent sowie Hannover Rück, die um 1,18 Prozent zulegen konnte.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Rheinmetall bleibt stärkster DAX Gewinner: Die Aktie setzte ihre Gewinnserie fort und war erneut der Top-Performer, was die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Wert bestätigt.

Technisch wichtiger Kampf um die SMA200: Im Tageschart steht Rheinmetall direkt an der SMA200 – ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde die Chancen auf einen Lauf Richtung Allzeithoch deutlich erhöhen.

Kurzfristige Prognose bleibt positiv: Der 4-Stunden-Chart hat sich klar aufgehellt, solange die Aktie über SMA50 und SMA200 bleibt, überwiegt das bullische Szenario mit Aufwärtsperspektive.

Auch Anleger, die eine Deutsche Telekom Prognose im Blick behalten, beobachten den DAX derzeit sehr genau: Gerade in einer Phase gemischter Kursentwicklung richten sich viele Marktteilnehmer verstärkt auf defensive Qualitätswerte und Dividendentitel wie die Deutsche Telekom, während zyklische und rüstungsnahe Werte wie Rheinmetall die kurzfristigen Gewinnerlisten dominieren.

DAX Gewinner am Donnerstag: Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie (RHM) war am Donnerstag erneut der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Per Xetra-Schluss gewann das Papier 4,93 Prozent und setzte damit seine positive Serie fort. Bereits am Vortag hatte Rheinmetall die Liste der Tagesgewinner angeführt.

Chartcheck Rheinmetall – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart bewegt sich Rheinmetall übergeordnet seit Mai 2025 in einer Seitwärtsbox. Zunächst pendelte die Aktie im Bereich der gleitenden Durchschnitte SMA20 (aktuell bei 1.693,41 EUR) und SMA50 (aktuell bei 1.697,86 EUR). Ab November kam zusätzlich die SMA200 (aktuell bei 1.735,62 EUR) als stabilisierende Unterstützung hinzu.

Im November fiel die Aktie zwischenzeitlich unter alle drei Durchschnittslinien, konnte sich im Handelsverlauf jedoch wieder erholen und zurücklaufen. Das Allzeithoch aus 2025 wurde dabei nicht mehr erreicht – zuvor drehte das Papier wieder nach unten.

Die darauffolgende Schwäche stabilisierte sich zunächst an der SMA200 beziehungsweise darunter an der SMA50. Die SMA50 wurde kurzzeitig unterschritten, konnte jedoch ebenso wie die SMA20 in den letzten beiden Handelstagen wieder zurückerobert werden.

Im gestrigen Handel gelang Rheinmetall erneut der Kontakt zur SMA200. Sollte der gestrige Schlusskurs heute bestätigt werden, könnte sich eine weitere grüne Tageskerze ausbilden. Entscheidend wäre dann, dass sich die Aktie nachhaltig über der SMA200 etabliert. Gelingt dies, würde sich die Perspektive verbessern, dass Rheinmetall erneut in Richtung Allzeithoch laufen könnte.

Kommt es dagegen zu keiner Bestätigung des gestrigen Schlusskurses, droht eine rote Tageskerze mit erneuter Abwärtsbewegung. Aktuell bleibt der Vorteil, dass die Aktie oberhalb von SMA20 und SMA50 notiert. Beide Linien liegen eng beieinander und könnten auf der Unterseite kurzfristig stützen. Kritisch wäre ein Tagesschluss unterhalb der SMA20 – dies sollte der Anteilsschein möglichst vermeiden.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Prognose: neutral / bullisch

Chartcheck Rheinmetall – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart war Rheinmetall Mitte Oktober an die SMA200 (aktuell bei 1.668,22 EUR) zurückgefallen und konnte sich zunächst im Umfeld dieser Linie stabilisieren. Unterstützend wirkten dabei zeitweise auch die SMA20 (aktuell bei 1.629,94 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 1.672,25 EUR).

Im weiteren Verlauf wurden diese Unterstützungen jedoch aufgegeben, woraufhin die Aktie bis in den Bereich von rund 1.400 EUR zurückfiel. Anschließend folgte eine deutliche Entlastungsbewegung, die wieder über alle drei Durchschnittslinien führte.

Nach Ausbildung des Januar-Hochs versuchte Rheinmetall, sich im Rücklauf an der SMA20 zu stabilisieren. Dieser Support hielt jedoch nicht, anschließend wurde auch die SMA200 im Rahmen eines Gap Down unterschritten. Nach einer längeren Konsolidierungsphase setzte erneut eine Aufwärtsbewegung ein. Dabei konnte sich die Aktie zuletzt wieder an die SMA200 und SMA50 heranarbeiten und sich gestern per Handel darüber festsetzen.

Damit hat sich das Chartbild insgesamt aufgehellt. Solange Rheinmetall über der SMA50 und SMA200 notiert, bleibt die Chance bestehen, dass sich die Bewegung weiter in Richtung Allzeithoch fortsetzt.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich SMA50/SMA200 stabilisieren, da beide Linien aktuell eng zusammenliegen und damit eine vergleichsweise starke Unterstützungszone darstellen. Ein erneuter Tagesschluss unterhalb dieser beiden Marken würde die aktuelle Aufwärtsstruktur jedoch wieder in Frage stellen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose (gemäß aktueller Einschätzung)

Heute: aufwärts

Widerstände

1.813,19

1.821,72

1.856,70

Unterstützungen

1.735,62

1.711,29

1.697,86

1.693,41

1.674,07

1.672,25

1.668,22

1.632,11

1.629,94

1.605,50 (GAP)

1.544,10

* Angaben per Xetra-Schluss

