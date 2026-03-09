Nasdaq Prognose heute (09.03.2026): Aktuelle Nasdaq Analyse mit wichtigen Kursmarken

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.078 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen nach. Es gelang zunächst gegen Mittag eine Stabilisierung, die Abwärtsbewegung setzte sich nachfolgend weiter fort. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und zu erholen. Diese Erholung hatte aber keine Substanz. Zum Handelsende hin dominierten die Verkäufer erneut das Kursgeschehen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Technisches Bild bleibt kurzfristig schwach

Der Nasdaq notiert sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange der Index unter der SMA20 bleibt, besteht weiterhin das Risiko weiterer Rücksetzer.

Entscheidende Zone liegt um 24.223 Punkte

Kann sich der Nasdaq über dieser Marke stabilisieren, sind kurzfristige Erholungen möglich. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 könnte das Chartbild deutlich verbessern.

Unterstützungen rücken stärker in den Fokus

Sollte der Nasdaq unter 24.223 Punkte fallen, könnten die nächsten Zielbereiche auf der Unterseite bei etwa 24.119 sowie im Bereich um 23.890 Punkte liegen. Diese Marken sind für die kurzfristige Nasdaq Prognose entscheidend.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Handel vom Freitag

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 24.078 Punkten und markierte bereits früh im Handel das Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte eine deutliche Abwärtsbewegung ein. Gegen Mittag gelang dem Index zunächst eine Stabilisierung, bevor die Schwäche erneut zunahm.

Erst am Nachmittag konnte sich der Nasdaq wieder etwas erholen. Diese Gegenbewegung erwies sich jedoch als wenig nachhaltig. Zum Handelsende dominierten erneut die Verkäufer das Marktgeschehen, sodass der Index den Handelstag deutlich unterhalb der zwischenzeitlichen Erholung beendete.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 06.03. 25.111 24.576 24.640 535 05.03. 25.180 24.748 25.022 432

Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich bereits am Freitagmorgen Schwäche. Der Nasdaq notierte zunächst über der SMA20 (aktuell 24.452 Punkte), drehte jedoch früh nach unten.

Im weiteren Verlauf fiel der Index unter die SMA200 (aktuell 24.893 Punkte). Mehrere Versuche, diese Durchschnittslinie zurückzuerobern, scheiterten. Schließlich etablierte sich der Nasdaq deutlich unterhalb dieser Marke. Auch im Frühhandel setzte sich die Schwäche zunächst fort.

Damit bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.

Solange der Nasdaq im Stundenchart unter der SMA20 notiert, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen zunächst bei:

23.890 / 23.875 Punkten

23.615 / 23.595 Punkten

Sollten sich im Handelsverlauf Erholungen einstellen, wäre zunächst ein Anlauf an die SMA20 möglich. Erst wenn es dem Nasdaq gelingt, sich nachhaltig über dieser Durchschnittslinie zu etablieren und sich nach oben abzusetzen, würde sich das kurzfristige Chartbild wieder verbessern.

In diesem Fall könnte die nächste Zielzone im Bereich der SMA50 liegen (aktuell 24.792 Punkte).

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bärisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist gut erkennbar, dass der Nasdaq zwischenzeitlich unter alle drei relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen ist. Im weiteren Verlauf gelang zwar ein Anstieg in Richtung der SMA200 (aktuell 25.129 Punkte), jedoch scheiterten sämtliche Versuche, diese Marke nachhaltig zu überwinden.

Die hohe Relevanz dieser Durchschnittslinie ist im Chart klar erkennbar. In der Folge rutschte der Nasdaq zum Wochenschluss erneut unter die anderen beiden gleitenden Durchschnitte zurück.

Damit bleibt auch das mittelfristige Chartbild angeschlagen.

Solange der Nasdaq unter der SMA20 im 4-Stunden-Chart (aktuell 24.804 Punkte) notiert, besteht weiterhin das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Die möglichen Zielbereiche auf der Unterseite entsprechen den bereits im Stundenchart genannten Marken.

Sollte es zu einer Erholung kommen, könnten erste Anlaufziele im Bereich der SMA20 sowie der SMA50 (aktuell 24.870 Punkte) liegen. Beide Linien verlaufen aktuell relativ dicht beieinander.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese beiden Marken, könnte der Nasdaq erneut in Richtung der SMA200 bei 25.129 Punkten steigen. Sollte diese Marke erreicht werden, ist eine erneute Reaktion nach unten im Bereich dieser Durchschnittslinie möglich.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bärisch

Nasdaq Prognose für Montag, den 09.03.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.223 Punkten und damit rund 855 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq über der 24.223-Punkte-Marke stabilisieren, könnten folgende Kursziele angelaufen werden:

24.239 / 24.241

24.255 / 24.257

24.271 / 24.273

24.288 / 24.290

24.303 / 24.305

24.321 / 24.323

24.338 / 24.340

24.355 / 24.357

Oberhalb dieser Zone liegen weitere mögliche Ziele bei:

24.368 / 24.370

24.385 / 24.387

24.401 / 24.403

24.420 / 24.422

24.441 / 24.443

24.456 / 24.458

24.471 / 24.473

24.490 / 24.492

24.505 / 24.507

24.521 / 24.523

24.543 / 24.545

24.561 / 24.563

24.580 / 24.582

24.599 / 24.601

24.619 / 24.621

24.638 / 24.640

24.656 / 24.658

24.671 / 24.673

24.690 / 24.692

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.223 Punkten stabilisieren, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.202 / 24.201

24.188 / 24.186

24.165 / 24.163

24.145 / 24.143

24.119 / 24.117

Darunter könnten weitere Zielbereiche liegen bei:

23.996 / 23.994

23.978 / 23.976

23.960 / 23.958

23.945 / 23.943

23.923 / 23.921

23.910 / 23.908

23.888 / 23.886

23.871 / 23.869

23.850 / 23.848

23.825 / 23.823

23.810 / 23.808

23.795 / 23.793

23.779 / 23.777

23.760 / 23.758

23.745 / 23.743

Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele folgen bei:

23.728 / 23.726

23.710 / 23.708

23.691 / 23.689

23.673 / 23.671

23.655 / 23.653

23.638 / 23.636

23.620 / 23.618

23.604 / 23.602

23.588 / 23.586

23.570 / 23.568

23.549 / 23.547

23.530 / 23.528

23.511 / 23.509

23.496 / 23.494

23.480 / 23.478

23.463 / 23.461

23.445 / 23.443

23.428 / 23.426

23.405 / 23.403

Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse

Widerstände

24.452

24.792

24.804 / 24.870 / 24.893

24.911

25.129

Unterstützungen

24.129 / 24.145

23.979

23.865 / 23.841

23.702

23.685

Nasdaq Prognose: Erwartete Handelsspanne

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullishes Szenario: 60 %

Bearishes Szenario: 40 %

Die erwartete Handelsspanne liegt heute zwischen:

24.492 / 24.640 Punkten und 24.117 / 23.886 Punkten

(Bewertung auf Basis des Tagesschlusses um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.)

FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse

Was ist der Nasdaq Index?

Der Nasdaq ist ein US-Aktienindex, der vor allem technologieorientierte Unternehmen enthält. Zu den bekanntesten Unternehmen im Nasdaq gehören große Tech-Konzerne aus den Bereichen Software, Halbleiter, Internet und künstliche Intelligenz.

Wie entsteht eine Nasdaq Prognose?

Eine Nasdaq Prognose basiert häufig auf technischer Analyse. Dabei werden Charts, Trends, Unterstützungen, Widerstände sowie gleitende Durchschnitte wie SMA20, SMA50 oder SMA200 ausgewertet, um mögliche Kursbewegungen abzuleiten.

Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq besonders stark?

Der Nasdaq reagiert besonders sensibel auf Zinserwartungen, Inflationsdaten, US-Konjunkturdaten sowie Unternehmenszahlen großer Technologieunternehmen. Auch geldpolitische Signale der US-Notenbank können starke Bewegungen auslösen.

Warum sind Unterstützungen und Widerstände in der Nasdaq Analyse wichtig?

Unterstützungen und Widerstände zeigen Preisbereiche, an denen sich Angebot und Nachfrage häufig verändern. In einer Nasdaq Analyse helfen diese Marken dabei, mögliche Wendepunkte oder Beschleunigungen im Trend zu erkennen.

Ist die Nasdaq Prognose zuverlässig?

Eine Nasdaq Prognose stellt keine Garantie für zukünftige Kursbewegungen dar. Sie basiert auf Wahrscheinlichkeiten und charttechnischen Mustern. Unerwartete Nachrichten, Wirtschaftsdaten oder Marktstimmungen können die Entwicklung jederzeit verändern.

Welche Rolle spielen gleitende Durchschnitte in der Nasdaq Analyse?

Gleitende Durchschnitte wie die SMA20, SMA50 oder SMA200 zeigen den übergeordneten Trend. Notiert der Nasdaq über diesen Linien, wird dies häufig als Stärke interpretiert, während Kurse darunter eher auf ein schwächeres Marktumfeld hinweisen.