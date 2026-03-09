Nasdaq Prognose heute (09.03.2026): Aktuelle Nasdaq Analyse mit wichtigen Kursmarken

- Technisches Bild bleibt kurzfristig schwach
- Entscheidende Zone liegt um 24.223 Punkte
- Unterstützungen rücken stärker in den Fokus
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.078 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen nach. Es gelang zunächst gegen Mittag eine Stabilisierung, die Abwärtsbewegung setzte sich nachfolgend weiter fort. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und zu erholen. Diese Erholung hatte aber keine Substanz. Zum Handelsende hin dominierten die Verkäufer erneut das Kursgeschehen.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Technisches Bild bleibt kurzfristig schwach
Der Nasdaq notiert sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Rücksetzer.
-
Entscheidende Zone liegt um 24.223 Punkte
Kann sich der Nasdaq über dieser Marke stabilisieren, sind kurzfristige Erholungen möglich. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das Chartbild deutlich verbessern.
-
Unterstützungen rücken stärker in den Fokus
Sollte der Nasdaq unter 24.223 Punkte fallen, könnten die nächsten Zielbereiche auf der Unterseite bei etwa 24.119 sowie im Bereich um 23.890 Punkte liegen. Diese Marken sind für die kurzfristige Nasdaq Prognose entscheidend.
Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Handel vom Freitag
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 24.078 Punkten und markierte bereits früh im Handel das Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Gegen Mittag gelang dem Index zunächst eine Stabilisierung, bevor die Schwäche erneut zunahm.
Erst am Nachmittag konnte sich der Nasdaq wieder etwas erholen. Diese Gegenbewegung erwies sich jedoch als wenig nachhaltig. Zum Handelsende dominierten erneut die Verkäufer das Marktgeschehen, sodass der Index den Handelstag deutlich unterhalb der zwischenzeitlichen Erholung beendete.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range (Punkte)
|06.03.
|25.111
|24.576
|24.640
|535
|05.03.
|25.180
|24.748
|25.022
|432
Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich bereits am Freitagmorgen Schwäche. Der Nasdaq notierte zunächst über der SMA20 (aktuell 24.452 Punkte), drehte jedoch früh nach unten.
Im weiteren Verlauf fiel der Index unter die SMA200 (aktuell 24.893 Punkte). Mehrere Versuche, diese Durchschnittslinie zurückzuerobern, scheiterten. Schließlich etablierte sich der Nasdaq deutlich unterhalb dieser Marke. Auch im Frühhandel setzte sich die Schwäche zunächst fort.
Damit bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.
Solange der Nasdaq im Stundenchart unter der SMA20 notiert, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen zunächst bei:
-
23.890 / 23.875 Punkten
-
23.615 / 23.595 Punkten
Sollten sich im Handelsverlauf Erholungen einstellen, wäre zunächst ein Anlauf an die SMA20 möglich. Erst wenn es dem Nasdaq gelingt, sich nachhaltig über dieser Durchschnittslinie zu etablieren und sich nach oben abzusetzen, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.
In diesem Fall könnte die nächste Zielzone im Bereich der SMA50 liegen (aktuell 24.792 Punkte).
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart ist gut erkennbar, dass der Nasdaq zwischenzeitlich unter alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen ist. Im weiteren Verlauf gelang zwar ein Anstieg in Richtung der SMA200 (aktuell 25.129 Punkte), jedoch scheiterten sämtliche Versuche, diese Marke nachhaltig zu überwinden.
Die hohe Relevanz dieser Durchschnittslinie ist im Chart klar erkennbar. In der Folge rutschte der Nasdaq zum Wochenschluss erneut unter die anderen beiden gleitenden Durchschnitte zurück.
Damit bleibt auch das mittelfristige Chartbild angeschlagen.
Solange der Nasdaq unter der SMA20 im 4-Stunden-Chart (aktuell 24.804 Punkte) notiert, besteht weiterhin das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Die möglichen Zielbereiche auf der Unterseite entsprechen den bereits im Stundenchart genannten Marken.
Sollte es zu einer Erholung kommen, könnten erste Anlaufziele im Bereich der SMA20 sowie der SMA50 (aktuell 24.870 Punkte) liegen. Beide Linien verlaufen aktuell relativ dicht beieinander.
Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese beiden Marken, könnte der Nasdaq erneut in Richtung der SMA200 bei 25.129 Punkten steigen. Sollte diese Marke erreicht werden, ist eine erneute Reaktion nach unten im Bereich dieser Durchschnittslinie möglich.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bärisch
Nasdaq Prognose für Montag, den 09.03.2026
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.223 Punkten und damit rund 855 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über der 24.223-Punkte-Marke stabilisieren, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:
24.239 / 24.241
24.255 / 24.257
24.271 / 24.273
24.288 / 24.290
24.303 / 24.305
24.321 / 24.323
24.338 / 24.340
24.355 / 24.357
Oberhalb dieser Zone liegen weitere mögliche Ziele bei:
24.368 / 24.370
24.385 / 24.387
24.401 / 24.403
24.420 / 24.422
24.441 / 24.443
24.456 / 24.458
24.471 / 24.473
24.490 / 24.492
24.505 / 24.507
24.521 / 24.523
24.543 / 24.545
24.561 / 24.563
24.580 / 24.582
24.599 / 24.601
24.619 / 24.621
24.638 / 24.640
24.656 / 24.658
24.671 / 24.673
24.690 / 24.692
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 24.223 Punkten stabilisieren, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
24.202 / 24.201
24.188 / 24.186
24.165 / 24.163
24.145 / 24.143
24.119 / 24.117
Darunter könnten weitere Zielbereiche liegen bei:
23.996 / 23.994
23.978 / 23.976
23.960 / 23.958
23.945 / 23.943
23.923 / 23.921
23.910 / 23.908
23.888 / 23.886
23.871 / 23.869
23.850 / 23.848
23.825 / 23.823
23.810 / 23.808
23.795 / 23.793
23.779 / 23.777
23.760 / 23.758
23.745 / 23.743
Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele folgen bei:
23.728 / 23.726
23.710 / 23.708
23.691 / 23.689
23.673 / 23.671
23.655 / 23.653
23.638 / 23.636
23.620 / 23.618
23.604 / 23.602
23.588 / 23.586
23.570 / 23.568
23.549 / 23.547
23.530 / 23.528
23.511 / 23.509
23.496 / 23.494
23.480 / 23.478
23.463 / 23.461
23.445 / 23.443
23.428 / 23.426
23.405 / 23.403
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände
-
24.452
-
24.792
-
24.804 / 24.870 / 24.893
-
24.911
-
25.129
Unterstützungen
-
24.129 / 24.145
-
23.979
-
23.865 / 23.841
-
23.702
-
23.685
Nasdaq Prognose: Erwartete Handelsspanne
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bullishes Szenario: 60 %
-
Bearishes Szenario: 40 %
Die erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen:
24.492 / 24.640 Punkten und 24.117 / 23.886 Punkten
(Bewertung auf Basis des Tagesschlusses um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.)
FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was ist der Nasdaq Index?
Der Nasdaq ist ein US-Aktienindex, der vor allem technologieorientierte Unternehmen enthält. Zu den bekanntesten Unternehmen im Nasdaq gehören große Tech-Konzerne aus den Bereichen Software, Halbleiter, Internet und künstliche Intelligenz.
Wie entsteht eine Nasdaq Prognose?
Eine Nasdaq Prognose basiert häufig auf technischer Analyse. Dabei werden Charts, Trends, Unterstützungen, Widerstände sowie gleitende Durchschnitte wie SMA20, SMA50 oder SMA200 ausgewertet, um mögliche Kursbewegungen abzuleiten.
Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq besonders stark?
Der Nasdaq reagiert besonders sensibel auf Zinserwartungen, Inflationsdaten, US-Konjunkturdaten sowie Unternehmenszahlen großer Technologieunternehmen. Auch geldpolitische Signale der US-Notenbank können starke Bewegungen auslösen.
Warum sind Unterstützungen und Widerstände in der Nasdaq Analyse wichtig?
Unterstützungen und Widerstände zeigen Preisbereiche, an denen sich Angebot und Nachfrage häufig verändern. In einer Nasdaq Analyse helfen diese Marken dabei, mögliche Wendepunkte oder Beschleunigungen im Trend zu erkennen.
Ist die Nasdaq Prognose zuverlässig?
Eine Nasdaq Prognose stellt keine Garantie für zukünftige Kursbewegungen dar. Sie basiert auf Wahrscheinlichkeiten und charttechnischen Mustern. Unerwartete Nachrichten, Wirtschaftsdaten oder Marktstimmungen können die Entwicklung jederzeit verändern.
Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?
Gleitende Durchschnitte wie die SMA20, SMA50 oder SMA200 zeigen den übergeordneten Trend. Notiert der Nasdaq über diesen Linien, wird dies häufig als Stärke interpretiert, während Kurse darunter eher auf ein schwächeres Marktumfeld hinweisen.
