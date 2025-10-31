DAX Gewinner am Donnerstag: Scout24 Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Starke Performance im DAX – Scout24 führt die Gewinnerliste an

Charttechnik: SMA20 und SMA50 im Fokus

Risiken und Chancen – kurzfristig abwärts, langfristig attraktiv

Die Scout24 Aktie gehörte gestern zu den größten Gewinnern im DAX. Mit einem Kursplus von 3,58 % konnte sich das Unternehmen an die Spitze des Index setzen. Anleger fragen sich nun: Ist der Aufwärtstrend nachhaltig – oder bietet sich bald eine neue Kaufgelegenheit für die Scout24 Aktie? ► Scout24 ISIN: DE000A12DM80 | WKN: A12DM8 | Ticker: G24.DE ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📈 Starke Performance im DAX – Scout24 führt die Gewinnerliste an Per Xetra-Schluss am 30.10.2025 gewann die Scout24 Aktie 3,58 % und war damit der Tagesgewinner im DAX .

Der Kurs konnte sich deutlich vom Jahrestief erholen und notiert nun wieder in der Nähe wichtiger technischer Widerstände.

Der Wert profitiert von einer soliden Nachfrage im Immobilienbereich sowie einem stabilen Geschäftsmodell, das auf digitale Plattformlösungen setzt. 2️⃣ 🧭 Charttechnik: SMA20 und SMA50 im Fokus Nach einer Schwächephase im Sommer hat sich die Aktie zuletzt über die SMA20 (102,41 EUR) bewegt.

Ein nachhaltiger Schlusskurs über der SMA50 (106,30 EUR) wäre ein technisches Kaufsignal.

Gelingt dies, könnte der Kurs zügig in Richtung 109 EUR (offenes GAP) ansteigen.

Auf der Unterseite dient die Zone um 94,20 EUR als wichtige Unterstützung. 3️⃣ ⚠️ Risiken und Chancen – kurzfristig abwärts, langfristig attraktiv Der 4h-Chart zeigt weiterhin ein bärisches Gesamtbild , mit einer Tagesprognose leicht abwärtsgerichtet.

Übergeordnet bleibt die Aktie jedoch in einer intakten langfristigen Aufwärtstendenz , solange das Jahrestief nicht unterschritten wird.

Für Anleger, die Aktien kaufen wollen, könnte sich bei Rücksetzern unter 100 EUR eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Scout24 Aktie: Kursanalyse und Chartcheck Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Scout24 Aktie – Aktie kaufen oder abwarten? Die Scout24 Aktie überzeugt mit starker Performance und stabiler technischer Struktur.

Während kurzfristige Rücksetzer möglich bleiben, bietet die Aktie mittelfristig attraktive Chancen für Anleger, die auf Digitalisierung und Online-Plattformen setzen.

Wer Aktien kaufen möchte, kann bei Schwächephasen unter 100 EUR auf Kaufsignale achten – ein Ausbruch über 106 EUR könnte den nächsten Aufwärtsschub auslösen. 4-Stunden-Chart: kurzfristige Scout24 Aktie Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.