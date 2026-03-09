DAX Verlierer: Infineon mit größtem Verlust - Infineon Prognose nach Kursrutsch

Zum Xetra-Handelsschluss am Freitag (06.03.2026) standen im DAX lediglich 13 Aktien im Plus, während 27 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Zu den größten DAX Verlierern zählten Infineon, Siemens Energy und die Deutsche Bank.

Das Schlusslicht im deutschen Leitindex bildete Infineon. Die Aktie verlor zum Handelsschluss 6,48 Prozent. Siemens Energy gab um 4,07 Prozent nach, während die Deutsche Bank 3,70 Prozent einbüßte.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Infineon größter DAX Verlierer: Die Infineon-Aktie verlor zum Xetra-Schluss 6,48 Prozent und war damit der stärkste Verlierer im DAX.

Technisches Bild eingetrübt: Mit dem Bruch der SMA20 und SMA50 sowie dem Fall unter 40 EUR hat sich das Chartbild deutlich verschlechtert.

Infineon Prognose kurzfristig negativ: Solange die Aktie unter der SMA200 im 4h Chart bleibt, könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen; erste Erholungsziele liegen im Bereich 40,69 EUR bis 42,11 EUR.

DAX Verlierer: Infineon mit größtem Tagesverlust

Die Infineon-Aktie (IFX) gehörte am Freitag klar zu den größten DAX Verlierern. Mit einem Minus von 6,48 Prozent verzeichnete das Papier den stärksten Tagesverlust im deutschen Leitindex.

Infineon Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Schwächephase der Infineon-Aktie begann bereits Ende Februar 2025 und setzte sich in den folgenden Handelswochen fort. Bis Anfang April gab der Kurs kontinuierlich nach, bevor im Bereich von 23,62 EUR ein Boden ausgebildet wurde. Anschließend konnte sich die Aktie wieder in Richtung 30 EUR erholen.

Ende April kam es zwar zu einem Rücksetzer, dieser wurde jedoch schnell wieder aufgekauft. Ab Anfang Mai nahm die Aufwärtsbewegung erneut Fahrt auf. Die Aktie überschritt die 33-EUR-Marke und etablierte sich oberhalb dieses Bereichs.

Nach einer längeren Konsolidierung gelang dem Papier Ende Juni ein Anstieg mit einem kleinen Gap up bis an die 38-EUR-Marke. Das Jahreshoch 2025, das im Februar markiert wurde, konnte jedoch nicht mehr erreicht werden. In der Folge drehte die Aktie wieder nach unten und fiel erneut unter 33 EUR.

Ab Mitte September bewegte sich die Aktie in einer Seitwärtsrange. Nach einem Rücksetzer an die Unterseite dieser Range setzte eine deutliche Erholung ein. Neue Käufer kamen in den Markt, wodurch der Kurs über die 45-EUR-Marke steigen konnte.

Das Jahreshoch wurde Ende Februar bei 48,22 EUR markiert. Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. In den darauffolgenden Tagen setzte eine starke Korrektur ein. Zum Ende der vergangenen Handelswoche rutschte die Aktie schließlich unter die 40-EUR-Marke und verlor innerhalb weniger Tage rund 18 Prozent an Wert.

Infineon Prognose – Bedeutung der gleitenden Durchschnitte

Die vorherige Aufwärtsbewegung konnte sich zunächst im Bereich der SMA20 (44,15 EUR) stabilisieren. Auch im Januar 2026 wurden Rücksetzer mehrfach an dieser Durchschnittslinie aufgefangen.

Im Zuge der aktuellen Schwäche wurden jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (42,20 EUR) unterschritten. Die SMA50 bot zuletzt noch kurzfristigen Halt, wurde jedoch ebenfalls als Unterstützung aufgegeben.

Damit hat sich das technische Bild deutlich eingetrübt.

Sollte der schwache Freitagsschluss bestätigt werden, könnte sich die Abwärtsbewegung zunächst weiter fortsetzen. Ein mögliches nächstes Ziel auf der Unterseite liegt im Bereich der SMA200, deren Relevanz sich im Chart deutlich erkennen lässt. Wird diese Linie erreicht, könnte dort eine Stabilisierung oder ein möglicher Richtungswechsel einsetzen.

Kommt es hingegen zu einer Gegenbewegung mit einer positiven Tageskerze, könnte die Infineon-Aktie zunächst wieder in Richtung der SMA50 laufen und versuchen, das offene Gap bei 42,11 EUR zu schließen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Infineon Prognose: neutral

YouTube Trading Videos

Infineon Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart konnte sich die Aktie im November zunächst über die SMA200 (40,69 EUR) schieben. Damals stellten die SMA20 (43,57 EUR) und die SMA50 (44,43 EUR) wichtige Hürden dar.

Der Ausbruch gelang, und Rücksetzer erreichten die SMA200 zunächst nicht mehr. Die Bewegung setzte sich im Bereich der kurzfristigen Durchschnitte fort. Besonders die SMA20 stützte den Kurs in den vergangenen Handelswochen.

In den letzten Handelstagen wurden jedoch sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten. Am Freitag fiel die Aktie schließlich dynamisch unter die SMA200.

Damit hat sich auch auf dieser Zeitebene das Chartbild eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen.

Erholungen könnten zunächst wieder bis zur SMA200 führen. Wird diese Linie erreicht, sollten die Kursbewegungen in diesem Bereich genau beobachtet werden. Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes würde sich erst ergeben, wenn die Aktie die SMA200 zurückerobert und sich anschließend weiter nach oben entfernt.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Infineon Prognose: bärisch

Infineon Prognose für den heutigen Handelstag

Tagesprognose: abwärts

Widerstände

40,69

42,11 (Gap)

42,12

42,20

43,06

43,57

43,80

44,15

44,43

45,18 (Gap)

Unterstützungen

36,70

36,10 (Gap)

31,18 (Gap)

* Angaben beziehen sich auf den Handelsschluss.

AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB