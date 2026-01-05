DAX Gewinner: MTU Aktie mit starkem Plus – Aktuelle MTU Prognose & Chartanalyse

Die MTU Aktie formatierte Ende Juli letzten Jahres bei 395,40 EUR ein Hoch, das zunächst abverkauft wurde. Das Papier konnte sich fangen und versuchte im August wieder an das Juli Hoch zu laufen, was allerdings nicht gelungen ist. Erst nach einem weiteren Rücksetzer konnte die Aktie Anfang Oktober 2025 das Hoch erreichen und ein neues Jahreshoch bei 399 EUR markieren. Von hier aus setzte der Anteilsschein deutlicher zurück. Die Schwäche hat bis Anfang Dezember angehalten. In den letzten Handelswochen hat das Papier konsolidiert, was gut aus dem Tageschart herausgelesen werden kann. Zu Jahresbeginn ging es mit einer langen grünen Tageskerze wieder über die 370 EUR-Marke.

► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX

🚀 Key Takeaways

MTU ist klarer DAX Gewinner:

Die MTU Aktie war mit einem Plus von 4,71 % der stärkste DAX Gewinner und bestätigte damit eine deutliche kurzfristige Trendwende nach der Konsolidierungsphase. MTU Prognose technisch positiv:

Der Ausbruch über SMA50 und SMA200 hat das Chartbild aufgehellt. Solange sich die Aktie oberhalb der 366–360 EUR-Zone hält, überwiegen die bullischen Signale. Entscheidungszone bei 390 EUR:

Ein nachhaltiger Tagesschluss über 390 EUR würde die MTU Prognose klar bullisch machen und Kursziele bei 410/412 EUR und darüber aktivieren.

Zum Xetra-Schluss am Freitag (02.01.2026) präsentierte sich der DAX insgesamt ausgeglichen: 20 Aktien schlossen im Plus, 20 Werte verzeichneten Abschläge.

Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der MTU Aero Engines Aktie, die sich um 4,71 Prozent verteuerte und damit den höchsten Tagesgewinn im DAX erzielte. Ebenfalls auf der Gewinnerseite standen RWE mit einem Plus von 3,53 Prozent sowie Airbus mit einem Anstieg von 3,15 Prozent.

MTU Aktie: Größter DAX Gewinner mit +4,71 %

Die MTU Aktie (WKN: A0D9PT / Kürzel: MTX) war am Freitag der klare Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern. Per Xetra-Schluss legte das Papier um 4,71 Prozent zu und bestätigte damit die zuletzt verbesserte technische Ausgangslage.

MTU Prognose: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Entwicklung im Überblick

Im Tageschart zeigt sich, dass die MTU Aktie Ende Juli des vergangenen Jahres bei 395,40 EUR ein markantes Hoch ausgebildet hat. Nach einer anschließenden Korrektur scheiterte im August ein erneuter Anlauf auf dieses Niveau. Erst Anfang Oktober 2025 gelang der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch bei 399 EUR, bevor eine ausgeprägtere Schwächephase bis Anfang Dezember folgte.

In den vergangenen Handelswochen konsolidierte die Aktie sichtbar. Zu Jahresbeginn setzte dann eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, begleitet von einer langen grünen Tageskerze, die den Kurs wieder über die 370-EUR-Marke führte.

Bedeutung der gleitenden Durchschnitte

SMA200: aktuell bei 355,91 EUR

SMA50: aktuell bei 360,60 EUR

SMA20: aktuell bei 352,69 EUR

Im Dezember arbeitete sich die MTU Aktie an der SMA200 ab, während Rücksetzer regelmäßig im Bereich der SMA20 aufgefangen wurden. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche gelang der nachhaltige Sprung über die SMA200 und die SMA50 – ein klares positives Signal.

MTU Prognose im Tageschart

Das Tageschart hat sich dadurch deutlich aufgehellt. Entscheidend bleibt, ob der starke Tagesschluss vom Freitag im heutigen Handel bestätigt wird.

Bullisches Szenario:

Bestätigung des Ausbruchs → erneute grüne Tageskerze → Etablierung über 390 EUR möglich. In diesem Fall wären weitere Kursanstiege bis zum Jahreshoch 2025 und darüber hinaus in den Bereich 410/412 EUR denkbar.

Negatives Szenario:

Keine Bestätigung → rote Tageskerze → Rücksetzer. Sollte die SMA50 nicht halten, könnte die SMA200 als Unterstützung dienen. Ein Bruch dieser Marke würde die aktuelle Aufwärtsbewegung infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – MTU Prognose: neutral / bullisch

MTU Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist der Rücksetzer bis Anfang Dezember noch klarer erkennbar. Nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung an der SMA200 wurde diese Linie zunächst aufgegeben. Erst Anfang Dezember gelang mit einem GAP up der Sprung über SMA20 und SMA50.

Zum Jahresbeginn setzte eine dynamische Erholung ein, die den Kurs wieder an und über die SMA200 (aktuell 366,47 EUR) führte.

MTU Prognose 4h

Oberhalb der SMA200:

Zunächst mögliches Schließen des Gaps bei 373,30 EUR . Bei erfolgreicher Etablierung darüber sind weitere Anstiege bis 390 EUR realistisch.

Unterhalb der SMA200:

Rückfall unter diese Linie würde das Risiko eines Fehlausbruchs erhöhen. In diesem Fall könnten erneute Abgaben in Richtung SMA20/SMA50 folgen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – MTU Prognose: bullisch

Tagesprognose MTU Aktie

Tagesprognose gemäß aktueller Einschätzung: aufwärts

Widerstände MTU Aktie

373,30 EUR (GAP)

389,10 EUR

399,00 EUR

425,00 EUR

445,00 EUR

Unterstützungen MTU Aktie

366,47 EUR

360,60 EUR

359,03 EUR

357,13 EUR

356,68 EUR

355,91 EUR

354,11 EUR

352,69 EUR

352,37 EUR

348,50 EUR

