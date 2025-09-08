DAX Gewinner am Donnerstag: Sartorius Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Einleitung Am Freitag, den 05. September 2025, zeigten sich die DAX Gewinner und Verlierer gemischt. Während 19 Aktien im Plus notierten, schlossen 21 Werte im Minus. Besonders im Fokus stand Sartorius, die Aktie legte mit +2,27 % am stärksten zu. Doch das Chartbild bleibt angespannt – wir werfen einen Blick auf die DAX heute Prognose Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Sartorius WKN: 716560 | ISIN: DE0007165607 | Ticker: SRT.DE ✅ Drei Key Takeaways 🏆 Sartorius führt die DAX Gewinner an Kursplus von +2,27 % per Xetra-Schluss

Nach Rücksetzern über die SMA20 und SMA50 gestiegen

Dennoch bleibt das übergeordnete Chartbild bärisch 📉 Charttechnische Schwäche dominiert Vier rote Tageskerzen in Folge – Hinweis auf anhaltende Unsicherheit

Solange Sartorius unter der SMA20 (160,17 EUR) notiert, bleibt das Bild negativ

Risiko eines Tests der Unterstützung bei 151,40 EUR (Gap) und des **Jahrestiefs bei 135,20 EUR) 🎯 DAX heute – Prognose bärisch Übergeordnete Einschätzung: abwärtsgerichtet

Tagesprognose: Fortsetzung der Schwäche wahrscheinlich

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – DAX Gewinner & Verlierer / DAX heute 1. Wer waren die größten DAX Gewinner heute?

Am 5. September 2025 führte Sartorius die Gewinnerliste mit einem Plus von +2,27 % an. Weitere Gewinner waren Vonovia und adidas. 2. Wer gehörte zu den größten DAX Verlierern?

Zu den DAX Verlierern zählten 21 Aktien, darunter besonders schwach SAP, Siemens Energy und Münchener Rück. 3. Was zeigt die DAX heute Prognose?

Die DAX heute Prognose bleibt bärisch. Solange der Index unter wichtigen Chartmarken wie der SMA20 bei 160,17 EUR notiert, ist die Gefahr weiterer Rücksetzer hoch. 4. Welche charttechnischen Marken sind entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 151,40 EUR (Gap) und beim Jahrestief von 135,20 EUR. Auf der Oberseite müssten die Widerstände bei 159,06–163,46 EUR überwunden werden. 5. Sollte man jetzt in DAX Gewinner investieren?

Kurzfristig bleibt Vorsicht geboten. Wer langfristig denkt, kann Rücksetzer bei starken Gewinnern wie Sartorius oder adidas als Einstiegschance betrachten – sollte jedoch das Risiko weiterer Schwäche berücksichtigen.

