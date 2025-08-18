KEY TAKEAWAYS Die Entlastungsbewegung in den letzten Handelstagen hat die Aktie wieder an die SMA50 gebracht. Am Freitag der letzten Handelswoche konnte sich der Kerzenkörper direkt an diese Linie schieben. ► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN DAX Gewinner am 15.08.2025 – Bayer Aktie im Fokus Zum Xetra-Schluss am Freitag (15.08.2025) notierten 22 Aktien im DAX im Plus, 18 Werte gaben nach. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Bayer Aktie, die sich um 1,60 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Airbus mit +1,50 Prozent sowie RWE mit +1,22 Prozent. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Bayer Aktie war damit klarer DAX Gewinner des Tages. Mit dem Plus von 1,60 Prozent setzte sich der Pharmakonzern an die Spitze des deutschen Leitindex. Chartcheck – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Bayer Aktie zeigte in den letzten Monaten eine wechselhafte Kursentwicklung: 2024 zunächst Seitwärtsphase bis Ende September.

Rücksetzer bis zum Jahrestief bei 18,40 EUR im November.

Erholung bis über die Marke von 24 EUR Anfang 2025.

Dynamisches Hoch bei 26,90 EUR im Mai, gefolgt von Gewinnmitnahmen.

Stabilisierung und erneute Erholung über 27 EUR bis Mitte Juni. Aktuell bewegt sich die Aktie rund um die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200). Wichtig ist dabei die Marke von 27,61 EUR (offenes GAP). Erst ein nachhaltiger Anstieg darüber würde ein bullisches Chartbild signalisieren und neue Kursziele bis zum Jahreshoch eröffnen. Chartcheck – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein neutrales Bild: Aufwärtsbewegung von Mai bis Juni.

Konsolidierung zwischen SMA20 (26,17 EUR) und SMA50 (27,29 EUR).

Zuletzt Erholung über die SMA200 (26,48 EUR), was für Entspannung sorgt. Bleibt die Bayer Aktie über der SMA200, bestehen gute Chancen, dass sie die SMA50 zurückerobert. Gelingt dies, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Unterstützungen & Widerstände der Bayer Aktie Widerstände: 27,12 / 27,29 / 27,36 / 27,45 / 27,61 (GAP) / 28,27 (GAP) / 28,74 / 29,75

Unterstützungen: 26,88 / 26,48 / 26,30 / 26,17 / 23,25 / 22,08 / 20,87 (GAP) / 18,05 Prognose Tagesprognose: aufwärts

Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral

