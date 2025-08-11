KEY TAKEAWAYS Das Tageschart ist zunächst aufgehellt. Sollte der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze an und über das Jahreshoch gehen. Denkbare Anlaufziele über dem Jahreshoch könnten die 45 EUR und übergeordnet die 49/51 EUR sein. ► Fresenius WKN: 578560 | ISIN: DE0005785604 | Ticker: FRE DAX Gewinner am 08.08.2025 – Fresenius Aktie im Fokus Am Freitag, den 08.08.2025, verzeichnete der DAX per Xetra-Schluss 27 Gewinner und 13 Verlierer. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Fresenius Aktie mit einem Kursplus von 4,49 %, gefolgt von der Commerzbank (+3,78 %) und Merck (+3,31 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fresenius Aktie – Starker Tagesgewinn Die Fresenius Aktie war am Freitag der absolute Spitzenreiter im DAX. Mit einem kräftigen Anstieg um 4,49 % verzeichnete das Papier den größten Tagesgewinn im Leitindex. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Chartanalyse Tageschart:

Seit September 2024 bewegte sich die Aktie lange seitwärts, bevor zu Jahresbeginn 2025 der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Nach einem Hoch bei rund 40 EUR kam es im April zu einem dynamischen Rücksetzer, der jedoch schnell korrigiert wurde. Mitte April setzte erneut eine Aufwärtsbewegung ein, die im Juni fast die 45 EUR-Marke erreichte. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen blieb die Aktie stabil über 40 EUR und zog zum Wochenschluss wieder kräftig an. Die SMA200 (38,54 EUR) diente im April als Unterstützung, anschließend erfolgte der Sprung über SMA50 (42,42 EUR) und SMA20 (41,75 EUR). Sollte das Schlussniveau vom Freitag bestätigt werden, sind Kursziele bei 45 EUR sowie mittelfristig 49–51 EUR möglich. Unterstützungen: 41,22 EUR / 41,11 EUR / 40,93 EUR / 38,00 EUR

Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls ein bullisches Bild. Nach dem Rücksetzer im April gelang der erneute Anstieg über die SMA200 (42,55 EUR) und SMA50 (41,85 EUR). Solange die Fresenius Aktie über der SMA200 bleibt, sind weitere Kurssteigerungen wahrscheinlich. Prognose Die übergeordnete Einschätzung bleibt bullisch – kurzfristig wird eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwartet.

