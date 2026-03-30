DAX Gewinner: BASF Aktie führt Liste an - BASF Prognose bleibt bullisch

Das Wichtigste in Kürze BASF führt die DAX Gewinner an

BASF Prognose bleibt bullisch

Technische Lage stabilisiert sich

Zum Xetra-Schluss am Freitag (27.03.2026) konnten lediglich 10 Aktien im DAX zulegen, während 30 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die BASF Aktie mit einem Kursanstieg von 2,87 Prozent. Dahinter folgten Symrise mit +1,76 Prozent und Hannover Rück mit +0,98 Prozent. DAX Gewinner im Fokus: BASF Aktie Die BASF Aktie (BAS) war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern und verzeichnete per Xetra-Schluss einen Tagesgewinn von 2,87 Prozent. Damit rückt die Aktie erneut in den Fokus für Anleger und die aktuelle BASF Prognose. ► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS ⚡ Key Takeaways BASF führt die DAX Gewinner an: Mit +2,87 Prozent war die BASF Aktie der stärkste Wert im DAX und steht aktuell klar im Fokus.

Mit +2,87 Prozent war die BASF Aktie der stärkste Wert im DAX und steht aktuell klar im Fokus. BASF Prognose bleibt bullisch: Oberhalb der SMA50 ist der Aufwärtstrend intakt, mit möglichen Kurszielen bei 53,00 EUR und 60,62 EUR.

Oberhalb der SMA50 ist der Aufwärtstrend intakt, mit möglichen Kurszielen bei 53,00 EUR und 60,62 EUR. Technische Lage stabilisiert sich: Mehrere Unterstützungen (SMA20, SMA50, SMA200) liegen eng beieinander und bieten eine solide Basis für weitere Kursanstiege. BASF Prognose: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die BASF Aktie im späteren Verlauf von 2025 überwiegend seitwärts tendierte. Eine kurzfristige Erholung im August wurde schnell wieder abverkauft. Erst Ende Januar 2026 kam wieder deutliches Kaufinteresse auf. Die Aktie konnte sich zwischenzeitlich über die Marke von 50 EUR schieben, scheiterte jedoch zunächst an einer nachhaltigen Etablierung. Nach Gewinnmitnahmen im März setzte der Kurs zurück, bevor in den letzten fünf Handelstagen eine dynamische Erholung einsetzte. Aktuell notiert die Aktie wieder stabil über der wichtigen 50 EUR-Marke. Wichtige gleitende Durchschnitte: SMA200: 44,79 EUR

SMA50: 47,90 EUR

SMA20: 47,51 EUR Zu Jahresbeginn gelang der nachhaltige Ausbruch über alle drei Durchschnittslinien. Nach einem Rücksetzer bis zur SMA200 konnte sich die Aktie stabilisieren und erneut über die SMA50 steigen. BASF Prognose Daily Das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA50 notiert, bleibt die BASF Prognose positiv. Mögliche Kursziele: 53,00 EUR (GAP)

60,62 EUR Unterstützungen: SMA50 als erste Stabilisierung

SMA20 als zusätzliche Unterstützung

SMA200 als zentrale Absicherung bei stärkerer Schwäche Übergeordnete Einschätzung: bullisch YouTube Trading Videos BASF Prognose: 4h-Chart Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart zeigt sich eine stabile technische Struktur. Die SMA200 (46,98 EUR) fungierte zuletzt mehrfach als zuverlässiger Support. Die Aktie konnte sich zudem über die SMA50 (47,66 EUR) und SMA20 (48,63 EUR) schieben und darüber etablieren. BASF Prognose kurzfristig Die Aufwärtsbewegung könnte sich fortsetzen, solange die Aktie oberhalb der SMA20 bleibt. Wichtige Marken: Unterstützung: 48,63 EUR und 48,85 EUR (GAP)

Widerstand: 53,00 EUR und darüber Sollte die Aktie unter die SMA20 fallen, wäre ein Rücklauf zum GAP möglich. Spätestens dort sollte laut bullischem Szenario eine Stabilisierung erfolgen. Übergeordnete Einschätzung: bullisch Tagesprognose BASF Aktie Tendenz: aufwärts Widerstände:

52,66

53,00 (GAP)

54,88

54,92

55,51 Unterstützungen:

50,93

48,98

48,85 (GAP)

48,63

47,90

47,66

47,57

47,51

46,98

43,33 Fazit: DAX Gewinner mit Potenzial Die BASF Aktie gehört aktuell zu den stärksten Werten im DAX und führt die Liste der DAX Gewinner an. Die technische Lage unterstützt eine weiterhin positive BASF Prognose, solange zentrale Unterstützungen verteidigt werden. Ein Anlauf auf höhere Kursziele bleibt aus charttechnischer Sicht wahrscheinlich. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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