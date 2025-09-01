KEY TAKEAWAYS Wird der Tagesschluss von Freitag nicht bestätigt, so bildet sich eine rote Tageskerze aus, die wieder bis an die SMA20 laufen könnte. Wird heute ein Tagesschluss über dieser Linie formatiert, so hätte die Aktie nach wie vor Chancen die SMA50 erneut anzulaufen. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM DAX Gewinner am 29.08.2025 – Rheinmetall Aktie im Fokus Per Xetra-Schluss notierten am Freitag, den 29. August 2025, insgesamt 12 Aktien im Plus, während 28 Werte im Minus schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Rheinmetall Aktie (RHM), die sich um 3,11 Prozent verteuerte. Ebenfalls im grünen Bereich waren Fresenius Medical Care (+1,86 %) und Sartorius (+1,35 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rheinmetall Aktie – größter Gewinner im DAX Die Rheinmetall Aktie konnte am Freitag mit einem Kursplus von 3,11 % den größten Tagesgewinn im DAX 40 verbuchen. Damit führt sie klar die Liste der DAX Gewinner an und rückt verstärkt in den Fokus von Anlegern und Analysten. Chartcheck – Rheinmetall Aktie (Tageschart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Rücksetzer im Februar konnte die Aktie mit Dynamik über die Marke von 1.250 EUR klettern und ein neues Hoch bei 1.477,70 EUR markieren. Dieses wurde jedoch direkt abverkauft. Unterstützungen: 1.300 / 1.270 EUR, später Stabilisierung an der SMA20 (1.637,77 EUR) und SMA50 (1.718,35 EUR).

Widerstände: Neues Hoch bei 1.495,20 EUR, zuletzt Anstieg auf 1.937,50 EUR.

Aktuelles Bild: Die Aktie schwankte zuletzt zwischen SMA20 und SMA50, konnte aber am Freitag erneut Stärke zeigen. Entscheidend wird nun, ob sich die Rheinmetall Aktie nachhaltig über der SMA50 behaupten kann. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Linie könnte das Chartbild deutlich aufhellen. Bleibt die Bestätigung jedoch aus, droht ein Rücklauf an die SMA20. Chartanalyse im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Bild zeigt sich, dass die Rheinmetall Aktie in den letzten Handelswochen überwiegend seitwärts tendierte. Mehrfacher Test der SMA20 (1.637,84 EUR) und SMA50 (1.616,16 EUR).

Rücksetzer bis an die SMA200 (1.734,05 EUR).

Am Freitag gelang der Sprung von der SMA50 nach oben, wodurch sich das Chartbild aufgehellt hat. Solange sich die Rheinmetall Aktie über der SMA20 halten kann, bleibt die Chance auf einen Anlauf an die SMA200 bestehen. Rücksetzer könnten im Bereich SMA20/SMA50 aufgefangen werden. Prognose Rheinmetall Aktie – neutral bis aufwärts Übergeordnete Einschätzung (Daily): neutral

Kurzfristige Prognose (4h): aufwärts Wichtige Widerstände: 1.718,05 | 1.734,05 | 1.756,94 | 1.882,10

Zentrale Unterstützungen: 1.660,88 | 1.637,97 | 1.558,60 (Gap) | 1.440,80 (Gap) Damit bleibt die Rheinmetall Aktie aktuell einer der spannendsten DAX Gewinner und könnte bei nachhaltiger Stärke weitere Aufwärtsbewegungen initiieren.

