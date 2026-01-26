Rheinmetall Prognose: DAX Gewinner am Freitag – Chartcheck & Ausblick

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat am Freitag per Xetra Schluss 3,56 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn. Das Papier hat damit die Verluste des Vortags ausgleichen können.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🚀 Key Takeaways

Rheinmetall ist DAX Gewinner: Mit +3,56 % war Rheinmetall am Freitag der stärkste Wert im DAX und konnte die Verluste des Vortags ausgleichen. Rheinmetall Prognose (Daily) bleibt bullisch: Bestätigt der Markt den Freitagsschluss, ist ein erneuter Lauf Richtung Jahreshoch und ggf. Allzeithoch möglich – entscheidend bleiben SMA20/SMA200 als Leitlinien. Kurzfristig (4h) noch neutral: Für neue Dynamik muss sich die Aktie über der SMA50 stabilisieren und idealerweise zurück zur SMA20 arbeiten, sonst droht ein Rücklauf Richtung SMA200.

Per Xetra-Schluss notierten am Freitag (23.01.2026) 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Rheinmetall an: Die Aktie verteuerte sich um 3,56 Prozent. Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens Energy (+3,07 Prozent) und SAP (+3,05 Prozent).

DAX Gewinner Freitag: Rheinmetall mit dem größten Tagesgewinn

Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Freitag per Xetra-Schluss mit +3,56 Prozent der DAX Gewinner des Tages. Damit konnte das Papier die Verluste des Vortags ausgleichen und erneut relative Stärke zeigen.

Rheinmetall Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart konnte Rheinmetall im Juni 2025 ein Hoch ausbilden. Anschließend kam es zu einem Rücklauf und einer Seitwärtsphase, die Ende Juli nach unten aufgelöst wurde. Erst in der zweiten Augusthälfte stoppte die Abwärtsbewegung – anschließend folgte ein Richtungswechsel.

Seit Ende August legte das Papier wieder deutlich zu und markierte ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR. Dieses Hoch brachte jedoch keine nachhaltige Anschlussdynamik: Gewinnmitnahmen sorgten für Druck, die Aktie fiel unter die SMA20 (aktuell 1.778,48 EUR) und gab später auch die SMA50 (aktuell 1.662,36 EUR) ab.

Im Oktober lief Rheinmetall zwar noch einmal an die SMA50 heran, schaffte es jedoch nicht, den Kerzenkörper stabil darüber zu platzieren. Danach drehte die Aktie erneut nach unten, fiel mit einem GAP down unter die SMA200 (aktuell 1.714,85 EUR) und etablierte sich zeitweise darunter.

Positiv aus Sicht der aktuellen Rheinmetall Prognose: Im Rücklauf stieg das Papier über die SMA20 bis zur SMA200, wurde dort zunächst abgewiesen, stabilisierte sich jedoch wieder an der SMA20. In der folgenden Erholung konnte die SMA200 anschließend überwunden werden. Zum Wochenschluss der vergangenen Handelswoche schob sich Rheinmetall erneut von der SMA20 nach oben – das offene GAP des Vortags wurde geschlossen.

Rheinmetall Prognose (Daily): zwei mögliche Szenarien

Bullisches Szenario:

Wird der Xetra-Schluss vom Freitag zu Wochenbeginn bestätigt, könnte eine weitere grüne Tageskerze folgen. In diesem Fall wäre ein erneuter Anlauf an das Jahreshoch möglich. Darüber hinaus könnte Rheinmetall den Bereich des Allzeithochs testen.

Korrekturszenario:

Kommt es hingegen zu einer roten Tageskerze, könnte sich die Aktie erneut an der SMA20 stabilisieren. Darunter wäre auch eine Stabilisierung im Bereich der SMA200 denkbar. Um die bullische Interpretation nicht zu gefährden, sollte Rheinmetall spätestens beim Erreichen der SMA200 wieder nach oben drehen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

Rheinmetall Prognose: Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart fiel Rheinmetall Mitte Oktober an die SMA200 (aktuell 1.682,45 EUR) zurück und konnte sich zunächst in deren Umfeld halten. Unterstützend wirkten dabei zeitweise die SMA20 (aktuell 1.875,94 EUR) und die SMA50 (aktuell 1.826,26 EUR), wurden im weiteren Verlauf jedoch aufgegeben.

Erst im Bereich um 1.400 EUR konnte sich die Aktie fangen und startete eine Entlastungsbewegung, die zurück über alle drei gleitenden Durchschnitte führte. In den letzten Handelstagen versuchte Rheinmetall, sich an der SMA20 zu stabilisieren – dieser Support hielt jedoch nicht. Die Aktie lief zurück an die SMA50, konnte sich dort zwar fangen, schaffte es zum Wochenschluss aber nicht, sich mit dem Kerzenkörper wieder klar über die SMA50 zu schieben.

Rheinmetall Prognose (4h): entscheidende Zone um SMA50

Für eine spürbare Entspannung im Chartbild sollte Rheinmetall versuchen, sich direkt über die SMA50 zu schieben und dort zu etablieren. Gelingt das, wäre ein Lauf in Richtung SMA20 möglich. Ein bullisches Signal im 4h-Chart wäre erst dann gegeben, wenn sich die Aktie verbindlich über der SMA20 festsetzt.

Scheitert der Move über die SMA50, könnte sich die Schwäche erneut in Richtung SMA200 ausdehnen. Diese Durchschnittslinie war im Oktober ein harter Widerstand – nun könnte sie als tragfähige Unterstützung fungieren. Sollte die SMA200 angelaufen werden, sollten die Kursmuster in diesem Bereich eng beobachtet werden.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: neutral

Tagesprognose (heute): aufwärts

Widerstände Rheinmetall

1.826,26

1.847,70 (GAP)

1.871,47

1.875,94

1.888,68

1.926,10

1.987,00

Unterstützungen Rheinmetall

1.816,46

1.778,48

1.753,10

1.714,85

1.662,36

1.598,10

1.594,60 (GAP)

1.592,61

* per Xetra-Schluss

