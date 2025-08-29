KEY TAKEAWAYS Das Tageschart kann bullisch interpretiert werden. Im Chart ist erkennbar, dass die Tageskerzen eine übersichtliche Größe haben, dass aber die Rücksetzer immer zeitnah zurückgekauft worden sind. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. ► Siemens WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101 | Kürzel: SIE DAX Gewinner vom 28.08.2025 – Siemens Aktie stark im Plus Am gestrigen Handelstag (28.08.2025) schlossen im Xetra-Handel 23 Aktien im Plus, während 17 Werte Verluste verbuchten. Die Gewinnerliste im DAX wurde von der Siemens Aktie (SIE) angeführt, die sich um 2,01 Prozent verteuerte und damit der größte DAX Gewinner war. Dahinter folgten Continental mit +1,65 % sowie Siemens Energy mit +1,49 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Siemens Aktie – Chartcheck im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Siemens Aktie hat sich seit dem Tief im Juli 2024 deutlich erholt. Nach einem Rücksetzer auf rund 150 EUR konnte das Papier im Herbst wieder die 180 EUR-Marke erreichen. Ende Januar 2025 wurde schließlich die psychologisch wichtige Marke von 200 EUR überschritten, woraufhin das Jahreshoch bei 243,55 EUR im März markiert wurde. Nach Gewinnmitnahmen fiel die Aktie im April kurzfristig bis auf 165,00 EUR zurück, konnte sich aber schnell stabilisieren. Aktuell notiert die Siemens Aktie über der SMA20 (229,98 EUR) und auch über der SMA50 (224,50 EUR). Damit ist das Chartbild kurzfristig bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, ist ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch bei 243,55 EUR denkbar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die Siemens Aktie sogar in Richtung 275 EUR führen. Rücksetzer finden wichtige Unterstützungen an SMA20 und SMA50. Siemens Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen 4h-Chart zeigt sich ein bullisches Bild. Die Siemens Aktie konnte sich über der SMA20 (234,88 EUR) behaupten und Rücksetzer an der SMA50 (232,58 EUR) stabilisieren. Erst bei einem Bruch der SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Korrektur bis zur SMA200 (222,45 EUR) ausweitet. Technische Einschätzung – Prognose Siemens Aktie Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart: bullisch

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Widerstände: 239,10 / 241,90 / 243,55 / 255,00

Wichtige Unterstützungen: 235,20 / 234,88 / 232,58 / 229,98 / 224,50 / 210,61 Fazit: Siemens Aktie als klarer DAX Gewinner Mit einem Kursplus von 2,01 Prozent war die Siemens Aktie der Top-Performer unter den DAX Gewinnern am 28.08.2025. Solange die Aktie oberhalb der gleitenden Durchschnitte notiert, bleibt das Chartbild bullisch. Ein Test des Jahreshochs und ein möglicher Ausbruch nach oben bleiben im Fokus der Anleger.

