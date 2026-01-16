US Börsenstart: Nasdaq 100 führt Rally – Finanzsektor im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Der Finanzsektor sorgt für Rückenwind an der US Börse.

Der Nasdaq 100 ist klarer Outperformer, steht aber vor einem wichtigen Widerstand.

Politische Aussagen von Trump bleiben ein Risikofaktor für die Märkte.

📈 Börse USA: Finanzsektor treibt die US Börse zum Wochenschluss Zum Ende der Woche hellt sich die Stimmung an der US Börse spürbar auf. Vor allem der Finanzsektor rückt nach überzeugenden Quartalszahlen in den Fokus der Anleger. Die Mehrheit der Banken und Finanzdienstleister konnte die Markterwartungen übertreffen und stützt damit die großen US-Indizes. Gleichzeitig scheinen Investoren geopolitische Risiken, insbesondere im Zusammenhang mit Iran, zunehmend auszupreisen – ein Blick auf die rückläufige Reaktion der Ölpreise bestätigt diesen Trend. ✅ Drei Key Takeaways – Börse USA & US Börse 📈 Der Finanzsektor sorgt für Rückenwind an der US Börse. 🚀 Der Nasdaq 100 ist klarer Outperformer, steht aber vor einem wichtigen Widerstand. ⚠️ Politische Aussagen von Trump bleiben ein Risikofaktor für die Märkte. 🚀 Nasdaq 100 dominiert – Dow bleibt zurück Der klare Gewinner an der Börse USA ist der Nasdaq 100, dessen Futures um rund 4 % zulegen. Deutlich moderater fällt die Entwicklung bei: S&P 500 : +0,2 %

Russell 2000: +0,2 % Der Dow Jones zeigt sich hingegen schwächer und gibt um etwa 0,1 % nach. Belastend wirken hier insbesondere politische Aussagen von Donald Trump, der erneut in den Fokus der Märkte rückt. ⚠️ Politische Unsicherheit belastet die US Börse Trotz starker Unternehmenszahlen bleibt politische Unsicherheit ein Thema. Der Markt hat den Konflikt zwischen Fed-Chef Jerome Powell und der US-Regierung nicht vergessen. Zusätzlich sorgten Aussagen von Donald Trump für Unruhe, der öffentlich über die Einführung einer Obergrenze für Kreditzinsen von Banken in den USA nachdachte. Solche Eingriffe würden insbesondere den Finanzsektor langfristig unter Druck setzen. 🏭 Makrodaten: US-Industrie zeigt sich robust Auch von der Konjunkturseite gab es positive Impulse für die US Börse: Industrieproduktion (MoM): +0,4 %

Industrieproduktion (YoY): Rückgang von 2,52 % auf 2,0 %

Verarbeitendes Gewerbe: +0,2 % (entgegen Erwartung eines Rückgangs)

Kapazitätsauslastung: Anstieg auf 76,3 % Diese Daten bestätigen, dass sich die US-Industrie im Dezember 2025 in solider Verfassung befand. 📊 Nasdaq 100 im technischen Entscheidungsbereich Der Nasdaq 100 nähert sich einer entscheidenden Widerstandszone bei 25.900 Punkten. Sollte es den Käufern nicht gelingen, dieses Niveau bereits zum vierten Mal zu überwinden, könnte die Angebotsseite die Kontrolle übernehmen. In diesem Fall wäre eine Korrektur bis in den Bereich des Fibonacci-Levels 38,2 % technisch denkbar. 📰 Unternehmensnews aus der Börse USA AST SpaceMobile (ASTS.US) 🚀: +7 % nach Vertragsabschlüssen im Bereich Luft- und Raketenabwehr

Micron (MU.US) 💾: +4 % – anhaltende Knappheit am RAM-Markt treibt Bewertungen

BlackRock (BLK.US) 💰: +7 % nach starken Zahlen (EPS 13,16 USD, Umsatz 7 Mrd. USD)

ImmunityBio (IBRX.US) 🧬: +17 % nach vorläufigen Gewinnschätzungen, die 700 % über den Erwartungen lagen

