DAX Gewinner: Zalando Aktie führt Liste an - Zalando Prognose und Chartanalyse

- Zalando an der Spitze der DAX Gewinner
- Charttechnisch wichtige Hürde überwunden
- Zalando Prognose mit Fokus auf SMA200
- Zalando an der Spitze der DAX Gewinner
- Charttechnisch wichtige Hürde überwunden
- Zalando Prognose mit Fokus auf SMA200
Zum Xetra-Schluss am Freitag (13.03.2026) zeigte sich der DAX uneinheitlich. Insgesamt konnten 19 Aktien zulegen, während 21 Titel im Minus aus dem Handel gingen.
An der Spitze der DAX Gewinner stand erneut die Zalando Aktie, die um 5,67 Prozent zulegte. Dahinter folgten E.ON mit einem Plus von 3,08 Prozent sowie RWE mit einem Kursgewinn von 3,06 Prozent.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
🔑 Drei Key Takeaways – DAX Gewinner heute
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Zalando an der Spitze der DAX Gewinner: Die Zalando Aktie legte zum Xetra-Schluss am 13.03.2026 um 5,67 Prozent zu und führte damit erneut die Liste der DAX Gewinner an.
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Charttechnisch wichtige Hürde überwunden: Mit dem Tagesschluss über der SMA50 hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
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Zalando Prognose mit Fokus auf SMA200: Als nächstes wichtiges Kursziel gilt die SMA200 bei rund 24,91 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das mittelfristige Chartbild deutlich bullischer machen
DAX Gewinner: Zalando Aktie mit stärkstem Tagesgewinn
Die Zalando Aktie (ZAL) war damit der stärkste Titel unter den DAX Gewinnern. Bereits am Vortag hatte das Papier die Liste der Tagesgewinner im DAX angeführt. Die starke Performance rückt gleichzeitig die Zalando Prognose für die kommenden Handelstage stärker in den Fokus der Marktteilnehmer.
Zalando Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich eine technische Stabilisierung der Zalando Aktie. Nach einem Rücksetzer Ende November 2025 gelang es dem Papier, sich wieder über die SMA20 (aktuell 20,66 EUR) zu schieben. Zunächst blieben Anschlusskäufe jedoch aus.
Mit zeitlicher Verzögerung setzte dann neues Kaufinteresse ein. Die Aktie nutzte die SMA20 als Unterstützung, um dynamisch über die SMA50 (aktuell 22,53 EUR) zu steigen.
Anschließend bewegte sich der Kurs längere Zeit seitwärts. Zwischenzeitliche Schwäche wurde sowohl von der SMA20 als auch von der SMA50 aufgefangen. Allerdings gelang es der Aktie zunächst nicht, sich klar von der SMA50 zu lösen.
In der Folge kam es zu einer deutlichen Abwärtsbewegung. Die Zalando Aktie fiel mit Momentum unter die 20-EUR-Marke zurück.
In den vergangenen Handelstagen starteten mehrere Versuche, die SMA20 zurückzuerobern. Erst mit einem Gap-Up gelang schließlich der Ausbruch über diese Durchschnittslinie und ein Anstieg bis an die SMA50. Der Docht der Tageskerze reichte bereits bis an diese Linie, während der Kerzenkörper zunächst noch darunter blieb.
Zum Wochenschluss setzte sich die Aufwärtsbewegung jedoch fort. Die Aktie konnte einen Tagesschluss über der SMA50 etablieren.
Zalando Prognose – mögliche Kursziele
Mit dieser Bewegung hat sich das Chartbild im Tageschart deutlich verbessert. Die Zalando Prognose zeigt kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial.
Sollte sich die aktuelle Dynamik fortsetzen, könnte die Aktie im weiteren Verlauf die SMA200 (aktuell 24,91 EUR) anlaufen.
Dieser Bereich verdient besondere Aufmerksamkeit. In Mai und Juni 2025 fungierte die SMA200 bereits als wichtige Unterstützung. Daher könnte die Aktie in diesem Bereich erneut auf Widerstand stoßen.
Eine nachhaltige bullische Aufhellung des Chartbildes wäre erst gegeben, wenn es der Zalando Aktie gelingt, sich stabil über der SMA200 zu etablieren.
Sollte der Schlusskurs vom Freitag nicht bestätigt werden, wären Rücksetzer bis zur SMA50 möglich. Wichtig für das aktuelle Szenario ist, dass die Aktie spätestens in diesem Bereich wieder nach oben dreht.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Zalando Prognose: neutral
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Zalando Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart konnte sich die Aktie im Dezember zunächst bis an die SMA200 (aktuell 22,98 EUR) schieben. Zwar gelang kurzzeitig der Sprung über diese Linie, doch es fehlte an Dynamik nach oben.
Die Kurse bewegten sich anschließend längere Zeit im Bereich von:
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SMA20 (21,11 EUR)
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SMA50 (20,57 EUR)
Beide Linien fungierten zunächst als Unterstützung. Im Zuge späterer Gewinnmitnahmen wurden jedoch sowohl SMA20, SMA50 als auch SMA200 unterschritten.
Danach folgte eine dynamische Abwärtsbewegung. Erholungen wurden zunächst immer wieder an der SMA20 gestoppt.
In den letzten beiden Handelstagen kam es jedoch zu einer deutlichen technischen Gegenbewegung. Mit einem Gap-Up sprang die Aktie über die SMA200 und konnte sich zum Wochenschluss oberhalb dieser Linie festsetzen.
Zalando Prognose: bullisches Szenario
Das Chartbild würde sich weiter aufhellen, wenn die Aktie dauerhaft über der SMA200 bleibt.
In diesem Fall wären folgende Kursziele möglich:
-
24,90 EUR
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26,15 EUR (übergeordnetes Ziel)
Ein kurzfristiger Rücksetzer an die SMA200 wäre dabei technisch nicht kritisch, solange der Bereich als Unterstützung bestätigt wird.
Sollte die Aktie jedoch wieder unter diese Linie fallen und den Abstand nach unten ausweiten, müsste die aktuelle Aufwärtsbewegung neu bewertet werden. In diesem Fall wären Rücksetzer bis an die SMA20 denkbar.
Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Zalando Prognose: neutral / bullisch
Tagesprognose Zalando Aktie
Tendenz: aufwärts
Widerstände
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24,14
-
24,91
-
25,59
-
26,10
-
26,79
Unterstützungen
-
22,98
-
22,73
-
22,53
-
21,24
-
21,11
-
20,69
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20,67
-
20,59
-
20,32 (Gap)
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