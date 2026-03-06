Nasdaq Prognose heute (06.03.2026): Nasdaq Analyse mit wichtigen Marken und Trading-Szenarien

- Kurzfristiges Chartbild verbessert sich leicht
- SMA200 im 4h-Chart bleibt zentraler Widerstand
- Leicht bullische Nasdaq Prognose für den heutigen Handel
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.066 Punkten. Der Index lief übergeordnet bis zum Nachmittag in einer Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich zunächst deutliche Vola ein. Der Nasdaq formatierte zunächst das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Die folgenden Gewinnmitnahmen hielten bis zum Abend an. Erst im Bereich der 24.750 Punkte gelang die Stabilisierung und die dynamische Erholung. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Index wieder über die 25.000 Punkte-Marke schieben und darüber auch den Tagesschluss formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Kurzfristiges Chartbild verbessert sich leicht
In der aktuellen Nasdaq Analyse hat sich das Stundenchart nach der Erholung am Abend wieder aufgehellt. Der Nasdaq konnte sich über der SMA20 stabilisieren, was kurzfristig für ein leicht bullisches Momentum spricht.
-
SMA200 im 4h-Chart bleibt zentraler Widerstand
Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der Nasdaq die SMA200 im 4h-Chart bei rund 25.155 Punkten überwinden. Erst ein dynamischer Ausbruch darüber würde das übergeordnete Chartbild klar verbessern.
-
Leicht bullische Nasdaq Prognose für den heutigen Handel
Das Setup signalisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit. Entscheidend ist, ob sich der Nasdaq über 25.078 Punkten stabilisieren kann. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele oberhalb von 25.220 Punkten aktiviert werden.
Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Freitag, den 06.03.2026
Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt nach der gestrigen Erholung ein leicht bullisches kurzfristiges Chartbild. In der folgenden Nasdaq Analyse werden die wichtigsten Kursbewegungen, technischen Marken und möglichen Szenarien für den heutigen Handel detailliert betrachtet.
Rückblick: Nasdaq Handel vom 05.03.2026
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.066 Punkten. Im Verlauf des Vormittags bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsbox. Mit Start des offiziellen Handels nahm die Volatilität deutlich zu.
Nach einem frühen Anstieg auf das Tageshoch setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Die Gewinnmitnahmen hielten bis in die Abendstunden an. Erst im Bereich von 24.750 Punkten gelang eine Stabilisierung, woraufhin eine dynamische Gegenbewegung einsetzte.
Bis zum Handelsschluss konnte der Nasdaq wieder über die 25.000-Punkte-Marke steigen und den Tag oberhalb dieser wichtigen psychologischen Schwelle beenden.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range
|05.03.
|25.180
|24.748
|25.022
|432
|04.03.
|25.190
|24.570
|25.095
|620
Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart startete der Nasdaq im Bereich der SMA20 (aktuell 25.014 Punkte) in den Handel. Der Index arbeitete sich bis zum Nachmittag mehrfach an dieser Durchschnittslinie ab.
Der anschließende Rücksetzer führte den Nasdaq unter:
-
SMA200 (24.922 Punkte)
-
SMA50 (24.975 Punkte)
Am Abend gelang den Bullen jedoch eine klare Stabilisierung. Der Index drehte nach oben und konnte sich bis zum Handelsschluss wieder über der SMA20 festsetzen.
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.
Sollten sich die Aufwärtsimpulse heute dynamisch fortsetzen, könnten in der aktuellen Nasdaq Prognose folgende Ziele in den Fokus rücken:
-
25.220 / 25.235 Punkte
-
25.370 / 25.385 Punkte
-
25.450 / 25.465 Punkte
Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 aufgefangen werden. Darunter würde die SMA50 eine weitere Unterstützung darstellen. Ein erneutes Unterschreiten der SMA200 würde die aktuelle Aufwärtsbewegung jedoch infrage stellen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich weiterhin ein gemischtes Bild. Der Nasdaq fiel zunächst unter alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte, konnte sich im Verlauf jedoch wieder bis an die SMA200 (aktuell 25.155 Punkte) heranschieben.
Mehrere Versuche, diese Marke nachhaltig zu überwinden, sind bisher gescheitert. Dadurch bleibt die SMA200 weiterhin ein zentraler Widerstand im Chartbild.
Selbst ein kurzfristiges Überschreiten dieser Linie würde noch kein klares bullisches Signal liefern. Entscheidend wäre eine dynamische Anschlussbewegung nach oben.
Sollte dies gelingen, könnten die bereits im Stundenchart genannten Kursziele angelaufen werden.
Misslingt der Ausbruch dagegen, könnten folgende Unterstützungen relevant werden:
-
SMA50 – 24.944 Punkte
-
SMA20 – 24.877 Punkte
Sollte sich der Nasdaq erneut unter der SMA20 festsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Wochentiefs.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral
Nasdaq Prognose für den heutigen Handel (06.03.2026)
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.078 Punkten und damit 12 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index über 25.078 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele erreicht werden:
25.101 / 25.103
25.125 / 25.127
25.143 / 25.145
25.161 / 25.163
25.181 / 25.183
25.202 / 25.204
25.223 / 25.225
25.241 / 25.243
25.259 / 25.261
25.280 / 25.282
25.301 / 25.303
Über 25.301 Punkten könnten weitere Ziele aktiviert werden:
25.324 / 25.326
25.341 / 25.343
25.359 / 25.361
25.377 / 25.379
25.393 / 25.395
25.411 / 25.413
25.428 / 25.430
25.455 / 25.457
Bärisches Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.078 Punkten etablieren, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
25.068 / 25.066
25.047 / 25.045
25.028 / 25.026
25.005 / 25.003
24.982 / 24.980
24.967 / 24.965
24.944 / 24.942
24.928 / 24.926
24.910 / 24.908
24.886 / 24.884
24.868 / 24.866
24.845 / 24.843
24.828 / 24.826
24.805 / 24.803
24.788 / 24.786
Darunter könnten weitere Ziele aktiviert werden:
24.768 / 24.766
24.749 / 24.747
24.730 / 24.728
24.711 / 24.709
24.693 / 24.691
24.679 / 24.677
24.658 / 24.656
24.639 / 24.637
24.623 / 24.621
24.604 / 24.602
24.588 / 24.586
24.570 / 24.568
24.553 / 24.551
24.535 / 24.533
24.517 / 24.515
Wichtige Nasdaq Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
25.154
25.301
25.454
25.755
25.936
Unterstützungen
25.014
24.975 / 24.944 / 24.922
24.877
24.786
24.595
24.323
24.297
Marktausblick und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis des aktuellen Trading-Setups ergibt sich folgende Nasdaq Prognose für den heutigen Handel:
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags.
Erwartete Tagesrange der Nasdaq Analyse:
25.243 / 25.379 Punkte bis 24.980 / 24.803 Punkte
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht bullisches kurzfristiges Bild. Solange sich der Nasdaq über der Marke von 25.078 Punkten halten kann, bestehen Chancen auf weitere Anstiege in Richtung 25.220 Punkte und darüber.
Welche wichtigen Widerstände zeigt die Nasdaq Analyse?
Zu den wichtigsten Widerständen in der aktuellen Nasdaq Analyse zählen die Bereiche bei 25.154 Punkten, 25.301 Punkten und 25.454 Punkten. Besonders die Zone um 25.155 Punkte (SMA200 im 4h-Chart) gilt als entscheidende Hürde.
Welche Unterstützungen sind im Nasdaq aktuell relevant?
Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 25.014 Punkten, 24.975 / 24.944 Punkten sowie bei 24.877 Punkten. Sollte der Index darunter fallen, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausweiten.
Ist der Nasdaq kurzfristig bullisch oder bärisch?
Im kurzfristigen Chartbild ist der Nasdaq aktuell leicht bullisch, da der Index sich wieder über der SMA20 im Stundenchart etablieren konnte. Im übergeordneten Bild bleibt die Lage jedoch neutral, solange die SMA200 im 4h-Chart nicht nachhaltig überwunden wird.
Welche Tagesrange wird laut Nasdaq Analyse erwartet?
Die erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen 24.980 / 24.803 Punkten auf der Unterseite und 25.243 / 25.379 Punkten auf der Oberseite.
Welche Wahrscheinlichkeit haben steigende Kurse laut Nasdaq Prognose?
Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %, während ein bärisches Szenario aktuell mit 40 % bewertet wird.
