Deutsche Bank Aktie im Fokus: KI, Effizienz und Kursziel 30 EUR im Blick

Die Deutsche Bank Aktie steht derzeit verstärkt im Fokus der Anleger. Der Konzern sieht insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz erhebliche Effizienzpotenziale, die langfristig die Profitabilität deutlich verbessern sollen. Nach Angaben des Managements könnten technologische Optimierungen Einsparungen von rund 2 Mrd. EUR ermöglichen. Besonders die Fortschritte im Bereich KI entwickeln sich schneller als ursprünglich erwartet.

Mit einem effizienteren Betriebsmodell, Wachstum in ausgewählten Geschäftsbereichen und konsequenter Kapitaldisziplin verfolgt die Bank das Ziel, die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf mindestens 13 Prozent zu steigern. Laut Management stellt diese Marke eher die Untergrenze dar.

► Deutsche Bank WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker: DBK

💡 Key Takeaways

Die Deutsche Bank Aktie profitiert zunehmend von KI-gestützten Effizienzmaßnahmen, die laut Management Einsparungen von bis zu 2 Mrd. EUR ermöglichen und die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf mindestens 13 Prozent steigern sollen.

Charttechnisch steht die Deutsche Bank Aktie an einer wichtigen Marke: Ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone um 30 EUR könnte das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Trotz rückläufiger Quartalszahlen bleibt die Bewertung der Deutsche Bank Aktie mit einem KGV von 8,40 und einer Dividendenrendite von 4,20 Prozent weiterhin attraktiv.

Fundamentaldaten der Deutsche Bank Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 28,19 EUR Marktkapitalisierung 53,04 Mrd. EUR Umsatz 2025 63,93 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 4,88 % KGV 2026* 8,40 Dividendenrendite 2026* 4,20 % 4-Wochen-Performance -4,52 % Bewertung leicht unterbewertet Branche Banken

* Prognose

Die Bewertung der Deutsche Bank Aktie erscheint im Branchenvergleich weiterhin moderat. Besonders das niedrige prognostizierte KGV und die attraktive Dividendenrendite könnten für Investoren interessant bleiben.

Geschäftsentwicklung: Deutsche Bank bleibt auf Wachstumskurs

Die Deutsche Bank rechnet weiterhin damit, die Erträge im laufenden Geschäftsjahr auf über 33 Mrd. EUR zu steigern. Im Vorjahr lagen die Erträge noch bei 32,1 Mrd. EUR. Belastend wirkte zuletzt eine erhöhte Risikovorsorge aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten, die sich im weiteren Jahresverlauf wieder normalisieren dürfte.

Im ersten Quartal 2026 lag das Ergebnis je Aktie bei 0,75 EUR, nachdem im Vorjahresquartal noch 0,86 EUR erzielt wurden. Gleichzeitig sank der Umsatz im Jahresvergleich um 7,42 Prozent auf 14,62 Mrd. EUR.

Trotz der kurzfristigen Belastungen bleibt die mittelfristige Perspektive der Deutsche Bank Aktie konstruktiv.

Aktie im Fokus: Chartanalyse Deutsche Bank Aktie

Tageschart: Wichtige Widerstandszone bei 30 EUR

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Deutsche Bank Aktie im Verlauf des Jahres 2025 zunächst kontinuierlich aufwärts entwickeln konnte. Nach einer längeren Seitwärtsphase setzte Anfang des Jahres eine Korrekturbewegung ein, die den Kurs bis auf 23,80 EUR zurückführte.

Zuletzt konnte sich die Aktie jedoch wieder stabilisieren. Besonders wichtig ist dabei die Rückeroberung der SMA20 bei aktuell 27,03 EUR sowie der SMA50 bei 26,68 EUR. Mit der starken Tageskerze vom gestrigen Handel wurde ein positives Signal gesetzt.

Kann sich die Deutsche Bank Aktie nachhaltig über der SMA50 etablieren, rückt die SMA200 bei aktuell 29,98 EUR in den Fokus. Direkt darüber befindet sich zudem ein offenes GAP bei 30,11 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung Jahreshoch eröffnen.

Fällt die Aktie dagegen wieder unter die SMA50 zurück, könnten erneute Abgaben bis 25,65 EUR oder sogar 20,99 EUR folgen.

Einschätzung Tageschart

Prognose: bärisch / neutral

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

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4-Stunden-Chart: Deutsche Bank Aktie kämpft um Trendwende

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart verbessert sich das technische Bild. Nachdem die SMA200 im Februar aufgegeben wurde, setzte eine deutliche Schwächephase ein. In den vergangenen Handelswochen gelang jedoch die Stabilisierung oberhalb der SMA20 und SMA50.

Mit dem jüngsten Anstieg konnte die Deutsche Bank Aktie nun wieder über die SMA200 bei aktuell 27,45 EUR ansteigen. Gelingt die nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Durchschnittslinie, könnten die nächsten Kursziele im Bereich von 30 EUR aktiviert werden.

Sollte die Aktie hingegen erneut unter die SMA20 und SMA50 zurückfallen, könnte das Jahrestief wieder in den Fokus rücken. Unterhalb davon wäre auch die Marke von 21 EUR denkbar.

Einschätzung 4h-Chart

Prognose: neutral / bullisch

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Wichtige Widerstände und Unterstützungen der Deutsche Bank Aktie

Widerstände

28,61 EUR (GAP)

29,14 EUR (GAP)

30,11 EUR (GAP)

31,44 EUR

32,10 EUR

32,44 EUR

41,46 EUR

45,92 EUR

Unterstützungen

27,45 EUR

27,18 EUR

27,13 EUR

27,05 EUR

27,03 EUR

27,02 EUR

26,93 EUR

26,68 EUR

25,65 EUR (GAP)

23,55 EUR

20,99 EUR (GAP)

Fazit: Deutsche Bank Aktie bleibt spannend

Die Deutsche Bank Aktie bleibt eine spannende Aktie im Fokus. Vor allem die strategische Ausrichtung auf künstliche Intelligenz und effizientere Prozesse könnte mittelfristig erhebliches Potenzial freisetzen. Technisch bleibt der Bereich um 30 EUR kurzfristig entscheidend. Gelingt dort der Ausbruch, könnte sich das Chartbild deutlich verbessern.

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FAQ zur Deutsche Bank Aktie

Ist die Deutsche Bank Aktie aktuell kaufenswert?

Die Deutsche Bank Aktie gilt derzeit als leicht unterbewertet. Positiv wirken das vergleichsweise niedrige KGV, die attraktive Dividendenrendite sowie die geplanten Effizienzsteigerungen durch künstliche Intelligenz und Digitalisierung.

Welche Kursziele sind bei der Deutsche Bank Aktie wichtig?

Kurzfristig steht die Zone um 30 EUR im Fokus. Dort befinden sich die SMA200 sowie ein offenes GAP. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung Jahreshoch eröffnen.

Welche Risiken bestehen bei der Deutsche Bank Aktie?

Zu den wichtigsten Risiken zählen makroökonomische Unsicherheiten, mögliche steigende Kreditausfälle sowie schwächere Kapitalmarktaktivitäten. Charttechnisch würde ein Rückfall unter die SMA50 das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

Wie entwickelt sich die Dividende der Deutsche Bank Aktie?

Für 2026 wird eine Dividendenrendite von rund 4,20 Prozent erwartet. Damit bleibt die Deutsche Bank Aktie insbesondere für dividendenorientierte Anleger interessant.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für die Deutsche Bank?

Die Deutsche Bank sieht im Bereich künstliche Intelligenz erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung. Durch automatisierte Prozesse und technologische Optimierungen sollen langfristig Kosten gesenkt und die Profitabilität verbessert werden.

Wie lautet die aktuelle Einschätzung zur Deutsche Bank Aktie?

Die kurzfristige Einschätzung bleibt neutral bis leicht bullisch. Mittelfristig könnte sich das Chartbild weiter verbessern, sofern die Aktie die Widerstandszone um 30 EUR nachhaltig überwindet.