KEY TAKEAWAYS Die Aktie muss versuchen, sich zu Wochenbeginn über der SMA20 zu etablieren. Dazu müsste der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden. Stellt sich dies ein und kann sich der Index im Rahmen einer Aufwärtsbewegung über dem noch offenen GAP festsetzen, so würde sich das Chartbild wieder bullisch aufhellen. ► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG DAX Gewinner – Daimler Truck Holding Aktie im Fokus Am Freitag, den 22.08.2025, zählten zu Xetra-Schluss 31 Aktien im Plus und 9 im Minus. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Daimler Truck Holding Aktie, die sich um 3,47 Prozent verteuerte. Auch Zalando (+3,17 %) und Sartorius (+2,36 %) gehörten zu den stärksten Performern. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Daimler Truck Holding Aktie (WKN: DTG) erzielte damit den größten Tagesgewinn im DAX und rückte bei Anlegern erneut in den Fokus. Chartcheck – Daimler Truck Holding Aktie im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Zu Jahresbeginn konnte sich die Daimler Truck Aktie zunächst erholen und stieg sukzessive an. Rücksetzer wurden zeitnah wieder aufgekauft. Anfang März markierte das Wertpapier ein Jahreshoch bei 45,07 EUR, fiel jedoch anschließend unter die Marke von 40 EUR. Jahrestief: 30,50 EUR im April

Erholung: Anstieg zurück über 40 EUR, Stabilisierung bei 37 EUR

Neues Jahreshoch: 45,14 EUR, gefolgt von Rücksetzern

Aktuell: Seitwärtsbewegung in einer breiten Box, Kurs über SMA20 Im Tageschart ist klar erkennbar, dass sich die Aktie vom Jahrestief aus dynamisch über die SMA200 (38,83 EUR) nach oben gearbeitet hat. Die SMA20 (41,26 EUR) bildet aktuell einen entscheidenden Widerstand. Prognose Daily: neutral Chartanalyse – Daimler Truck Holding Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Aktie nach dem Märzhöchststand sukzessive nachgegeben hat, bis zum Jahrestief. Die anschließende Erholung brachte den Kurs wieder über wichtige Durchschnittslinien: SMA20 & SMA50: mehrfach getestete Widerstände und Unterstützungen

SMA200: diente wiederholt als stabile Basis

Gap: offenes Kurs-Gap bei 42,81 EUR als kurzfristiges Ziel Sollte die Daimler Truck Aktie ihre Aufwärtsdynamik halten, wäre ein Schließen des Gaps realistisch. Gelingt der Ausbruch, könnte ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch erfolgen. Prognose 4h-Chart: neutral bis bullisch

Tagesprognose: aufwärts Unterstützungen und Widerstände (Schlüsselmarken) Widerstände: 41,79 / 41,94 / 42,81 (Gap) / 43,08

