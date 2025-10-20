- Continental als klarer DAX Gewinner
- Technische Erholung mit Aufwärtspotenzial
- Continental Prognose: vorsichtig optimistisch
Einleitung
An der Börse Frankfurt zeigte sich der DAX heute gemischt: 25 Werte beendeten den Handel im Plus, 15 notierten im Minus. Unter den DAX Gewinnern ragte Continental hervor, die sich um 5,83 % verteuerten. Doch während einige Titel Stärke zeigten, setzten andere auf der Verliererseite ihre Abwärtstrends fort.
► Continental ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON.DE
✅ Drei Key Takeaways
-
Continental als klarer DAX Gewinner
Mit einem Kursplus von 8,27 % am Freitag (17.10.2025) führt Continental die DAX-Gewinnerliste deutlich an und bestätigt ihre starke Performance der Vortage.
-
Technische Erholung mit Aufwärtspotenzial
Nach einem GAP-up über die SMA20 zeigt die Aktie kurzfristig bullische Signale. Solange der Kurs über der SMA50 bleibt, ist ein Anstieg in Richtung 70 – 75 EUR realistisch.
-
Continental Prognose: vorsichtig optimistisch
Die Charttechnik deutet aktuell auf eine neutrale bis leicht positive Prognose hin. Anleger sollten die Unterstützungszone um 56 EUR im Blick behalten, da ein Bruch dieser Marke das Bild eintrüben könnte.
DAX Gewinner: Continental mit starkem Kursplus – Prognose & Chartanalyse
Am Freitag (17.10.2025) notierten im DAX 21 Aktien im Plus und 19 im Minus. Top DAX Gewinner war erneut die Continental Aktie (CON), die sich per Xetra-Schluss um 8,27 % verteuerte. Dahinter folgten Brenntag mit +3,32 % und die Porsche Automobilholding mit +2,34 %.
Bereits am Vortag stand Continental an der Spitze der Gewinnerliste – ein starkes Signal für Anleger, die auf eine nachhaltige Erholung der Aktie setzen.
Continental Prognose: Kursentwicklung und technische Analyse
Chartanalyse – Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit November 2024 befindet sich die Continental Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Rücksetzer, wie im April auf 55,94 €, wurden jeweils zügig wieder aufgeholt. Zwischen 75 € und 77 € hat sich eine stabile Widerstandszone gebildet, während auf der Unterseite 70 € als solide Unterstützung gilt.
Im Verlauf des Sommers pendelte die Aktie rund um die SMA20 (56,82 €) und SMA50 (66,58 €). Nach einer längeren Konsolidierung gelang zuletzt ein GAP-up über die SMA20, begleitet von einer starken grünen Tageskerze – ein bullisches Zeichen.
Prognose Daily: bärisch / neutral – kurzfristig Aufwärtspotenzial bis zur SMA50 möglich.
Chartanalyse – 4-Stunden-Chart (4h Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung, die von allen drei gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) begrenzt wurde. Nach einer Phase der Schwäche hat sich Continental mit einem GAP-up über die SMA50 geschoben und oberhalb stabilisiert.
Solange der Kurs oberhalb der SMA50 (56,87 €) bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Auf der Oberseite gelten 68,69 € (SMA200) und 72,04 € (GAP) als nächste Widerstände. Bei Gewinnmitnahmen könnten SMA20 und SMA50 kurzfristig als Unterstützung dienen.
Prognose 4h-Chart: neutral – kurzfristig aufwärtsgerichtet.
Continental Aktie im DAX: Ausblick und Einschätzung
Die starke Performance macht Continental aktuell zum DAX Gewinner der Woche. Sollte sich der positive Trend fortsetzen und die Aktie oberhalb der SMA50 stabil bleiben, könnte ein weiterer Anstieg in Richtung der 70- bis 75-Euro-Marke folgen.
Analysten sehen Continental als interessanten Kandidaten für kurzfristige Trader und mittelfristige Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung im Automobilzuliefersektor setzen.
Wichtige Chartmarken der Continental Aktie
|Kategorie
|Kursniveau (EUR)
|Bedeutung
|Widerstände
|66,58 / 68,69 / 72,04 / 75,24 / 77,47
|mögliche Zielzonen
|Unterstützungen
|56,92 / 56,82 / 56,11 / 54,08
|Rücksetzer-Bereiche
Fazit: DAX Gewinner Continental mit positiver Tendenz
Die Continental Aktie bestätigt ihre Rolle als Top DAX Gewinner mit einer starken Aufwärtsbewegung. Die Prognose bleibt kurz- bis mittelfristig positiv, solange die Aktie über der SMA50 notiert. Anleger sollten jedoch die Marke von 56 € im Auge behalten – ein Unterschreiten könnte ein Signal für eine technische Korrektur sein.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.