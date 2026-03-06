- Gewinn über Erwartungen
Target Aktie im Fokus: überrascht mit starkem Gewinn, doch Umsatz bleibt schwach. Turnaround mit Milliardeninvestitionen geplant - jetzt Aktien kaufen?
Die Target Aktie steht derzeit wieder stärker im Fokus der Börse. Der US-Einzelhandelsriese kämpft zwar weiterhin mit rückläufigen Umsätzen und sinkender Kundenfrequenz, konnte zuletzt jedoch mit besseren Gewinnen als erwartet überraschen. Anleger fragen sich daher zunehmend: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Target Aktien zu kaufen?
Der Konzern befindet sich aktuell mitten in einer umfassenden Restrukturierung, mit dem Ziel, Wachstum und Kundenzahlen wieder anzukurbeln.
► Target WKN: 856243 | ISIN: US87612E1064 | Ticker: TGT.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔎 Drei Key Takeaways zur Target Aktie
✅ Gewinn über Erwartungen: Quartalsgewinn von 2,44 USD je Aktie.
📉 Umsatz leicht rückläufig: -1,5 % im Jahresvergleich.
📈 Optimistischer Ausblick: Target erwartet wieder Umsatzwachstum.
📊 Quartalszahlen: Target überrascht mit starkem Gewinn
Target meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,44 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 2,16 USD deutlich.
Der Umsatz lag bei 30,45 Milliarden US-Dollar, knapp unter den Prognosen der Wall Street. Insgesamt ging der Quartalsumsatz um etwa 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr zurück.
Trotzdem reagierte die Börse positiv: Die Target Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen um mehr als 6 % zu.
📉 Herausforderung: Sinkende Kundenfrequenz
Ein zentrales Problem für den Einzelhändler bleibt die rückläufige Kundenzahl. Seit vier Quartalen in Folge ist die Kundenfrequenz in Filialen und auf der Website gesunken.
Im letzten Quartal:
-
Vergleichbare Umsätze (Same-Store-Sales): -2,5 %
-
Transaktionen: -2,9 %
-
Durchschnittlicher Warenkorb: +0,4 %.
Inflation und höhere Lebenshaltungskosten belasten weiterhin die Kauflaune vieler Verbraucher.
🔄 Turnaround-Strategie: Milliardeninvestitionen geplant
Target arbeitet aktiv an einer Trendwende. Für das laufende Jahr plant der Konzern Investitionen von rund 5 Milliarden US-Dollar in Technologie, Lieferketten und Filialen.
Weitere Maßnahmen:
-
Eröffnung von über 30 neuen Filialen
-
130 Filialen werden modernisiert
-
Ausbau von Werbung, Marktplatz und Mitgliedschaften.
Diese Maßnahmen sollen langfristig wieder mehr Wachstum ermöglichen.
📈 Wachstumstreiber: Neue Geschäftsmodelle
Neben dem klassischen Einzelhandel baut Target zunehmend zusätzliche Einnahmequellen auf.
Dazu gehören:
-
Werbegeschäft Roundel
-
Mitgliedschaftsprogramm Target Circle 360
-
Drittanbieter-Marktplatz
Die Umsätze aus Nicht-Handelswaren stiegen zuletzt um mehr als 25 %.
Diese Diversifikation könnte langfristig ein wichtiger Treiber für die Target Aktie sein.
⚠️ Risiken für Anleger
Trotz der positiven Impulse bleibt der Wettbewerb im Einzelhandel stark. Konkurrenten wie Walmart, Costco oder TJX konnten zuletzt deutlich bessere Umsatzentwicklungen vorweisen.
Auch Inflation und geopolitische Unsicherheiten könnten das Konsumverhalten weiterhin beeinflussen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🏁 Fazit: Target Aktie zwischen Turnaround und Herausforderungen
Die Target Aktie steht aktuell an einem entscheidenden Punkt.
✔️ Gewinn über Erwartungen
✔️ Milliardeninvestitionen in Wachstum
✔️ Ausbau neuer Geschäftsmodelle
❗ Rückläufige Kundenfrequenz
❗ Umsatz weiterhin unter Druck
❗ Starker Wettbewerb im Einzelhandel
Für langfristige Anleger, die gezielt Aktien kaufen möchten, könnte Target eine interessante Turnaround-Chance sein – kurzfristig bleibt der Weg zurück zu nachhaltigem Wachstum jedoch herausfordernd.
Target Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Target Aktie
📊 Warum steht die Target Aktie aktuell im Fokus?
Die Target Aktie steht im Fokus, weil der US-Einzelhändler trotz rückläufiger Umsätze einen höheren Gewinn als erwartet gemeldet hat. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an einer umfassenden Restrukturierung, um wieder stärker zu wachsen.
📉 Warum sind die Umsätze bei Target zuletzt gesunken?
Die Umsätze von Target sind zuletzt leicht gesunken, weil viele Verbraucher aufgrund von Inflation und höheren Lebenshaltungskosten weniger Geld für nicht lebensnotwendige Produkte ausgeben. Dadurch ist auch die Kundenfrequenz in Filialen und online rückläufig.
📈 Welche Wachstumsperspektiven hat die Target Aktie?
Target plant umfangreiche Investitionen in Technologie, Lieferketten und Filialen. Zudem baut das Unternehmen neue Geschäftsbereiche wie Werbung, Mitgliedschaften und einen Online-Marktplatz aus, um langfristig wieder stärker zu wachsen.
💰 Zahlt Target eine Dividende?
Ja, Target gehört zu den etablierten Dividendenzahlern im US-Einzelhandel. Das Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden und gilt daher bei vielen Investoren als potenzieller Einkommenswert.
🛒 Sollte man die Target Aktie jetzt kaufen?
Ob Anleger die Target Aktie kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Kurzfristig belasten rückläufige Umsätze und Wettbewerb den Kurs. Langfristig könnte der Turnaround durch Investitionen und neue Geschäftsmodelle Chancen bieten.
