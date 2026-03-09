- Scout24 ist der stärkste DAX Gewinner
Zum Xetra-Schluss am Freitag (06.03.2026) notierten 13 Aktien im Plus, während 27 Titel im Minus schlossen. Die Liste der DAX Gewinner führte die Scout24 Aktie an, die um 4,16 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich Rheinmetall mit einem Plus von 2,10 Prozent sowie Beiersdorf mit 2,06 Prozent.
► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24
🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute
-
Scout24 ist der stärkste DAX Gewinner
Die Scout24 Aktie führte die Liste der DAX Gewinner am Freitag mit einem Kursplus von 4,16 Prozent an und zeigte damit die stärkste Tagesperformance im Index.
-
Charttechnische Stabilisierung unterstützt die Scout24 Prognose
Der Kurs konnte im Tageschart die SMA20 zurückerobern, was als erstes positives Signal gewertet werden kann und weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung SMA50 bei 78,54 EUR eröffnet.
-
Weitere Erholung möglich, wichtige Marken im Blick
Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, bleibt die kurzfristige Scout24 Prognose konstruktiv mit Chancen auf einen Anlauf der SMA200 im 4h-Chart bei rund 80,60 EUR. Ein Rückfall unter die SMA20 würde das Chartbild wieder eintrüben.
DAX Gewinner: Scout24 Aktie mit größtem Tagesgewinn
Die Scout24 Aktie (G24) gehörte am Freitag zu den klaren DAX Gewinnern. Mit einem Kursanstieg von 4,16 Prozent per Xetra-Schluss setzte sich der Titel an die Spitze der Gewinnerliste.
Diese Entwicklung rückt zugleich die aktuelle Scout24 Prognose stärker in den Fokus, da sich das Chartbild zuletzt stabilisiert hat.
Scout24 Prognose: Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass sich die Aktie bis Mitte 2025 deutlich erholen konnte. Selbst der Rücksetzer im April fiel vergleichsweise moderat aus. Das Hoch Anfang Juni wurde zwar abverkauft, allerdings blieben die Abgaben überschaubar.
Nach dem Rücklauf versuchte die Aktie erneut, das Hoch aus dem Juni zu überwinden. Dies gelang jedoch erst Ende Juli minimal. Das Jahreshoch 2025 wurde bei 122,70 EUR markiert.
Die anschließende Schwächephase fiel deutlich aus und führte die Aktie zunächst unter die 100-EUR-Marke. Nach einer längeren Konsolidierung setzte sich die Abwärtsbewegung fort und drückte den Kurs zeitweise sogar unter 70 EUR. Erst zum Ende der vergangenen Handelswoche kam es zu einer Erholungsbewegung über diese Marke.
Aus dem Tageschart lässt sich zudem erkennen, dass die Tageskerze am Donnerstag der vergangenen Handelswoche über die SMA20 (aktuell 70,48 EUR) gestiegen ist. Der Tagesschluss wurde am Freitag bestätigt.
Damit konnte sich die Aktie etwas stabilisieren. In der aktuellen Scout24 Prognose ergibt sich damit die Möglichkeit einer weiteren Aufwärtsbewegung. Im Zuge weiterer Erholungen könnte der Kurs in Richtung der SMA50 (aktuell 78,54 EUR) laufen.
Sollte diese Durchschnittslinie erreicht werden, sollten die Kursmuster in diesem Bereich genau beobachtet werden. Der letzte Versuch im August 2025, diese Marke zu überwinden, scheiterte.
Mögliche Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren. Solange die Aktie dort Unterstützung findet und neue Dynamik entwickelt, wäre dies nicht zwingend kritisch. Kritisch würde das Chartbild erst dann, wenn der Kurs wieder unter diese Linie fällt und einen bestätigten Tagesschluss darunter ausbildet.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart – Scout24 Prognose: neutral
YouTube Trading Videos
Scout24 Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist die vorherige Abwärtsbewegung sowie die anschließende Seitwärtsphase der letzten Wochen noch klarer erkennbar.
Die Aktie konnte auf dieser Zeitebene zunächst die SMA20 (aktuell 70,89 EUR) überwinden und anschließend – nach einigen Anläufen – auch die SMA50 (aktuell 69,80 EUR).
In den letzten Handelstagen etablierte sich der Kurs oberhalb der SMA50. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt und wird aktuell als neutral interpretiert.
Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 halten kann, besteht die Chance, dass sich die Erholung weiter in Richtung der SMA200 (aktuell 80,60 EUR) ausdehnt. Auch hier sollten die Kursreaktionen beim Erreichen dieser Marke genau beobachtet werden.
Auf der Unterseite könnten Rücksetzer zunächst von der SMA20 aufgefangen werden. Sollte diese Unterstützung brechen, könnte die SMA50 darunter noch zusätzlichen Support bieten. Beide Linien liegen derzeit relativ nah beieinander und bilden damit eine wichtige Unterstützungszone.
Werden diese Unterstützungen jedoch aufgegeben, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Scout24 Prognose: neutral
Scout24 Prognose: Tagesausblick
Tagesprognose laut aktueller Einschätzung: aufwärts
Widerstände
78,54
80,60
81,35 (Gap)
81,87
85,89
87,60
Unterstützungen
72,10
71,01
70,89
70,87
70,48
68,15
63,80
* Angaben per Xetra-Schluss.
