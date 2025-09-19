KEY TAKEAWAYS Aktuell notiert die Aktie per Tagesschluss verbindlich unter der SMA20 und im Bereich des Jahrestiefs. Das Papier hat gestern keinen Doppelboden formatieren können. Heute im Handel kommt es darauf an, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Gelingt dies, so könnte die Aktie zunächst das GAP (94,22 EUR) schließen und dann weiter aufwärts an die SMA20 laufen könnten. ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL DAX Gewinner am 18.09.2025 – Zalando Aktie an der Spitze Zum Xetra-Schluss am 18. September 2025 notierten 26 DAX-Aktien im Plus und 14 Werte im Minus. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Zalando Aktie (ZAL), die mit einem Tagesgewinn von +5,57 Prozent besonders stark performte. Dahinter folgten SAP mit +4,00 Prozent und die Commerzbank mit +3,83 Prozent. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zalando Aktie – Chartanalyse und aktueller Kursverlauf Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Zalando Aktie konnte sich in den vergangenen Monaten mehrfach an wichtigen Unterstützungszonen behaupten. Nach dem Jahreshoch von 39,98 EUR im Februar folgte eine längere Phase der Korrektur. Zwischenzeitlich fiel der Kurs unter die 26 EUR-Marke, konnte sich aber stabilisieren und jüngst wieder über die 27 EUR-Linie klettern. Jahreshoch: 39,98 EUR (Februar)

Wichtige Unterstützung: 25–26 EUR

Nächste Widerstände: 28,51 EUR, 29,55 EUR, 30,51 EUR

Charttechnische Einschätzung: Neutral bis bullisch Mit dem gestrigen Anstieg über die SMA50 (25,33 EUR) hat sich das Chartbild aufgehellt. Gelingt die Bestätigung dieses Signals, könnte die Zalando Aktie mittelfristig in Richtung der SMA200 bei 30,51 EUR laufen. Prognose: Zalando Aktie im Fokus der Anleger Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein bullisches Bild. Nach einer Konsolidierung über der SMA200 könnte sich der Aufwärtstrend in den kommenden Handelstagen fortsetzen. Hält die Aktie die Pace, ist ein Test der 30 EUR-Marke realistisch. Sollte der Kurs hingegen zurückfallen, bietet die Zone um 25,50–26 EUR eine solide Unterstützung. Fazit: Zalando Aktie als DAX Gewinner im Fokus Die Zalando Aktie ist aktuell einer der stärksten Titel im DAX 40 und steht bei Tradern wie Investoren gleichermaßen im Fokus. Ob sich der positive Trend fortsetzt, hängt maßgeblich von der Bestätigung der jüngsten Kursgewinne ab. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

