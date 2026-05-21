Walmart Aktie fällt trotz starker Quartalszahlen

- Walmart übertrifft Umsatzprognosen im ersten Quartal
- Schwacher Gewinnausblick belastet die Walmart Aktie
- Steigende Kosten drücken auf die Margen des Konzerns
- Walmart übertrifft Umsatzprognosen im ersten Quartal
- Schwacher Gewinnausblick belastet die Walmart Aktie
- Steigende Kosten drücken auf die Margen des Konzerns
Walmart Aktie unter Druck nach Quartalszahlen 📉
Die neuesten Aktien News zur Walmart Aktie sorgen heute für Aufmerksamkeit an der Wall Street. Obwohl die Quartalszahlen auf den ersten Blick solide wirkten, verliert die Aktie mehr als 7%. Anleger reagieren vor allem auf den vorsichtigen Ausblick des weltgrößten Einzelhändlers.
Dabei gilt Walmart nicht nur als Handelskonzern, sondern auch als wichtiger Indikator für die Konsumstärke in den USA. Die aktuellen Zahlen liefern deshalb wichtige Hinweise darauf, wie robust der amerikanische Verbraucher tatsächlich noch ist.
► Walmart WKN: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker: WMT.US
Aktien News: Walmart Aktie – Key Takeaways ⚡
- Walmart übertrifft Umsatzprognosen im ersten Quartal
- Schwacher Gewinnausblick belastet die Walmart Aktie
- Steigende Kosten drücken auf die Margen des Konzerns
Walmart liefert starke Umsätze – aber schwache Prognosen 🛒
Walmart meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 177,8 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 174,83 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) erreichte 0,66 Dollar und entsprach damit den Prognosen.
Besonders stark entwickelte sich weiterhin das Onlinegeschäft:
- E-Commerce-Umsätze stiegen um 26%
- Werbeerlöse legten um 37% zu
- Vergleichbare Umsätze (LFL) wuchsen um 4,1%
Trotzdem reagierte der Markt negativ – der Grund liegt im vorsichtigen Ausblick für die kommenden Quartale.
Kosteninflation belastet die Walmart Aktie 💰
Die Walmart-Prognosen blieben hinter den Erwartungen zurück:
- Q2 EPS erwartet bei 0,72–0,74 Dollar
- Analystenerwartung lag bei 0,75 Dollar
- Jahresprognose bleibt unter dem Marktkonsens
Besonders problematisch sind weiterhin die steigenden Kosten im Logistik- und Transportbereich. Walmart erklärte, dass höhere Treibstoffkosten das operative Gewinnwachstum um rund 250 Basispunkte belastet hätten.
Das zeigt: Selbst ein Konzern mit enormer Größe und Skaleneffekten bleibt nicht immun gegen Inflation und steigende Betriebskosten.
Technische Analyse der Walmart Aktie 📊
Charttechnisch hat der Kursrückgang fast sämtliche Jahresgewinne der Walmart Aktie ausgelöscht. Die Aktie fiel zurück in Richtung der lokalen Tiefs aus dem März.
Der Abverkauf stoppte zunächst am 78,6%-Fibonacci-Level, das aktuell als wichtige Unterstützungszone fungiert. Gleichzeitig bleibt der EMA-Trend weiterhin grundsätzlich bullish. Das Basisszenario könnte daher zunächst eine Seitwärtsbewegung im Bereich zwischen 120 und 130 US-Dollar sein.
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Fazit
Die aktuellen Aktien News zur Walmart Aktie zeigen ein gemischtes Bild. Einerseits bleibt der US-Konsument weiterhin aktiv und sorgt für stabile Umsätze. Andererseits erhöhen Inflation, steigende Transportkosten und vorsichtige Gewinnprognosen den Druck auf die Margen.
Für Anleger dürfte nun entscheidend werden, ob Walmart seine Profitabilität in den kommenden Quartalen stabilisieren kann. Gleichzeitig bleibt die Aktie ein wichtiger Gradmesser für die allgemeine Konsumstimmung in den USA.
Walmart Aktie Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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