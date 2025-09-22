KEY TAKEAWAYS Die Aktie hat sich in der letzten Handelswoche über der SMA20 / SMA50 festgesetzt. Sollte die Aktie die Pace aufrechterhalten, so besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 gehen könnte. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Bereich dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Vorstellbar ist, dass die aktuelle Entlastungsbewegung im Bereich dieser Linie auslaufen könnte. ► Sartorius ISIN: DE0007165631 | WKN: 716563 | Ticker: SRT3 DAX Gewinner am Freitag – Sartorius Aktie im Fokus Am Freitag, den 19.09.2025, schloss der Handel am Xetra mit gemischten Vorzeichen. Von den 40 DAX-Werten konnten sich 17 Aktien ins Plus bewegen, während 23 Werte Verluste verzeichneten. Die Gewinnerliste wurde klar von der Sartorius Aktie (SRT) angeführt. Mit einem Kursplus von 1,65 Prozent war Sartorius der größte DAX Gewinner des Tages, gefolgt von der Deutschen Bank (+1,54 Prozent) und Brenntag (+1,31 Prozent). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sartorius Aktie – Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Sartorius Aktie bewegt sich seit Monaten in einer spannenden technischen Konstellation: Jahrestief: 135,20 EUR, das direkt zurückgekauft wurde.

Widerstände: 176,78 / 182,00 / 183,20 / 189,60 EUR.

Unterstützungen: 168,85 / 164,76 / 163,99 / 162,26 / 160,47 EUR. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung und mehreren Fehlausbrüchen über die 200-Tage-Linie (SMA200 bei aktuell 176,78 EUR) gelang es der Aktie zuletzt, sich wieder oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte (SMA20 und SMA50) zu stabilisieren. Sollte die Dynamik anhalten, könnte ein erneuter Angriff auf die SMA200 erfolgen. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen. Sartorius Aktie – Entwicklung im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach dem Rücksetzer bis an die 135 EUR konnte sich die Aktie wieder erholen und mehrfach die SMA200 testen. Der letzte Versuch war erfolgreich – die Sartorius Aktie hat sich oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie festgesetzt. Bullische Prognose: Solange der Kurs oberhalb der SMA200 bleibt, bestehen Chancen auf weitere Anstiege bis 176 EUR und darüber hinaus bis 183 EUR.

