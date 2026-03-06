DAX Gewinner: Zalando Aktie führt Gewinnerliste – Zalando Prognose bleibt bärisch

Per Xetra-Schluss notierten gestern (05.03.2026) insgesamt 13 DAX-Aktien im Plus, während 27 Titel Verluste verbuchten.

Die Liste der DAX Gewinner wurde von der Zalando Aktie angeführt, die um 3,81 Prozent zulegen konnte. Dahinter folgten adidas mit +2,90 Prozent sowie Symrise mit +2,33 Prozent.

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Zalando führt die DAX Gewinner an

Die Zalando Aktie gehörte zu den stärksten DAX Gewinnern und legte per Xetra-Schluss um 3,81 Prozent zu. Insgesamt schlossen 13 Aktien im DAX im Plus, während 27 Werte Verluste verbuchten.

Zalando Prognose im Tageschart bleibt bärisch

Solange die Aktie unter der SMA20 (20,72 EUR) notiert, bleibt das Chartbild angeschlagen. Wichtige mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei 18,80 EUR und im Bereich von 15 EUR .

Entscheidende Marke im kurzfristigen Chart

Im kurzfristigen Bild stellt die SMA50 im 4h-Chart bei 20,51 EUR eine zentrale Hürde dar. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte das Chartbild aufhellen, während ein Rückfall unter die SMA20 weiteren Abwärtsdruck signalisieren würde.

DAX Gewinner: Zalando Aktie mit stärkstem Tagesgewinn

Die Zalando Aktie (ZAL) gehörte damit zu den wichtigsten DAX Gewinnern des Tages. Per Xetra-Schluss verzeichnete der Titel einen Kursanstieg von 3,81 Prozent und setzte sich damit an die Spitze der Gewinnerliste im DAX.

Zalando Prognose: Chartcheck im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart gelang es der Aktie Ende November 2025, sich nach einem Rücksetzer wieder über die SMA20 (aktuell bei 20,72 EUR) zu schieben. Nach dem Überqueren dieser Linie blieben Anschlusskäufe zunächst aus.

Diese stellten sich erst mit Verzögerung ein. Die Aktie nutzte die SMA20 anschließend als Sprungbrett, um dynamisch über die SMA50 (aktuell bei 23,01 EUR) zu steigen.

Im weiteren Verlauf bewegte sich der Kurs überwiegend seitwärts. Moderate Schwächephasen wurden sowohl von der SMA20 als auch von der SMA50 gestützt, was im Tageschart gut zu erkennen ist.

Allerdings gelang es dem Papier nicht, sich nachhaltig von der SMA50 nach oben zu lösen. Gleichzeitig drückte die SMA20 von oben, wodurch die Aktie diese wichtige Linie nicht überwinden konnte.

Die Kursstruktur deutete darauf hin, dass ein weiterer Rücksetzer möglich ist – was sich im weiteren Handelsverlauf bestätigte. Die Aktie gab dynamisch nach und fiel mit Momentum unter die Marke von 20 EUR.

Zalando Prognose im Tageschart

Damit bleibt das Tageschart bärisch zu interpretieren.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

18,80 EUR

übergeordnet 15 EUR

Kurzfristige Gegenbewegungen könnten dagegen erneut in Richtung SMA20 führen. Sollte diese Marke überwunden werden, wäre ein weiterer Anstieg in Richtung SMA50 möglich.

Die Erholung der letzten beiden Handelstage ist derzeit eher als technische Reaktion innerhalb des Abwärtstrends zu interpretieren. Sollte die SMA20 heute erneut getestet werden, sollten die Kursmuster im Bereich dieser Linie genau beobachtet werden.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Zalando Prognose: bärisch

Zalando Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Dezember konnte sich die Aktie zunächst bis zur SMA200 (aktuell bei 23,15 EUR) nach oben schieben. Zwar wurde diese Durchschnittslinie kurzfristig überschritten, jedoch gelang es der Aktie nicht, sich nachhaltig davon nach oben abzusetzen.

Stattdessen bewegte sich der Kurs überwiegend seitwärts bis moderat aufwärts im Bereich der SMA20 (23,03 EUR) und SMA50 (20,51 EUR).

Während der anschließenden Schwächephase fungierten diese Linien zunächst als Unterstützung, wurden im Zuge der Gewinnmitnahmen jedoch aufgegeben. Zu Monatsbeginn setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein.

Erholungsbewegungen scheiterten mehrfach an der SMA20. Im gestrigen Handel gelang zwar ein Anstieg über diese Linie bis an die SMA50, jedoch zeigt der Docht der Kerze, dass diese Marke nur kurz überschritten wurde. Der Kerzenkörper bildete sich erneut unterhalb dieser Linie aus.

Technische Lage der Zalando Aktie

Der Chart zeigt, dass die Aktie zuletzt mehrfach Kontakt zur SMA50 hatte, diese jedoch nicht nachhaltig überwinden konnte.

Sollte der Kurs heute über die SMA50 steigen, würde sich das Chartbild erst dann aufhellen, wenn sich die Aktie klar von dieser Linie nach oben lösen kann.

Fällt der Kurs dagegen wieder unter die SMA20, spricht vieles dafür, dass sich die übergeordnete Abwärtsbewegung fortsetzt.

Die möglichen Kursziele auf der Unterseite entsprechen den bereits im Tageschart genannten Marken.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Zalando Prognose: bärisch / neutral

Tagesprognose Zalando Aktie

Tendenz für den heutigen Handel: abwärts

Widerstände

20,51

20,72

20,81

22,35 (GAP)

23,01

24,76

25,22

26,10

26,79

Unterstützungen

20,03

19,93

19,63

19,40

18,80

* Angaben jeweils per Xetra-Schluss.

