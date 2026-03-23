DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie im Fokus - Heidelberg Materials Prognose aktuell

Das Wichtigste in Kürze Heidelberg Materials führt die DAX Gewinner an

Chartbild bleibt angeschlagen

Entscheidende Marken im Fokus

Zum Xetra-Schluss am Freitag (20.03.2026) konnten sich lediglich 4 Aktien im DAX behaupten, während 36 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Unter den DAX Gewinnern führte die Heidelberg Materials Aktie die Liste an und legte um 1,49 Prozent zu. Ebenfalls gefragt waren Qiagen (+0,72 Prozent) und Brenntag (+0,70 Prozent). ► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI ⚡ Key Takeaways Heidelberg Materials führt die DAX Gewinner an: Mit +1,49 % war die Aktie der stärkste Wert im DAX, trotz insgesamt schwachem Marktumfeld.

Chartbild bleibt angeschlagen: Trotz kurzfristiger Erholung notiert die Aktie unter der SMA20 – die übergeordnete Heidelberg Materials Prognose bleibt damit bärisch.

Entscheidende Marken im Fokus: Ein Anstieg über 178 EUR könnte das Bild verbessern, während unterhalb von 168 EUR weitere Rücksetzer bis 160 EUR oder tiefer möglich sind. DAX Gewinner: Heidelberg Materials Aktie mit stärkstem Tagesgewinn Die Heidelberg Materials Aktie (HEI) war der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern und verzeichnete den größten Tagesanstieg. Trotz dieses positiven Handelstags bleibt die übergeordnete charttechnische Lage angespannt. Heidelberg Materials Prognose – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Jahresverlauf 2025 zeigte die Aktie einen stabilen Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden wiederholt zügig aufgefangen, bevor neue Hochs erreicht wurden. Nach einer längeren Konsolidierung zur Jahresmitte konnte sich das Papier im Oktober im Bereich von 185 EUR stabilisieren und erneut dynamisch nach oben entwickeln. Zum Jahresbeginn setzte sich die Aufwärtsbewegung zunächst fort, bevor Ende Januar ein Hoch abverkauft wurde. Es folgte eine deutliche Korrekturphase, die erst im Bereich von 160 EUR gestoppt wurde. In den letzten Handelstagen konnte sich die Aktie erholen. Der jüngste Anstieg erfolgte mit einem Gap nach oben, wobei ein Teil der Gewinne intraday wieder abgegeben wurde. Technische Bewertung (Daily): Trend: weiterhin bärisch

Kurs unter SMA20 (aktuell: 178,15 EUR)

Risiko weiterer Rücksetzer bleibt bestehen Mögliche Szenarien laut Heidelberg Materials Prognose: Abwärts: Schließen des Gaps bei 168,40 EUR Test von 159,65 EUR Erweiterte Korrektur bis 151,15 EUR möglich

Aufwärts: Anstieg in Richtung SMA20 Nachhaltige Trendverbesserung erst über dieser Marke

YouTube Trading Videos Heidelberg Materials Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Aktie bewegte sich lange entlang der gleitenden Durchschnitte (SMA20 und SMA50), bevor es Ende Januar zu einem dynamischen Bruch nach unten kam. Aktuell versucht der Kurs erneut, die SMA50 (174,09 EUR) zu erreichen bzw. zu überwinden – eine technisch entscheidende Marke. Wichtige Erkenntnisse: SMA50 fungiert nun als Widerstand

Rücksetzer könnten an der SMA20 Unterstützung finden

Bruch der SMA20 würde das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen Widerstände und Unterstützungen im Überblick Widerstände: 174,09 EUR

178,15 EUR

181,26 EUR

202,86 EUR

204,02 EUR

208,99 EUR Unterstützungen: 169,31 EUR

168,07 EUR

166,90 EUR (Gap)

166,88 EUR

159,65 EUR

151,15 EUR (Gap) Fazit: DAX Gewinner mit kurzfristigem Potenzial, aber schwachem Gesamtbild Die Heidelberg Materials Aktie gehört aktuell zu den auffälligsten DAX Gewinnern, zeigt jedoch weiterhin ein angeschlagenes charttechnisches Gesamtbild. Die kurzfristige Erholung könnte sich fortsetzen, solange wichtige Unterstützungen halten. Die Heidelberg Materials Prognose bleibt insgesamt vorsichtig: Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das Chartbild deutlich aufhellen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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