DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Verlust - aktuelle Siemens Energy Prognose

Am Freitag (13.03.2026) zeigte sich der deutsche Leitindex uneinheitlich. Per Xetra-Schluss notierten 19 Aktien im Plus, 21 Titel im Minus. Zu den größten DAX Verlierern gehörten Siemens Energy, Airbus und Volkswagen VZ.

Den letzten Platz unter den DAX Verlierern belegte Siemens Energy. Die Aktie verlor zum Xetra-Handelsschluss 4,73 Prozent. Airbus gab um 3,71 Prozent nach, während Volkswagen VZ 2,80 Prozent einbüßte.

► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Siemens Energy größter DAX Verlierer:

Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 4,73 Prozent der schwächste Wert im DAX und führte damit die Liste der DAX Verlierer am Freitag an.

Chartbild kurzfristig eingetrübt:

Der Kurs ist unter die wichtige SMA50 gefallen und die letzten vier Handelstage waren negativ. Wird dieser Bruch bestätigt, könnte sich die Korrektur weiter ausweiten.

Wichtige Marken für die Siemens Energy Prognose:

Auf der Unterseite rückt das Gap bei 132,65 EUR in den Fokus. Eine Stabilisierung und Rückkehr über die SMA50 könnte dagegen eine Erholung in Richtung SMA20 ermöglichen.

DAX Verlierer: Siemens Energy mit größtem Tagesverlust

Die Siemens Energy Aktie (ENR) gehörte am Freitag zu den schwächsten Titeln im DAX. Mit einem Tagesverlust von 4,73 Prozent führte sie die Liste der DAX Verlierer an.

Chartanalyse Siemens Energy – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Blick auf den Tageschart zeigt, dass sich die Aktie im Verlauf des Jahres 2025 deutlich aufwärts entwickeln konnte. Im April 2025 wurde ein markantes Jahrestief ausgebildet, das anschließend schnell zurückgekauft wurde. In der Folge setzte sich die Aufwärtsbewegung weiter fort.

Zwar kam es im August zu einer temporären Schwächephase, doch nutzten Anleger diese Rücksetzer für neue Käufe. Im Oktober markierte die Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, das zunächst Gewinnmitnahmen auslöste. In der Folge fiel der Kurs bis in den Bereich von 95 EUR, bevor eine erneute Erholung einsetzte.

Seit Ende November konnte sich die Aktie wieder schrittweise nach oben arbeiten und erreichte immer neue Hochs. Mitte Dezember wurde bei 124,80 EUR ein neues Jahreshoch markiert, das anschließend moderat korrigiert wurde.

Zu Jahresbeginn setzte sich die positive Entwicklung zunächst fort. Das neue Hoch bei 171,55 EUR nutzten jedoch viele Anleger zur Gewinnmitnahme. In der Folge fiel die Aktie deutlich zurück und rutschte wieder unter die 150-EUR-Marke.

Auffällig ist, dass sich die Aktie zuvor mehrfach im Bereich der SMA20 (aktuell 159,34 EUR) stabilisieren konnte. Die Rücksetzer wurden immer wieder als Kaufgelegenheiten interpretiert.

Zuletzt hat sich das Bild jedoch eingetrübt. Die Aktie rutschte zunächst unter die SMA20 und testete anschließend die SMA50 (aktuell 148,07 EUR). Diese Durchschnittslinie fungierte zunächst als Unterstützung, wurde jedoch am Freitag erneut unterschritten. Der Handelstag endete schließlich unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie. Zudem waren die letzten vier Tageskerzen durchgehend negativ.

Siemens Energy Prognose im Tageschart

Damit hat sich das Chartbild kurzfristig verschlechtert. Wird der Bruch der SMA50 bestätigt, könnte sich die Schwächephase ausweiten. Ein mögliches Ziel auf der Unterseite liegt beim offenen Gap bei 132,65 EUR.

Sollte es hingegen zu einer Erholung kommen und der Kurs wieder über die SMA50 steigen, würde sich das Chartbild erst dann nachhaltig verbessern, wenn ein weiterer Tagesschluss darüber folgt. In diesem Fall könnte sich die Erholung in Richtung der SMA20 fortsetzen.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch / neutral

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Siemens Energy Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bewegte sich die Aktie seit Anfang Oktober weitgehend seitwärts im Bereich der SMA20 (151,18 EUR) und der SMA50 (158,76 EUR). Ende Oktober bot zusätzlich die SMA200 (141,07 EUR) Unterstützung.

Ende November gelang der Ausbruch über die SMA20. Sowohl diese Linie als auch die SMA50 konnten Rücksetzer in den darauffolgenden Wochen mehrfach stabilisieren.

Im Zuge jüngster Gewinnmitnahmen fiel der Kurs jedoch wieder unter beide Durchschnittslinien zurück. Erst im Bereich der SMA200 konnte sich die Aktie stabilisieren.

Nach einem anschließenden Gap-up über die SMA20 wurde diese Linie zuletzt erneut unterschritten. Am Freitag näherte sich der Kurs erneut der SMA200.

Kurzfristige Siemens Energy Prognose

Das Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster ist derzeit neutral zu bewerten.

Ein erneuter Test der SMA200 ist zum Wochenstart möglich.

Sollte diese Unterstützung nachhaltig unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten.

Stabilisiert sich die Aktie hingegen, wären Gegenbewegungen zunächst wieder in Richtung der SMA20 denkbar.

Übergeordnete Einschätzung (4h): neutral

Tagesprognose Siemens Energy

Tendenz für den heutigen Handel: aufwärts

Widerstände

148,07

150,54

151,03

151,18

158,76

159,34

159,81

Unterstützungen

141,07

137,40

136,15

132,65 (Gap)

128,95

* Angaben auf Basis des Xetra-Schlusskurses.

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