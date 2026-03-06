Nasdaq Prognose heute (06.03.2026): Nasdaq Analyse mit wichtigen Marken und Trading-Szenarien

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.066 Punkten. Der Index lief übergeordnet bis zum Nachmittag in einer Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels stellte sich zunächst deutliche Vola ein. Der Nasdaq formatierte zunächst das Tageshoch, das direkt abverkauft worden ist. Die folgenden Gewinnmitnahmen hielten bis zum Abend an. Erst im Bereich der 24.750 Punkte gelang die Stabilisierung und die dynamische Erholung. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Index wieder über die 25.000 Punkte-Marke schieben und darüber auch den Tagesschluss formatieren.

Leicht bullische Nasdaq Prognose für den heutigen Handel Das Setup signalisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit . Entscheidend ist, ob sich der Nasdaq über 25.078 Punkten stabilisieren kann. In diesem Fall könnten die nächsten Kursziele oberhalb von 25.220 Punkten aktiviert werden.

SMA200 im 4h-Chart bleibt zentraler Widerstand Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der Nasdaq die SMA200 im 4h-Chart bei rund 25.155 Punkten überwinden. Erst ein dynamischer Ausbruch darüber würde das übergeordnete Chartbild klar verbessern.

Kurzfristiges Chartbild verbessert sich leicht In der aktuellen Nasdaq Analyse hat sich das Stundenchart nach der Erholung am Abend wieder aufgehellt. Der Nasdaq konnte sich über der SMA20 stabilisieren, was kurzfristig für ein leicht bullisches Momentum spricht.

Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse für Freitag, den 06.03.2026

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt nach der gestrigen Erholung ein leicht bullisches kurzfristiges Chartbild. In der folgenden Nasdaq Analyse werden die wichtigsten Kursbewegungen, technischen Marken und möglichen Szenarien für den heutigen Handel detailliert betrachtet.

Rückblick: Nasdaq Handel vom 05.03.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.066 Punkten. Im Verlauf des Vormittags bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsbox. Mit Start des offiziellen Handels nahm die Volatilität deutlich zu.

Nach einem frühen Anstieg auf das Tageshoch setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Die Gewinnmitnahmen hielten bis in die Abendstunden an. Erst im Bereich von 24.750 Punkten gelang eine Stabilisierung, woraufhin eine dynamische Gegenbewegung einsetzte.

Bis zum Handelsschluss konnte der Nasdaq wieder über die 25.000-Punkte-Marke steigen und den Tag oberhalb dieser wichtigen psychologischen Schwelle beenden.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 05.03. 25.180 24.748 25.022 432 04.03. 25.190 24.570 25.095 620

Betrachtungszeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart startete der Nasdaq im Bereich der SMA20 (aktuell 25.014 Punkte) in den Handel. Der Index arbeitete sich bis zum Nachmittag mehrfach an dieser Durchschnittslinie ab.

Der anschließende Rücksetzer führte den Nasdaq unter:

SMA200 (24.922 Punkte)

SMA50 (24.975 Punkte)

Am Abend gelang den Bullen jedoch eine klare Stabilisierung. Der Index drehte nach oben und konnte sich bis zum Handelsschluss wieder über der SMA20 festsetzen.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.

Sollten sich die Aufwärtsimpulse heute dynamisch fortsetzen, könnten in der aktuellen Nasdaq Prognose folgende Ziele in den Fokus rücken:

25.220 / 25.235 Punkte

25.370 / 25.385 Punkte

25.450 / 25.465 Punkte

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA20 aufgefangen werden. Darunter würde die SMA50 eine weitere Unterstützung darstellen. Ein erneutes Unterschreiten der SMA200 würde die aktuelle Aufwärtsbewegung jedoch infrage stellen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich weiterhin ein gemischtes Bild. Der Nasdaq fiel zunächst unter alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte, konnte sich im Verlauf jedoch wieder bis an die SMA200 (aktuell 25.155 Punkte) heranschieben.

Mehrere Versuche, diese Marke nachhaltig zu überwinden, sind bisher gescheitert. Dadurch bleibt die SMA200 weiterhin ein zentraler Widerstand im Chartbild.

Selbst ein kurzfristiges Überschreiten dieser Linie würde noch kein klares bullisches Signal liefern. Entscheidend wäre eine dynamische Anschlussbewegung nach oben.

Sollte dies gelingen, könnten die bereits im Stundenchart genannten Kursziele angelaufen werden.

Misslingt der Ausbruch dagegen, könnten folgende Unterstützungen relevant werden:

SMA50 – 24.944 Punkte

SMA20 – 24.877 Punkte

Sollte sich der Nasdaq erneut unter der SMA20 festsetzen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Wochentiefs.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Prognose für den heutigen Handel (06.03.2026)

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.078 Punkten und damit 12 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index über 25.078 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele erreicht werden:

25.101 / 25.103

25.125 / 25.127

25.143 / 25.145

25.161 / 25.163

25.181 / 25.183

25.202 / 25.204

25.223 / 25.225

25.241 / 25.243

25.259 / 25.261

25.280 / 25.282

25.301 / 25.303

Über 25.301 Punkten könnten weitere Ziele aktiviert werden:

25.324 / 25.326

25.341 / 25.343

25.359 / 25.361

25.377 / 25.379

25.393 / 25.395

25.411 / 25.413

25.428 / 25.430

25.455 / 25.457

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.078 Punkten etablieren, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

25.068 / 25.066

25.047 / 25.045

25.028 / 25.026

25.005 / 25.003

24.982 / 24.980

24.967 / 24.965

24.944 / 24.942

24.928 / 24.926

24.910 / 24.908

24.886 / 24.884

24.868 / 24.866

24.845 / 24.843

24.828 / 24.826

24.805 / 24.803

24.788 / 24.786

Darunter könnten weitere Ziele aktiviert werden:

24.768 / 24.766

24.749 / 24.747

24.730 / 24.728

24.711 / 24.709

24.693 / 24.691

24.679 / 24.677

24.658 / 24.656

24.639 / 24.637

24.623 / 24.621

24.604 / 24.602

24.588 / 24.586

24.570 / 24.568

24.553 / 24.551

24.535 / 24.533

24.517 / 24.515

Wichtige Nasdaq Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.154

25.301

25.454

25.755

25.936

Unterstützungen

25.014

24.975 / 24.944 / 24.922

24.877

24.786

24.595

24.323

24.297

Marktausblick und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis des aktuellen Trading-Setups ergibt sich folgende Nasdaq Prognose für den heutigen Handel:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags.

Erwartete Tagesrange der Nasdaq Analyse:

25.243 / 25.379 Punkte bis 24.980 / 24.803 Punkte

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die aktuelle Nasdaq Prognose zeigt ein leicht bullisches kurzfristiges Bild. Solange sich der Nasdaq über der Marke von 25.078 Punkten halten kann, bestehen Chancen auf weitere Anstiege in Richtung 25.220 Punkte und darüber.

Welche wichtigen Widerstände zeigt die Nasdaq Analyse?

Zu den wichtigsten Widerständen in der aktuellen Nasdaq Analyse zählen die Bereiche bei 25.154 Punkten, 25.301 Punkten und 25.454 Punkten. Besonders die Zone um 25.155 Punkte (SMA200 im 4h-Chart) gilt als entscheidende Hürde.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq aktuell relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen aktuell bei 25.014 Punkten, 24.975 / 24.944 Punkten sowie bei 24.877 Punkten. Sollte der Index darunter fallen, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter ausweiten.

Ist der Nasdaq kurzfristig bullisch oder bärisch?

Im kurzfristigen Chartbild ist der Nasdaq aktuell leicht bullisch, da der Index sich wieder über der SMA20 im Stundenchart etablieren konnte. Im übergeordneten Bild bleibt die Lage jedoch neutral, solange die SMA200 im 4h-Chart nicht nachhaltig überwunden wird.

Welche Tagesrange wird laut Nasdaq Analyse erwartet?

Die erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen 24.980 / 24.803 Punkten auf der Unterseite und 25.243 / 25.379 Punkten auf der Oberseite.

Welche Wahrscheinlichkeit haben steigende Kurse laut Nasdaq Prognose?

Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %, während ein bärisches Szenario aktuell mit 40 % bewertet wird.