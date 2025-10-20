Einleitung

An der Börse Frankfurt zeigte sich der DAX heute gemischt: 25 Werte beendeten den Handel im Plus, 15 notierten im Minus. Unter den DAX Gewinnern ragte Continental hervor, die sich um 5,83 % verteuerten. Doch während einige Titel Stärke zeigten, setzten andere auf der Verliererseite ihre Abwärtstrends fort.

► Continental ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON.DE

✅ Drei Key Takeaways

Continental als klarer DAX Gewinner

Mit einem Kursplus von 8,27 % am Freitag (17.10.2025) führt Continental die DAX-Gewinnerliste deutlich an und bestätigt ihre starke Performance der Vortage.

Technische Erholung mit Aufwärtspotenzial

Nach einem GAP-up über die SMA20 zeigt die Aktie kurzfristig bullische Signale. Solange der Kurs über der SMA50 bleibt, ist ein Anstieg in Richtung 70 – 75 EUR realistisch.

Continental Prognose: vorsichtig optimistisch

Die Charttechnik deutet aktuell auf eine neutrale bis leicht positive Prognose hin. Anleger sollten die Unterstützungszone um 56 EUR im Blick behalten, da ein Bruch dieser Marke das Bild eintrüben könnte.

DAX Gewinner: Continental mit starkem Kursplus – Prognose & Chartanalyse

Am Freitag (17.10.2025) notierten im DAX 21 Aktien im Plus und 19 im Minus. Top DAX Gewinner war erneut die Continental Aktie (CON), die sich per Xetra-Schluss um 8,27 % verteuerte. Dahinter folgten Brenntag mit +3,32 % und die Porsche Automobilholding mit +2,34 %.

Bereits am Vortag stand Continental an der Spitze der Gewinnerliste – ein starkes Signal für Anleger, die auf eine nachhaltige Erholung der Aktie setzen.

Continental Prognose: Kursentwicklung und technische Analyse

Chartanalyse – Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit November 2024 befindet sich die Continental Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Rücksetzer, wie im April auf 55,94 €, wurden jeweils zügig wieder aufgeholt. Zwischen 75 € und 77 € hat sich eine stabile Widerstandszone gebildet, während auf der Unterseite 70 € als solide Unterstützung gilt.

Im Verlauf des Sommers pendelte die Aktie rund um die SMA20 (56,82 €) und SMA50 (66,58 €). Nach einer längeren Konsolidierung gelang zuletzt ein GAP-up über die SMA20, begleitet von einer starken grünen Tageskerze – ein bullisches Zeichen.

Prognose Daily: bärisch / neutral – kurzfristig Aufwärtspotenzial bis zur SMA50 möglich.

Chartanalyse – 4-Stunden-Chart (4h Chart)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung, die von allen drei gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200) begrenzt wurde. Nach einer Phase der Schwäche hat sich Continental mit einem GAP-up über die SMA50 geschoben und oberhalb stabilisiert.

Solange der Kurs oberhalb der SMA50 (56,87 €) bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Auf der Oberseite gelten 68,69 € (SMA200) und 72,04 € (GAP) als nächste Widerstände. Bei Gewinnmitnahmen könnten SMA20 und SMA50 kurzfristig als Unterstützung dienen.

Prognose 4h-Chart: neutral – kurzfristig aufwärtsgerichtet.

Continental Aktie im DAX: Ausblick und Einschätzung

Die starke Performance macht Continental aktuell zum DAX Gewinner der Woche. Sollte sich der positive Trend fortsetzen und die Aktie oberhalb der SMA50 stabil bleiben, könnte ein weiterer Anstieg in Richtung der 70- bis 75-Euro-Marke folgen.

Analysten sehen Continental als interessanten Kandidaten für kurzfristige Trader und mittelfristige Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung im Automobilzuliefersektor setzen.

Wichtige Chartmarken der Continental Aktie

Kategorie Kursniveau (EUR) Bedeutung Widerstände 66,58 / 68,69 / 72,04 / 75,24 / 77,47 mögliche Zielzonen Unterstützungen 56,92 / 56,82 / 56,11 / 54,08 Rücksetzer-Bereiche

Fazit: DAX Gewinner Continental mit positiver Tendenz

Die Continental Aktie bestätigt ihre Rolle als Top DAX Gewinner mit einer starken Aufwärtsbewegung. Die Prognose bleibt kurz- bis mittelfristig positiv, solange die Aktie über der SMA50 notiert. Anleger sollten jedoch die Marke von 56 € im Auge behalten – ein Unterschreiten könnte ein Signal für eine technische Korrektur sein.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: