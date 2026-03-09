Dow Jones Prognose KW 11/2026: Schwaches Chartbild – Börse Aktuell mit wichtigen Marken

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 48.373 Punkten. Damit notierte der Index 1.004 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 605 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zum Wochenstart gab der Index zunächst nach, konnte sich im Verlauf stabilisieren und am Montagabend über der 49.000-Punkte-Marke das Wochenhoch ausbilden. Bereits im Frühhandel setzten jedoch erneut Verkäufe ein, die den Dow Jones bis in den Bereich von 47.600 Punkten führten. Am Dienstagnachmittag gelang eine Stabilisierung, woraufhin der Index wieder leicht nach oben lief. Mehrere Versuche am Mittwoch, die 48.900-Punkte-Marke zu überwinden, scheiterten jedoch. In der Folge setzte erneut Verkaufsdruck ein. Am Donnerstag verstärkten sich die Abgaben deutlich. Der Dow Jones fiel unter 48.000 Punkte. Nach einer kurzfristigen technischen Erholung im Frühhandel am Freitag dominierte wieder Verkaufsdruck. Erst knapp oberhalb der 47.000-Punkte-Marke gelang eine Stabilisierung. Der Index beendete die Woche schließlich bei 47.487 Punkten. Im Frühhandel der neuen Woche setzte sich die Schwäche fort und der Dow Jones rutschte zwischenzeitlich unter 47.000 Punkte.

Die Wochenrange lag mit über 2.000 Punkten deutlich über dem bisherigen Jahresdurchschnitt und markierte gleichzeitig den größten Wochenverlust des Jahres.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

🔎 Drei Key Takeaways – Dow Jones aktuell

Chartbild bleibt angeschlagen

Der Dow Jones ist unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 gefallen und bewegt sich aktuell im Bereich der SMA200 bei rund 46.554 Punkten . Solange der Index darunter bzw. in deren Nähe bleibt, dominiert ein angeschlagenes technisches Bild.

Entscheidende Unterstützungszone um 46.600 Punkte

Die Marke von 46.618 Punkten ist kurzfristig zentral. Ein Halten darüber könnte eine technische Erholung in Richtung 47.200 bis 47.600 Punkte ermöglichen. Ein Bruch dieser Unterstützung würde dagegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis abwärts

Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt aktuell bei 60 %. Für die kommende Handelswoche wird eine Bewegung in einer Range zwischen ca. 45.926 und 47.475 Punkten erwartet.

Dow Jones Prognose: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Widerstände

46.953

47.048

47.105

47.244

47.674

47.848

48.438 / 48.481

48.597

48.724

48.834 / 48.883

49.075

49.152 / 49.173

49.387

49.537

49.700

49.855

Unterstützungen

46.786

46.689

46.554

46.241

45.101

Quelle: Eigenanalyse (Datenbasis xStation5)

Dow Jones Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Chartbild hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Der Dow Jones ist sowohl unter die SMA20 (48.883 Punkte) als auch unter die SMA50 (49.075 Punkte) gefallen und konnte sich unter diesen gleitenden Durchschnitten etablieren.

Im Verlauf der Woche rutschte der Index zusätzlich unter das 23,6 % Retracement und setzte bis an die SMA200 (46.554 Punkte) zurück. Aktuell bewegt sich der Dow Jones im unmittelbaren Umfeld dieser wichtigen technischen Unterstützung.

Für die Bullen ist entscheidend, dass sich der Index per Tagesschluss über der SMA200 stabilisiert. Gelingt dies, könnte eine technische Gegenbewegung folgen. Mögliche Ziele auf der Oberseite wären zunächst das 23,6 % Retracement und anschließend ein Anlauf an die SMA20.

Sollte die SMA200 nachhaltig unterschritten werden, steigt dagegen die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Abwärtsbewegung in Richtung 38,2 % Retracement. Darunter rückt der Bereich um 44.600 Punkte in den Fokus.

Einordnung Tageschart: bärisch

Börse Aktuell: Kurzfristige Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster konnte sich der Dow Jones zwar kurzzeitig über die SMA20 im 4-Stunden-Chart schieben, dort jedoch nicht stabilisieren. In der Folge setzte eine dynamische Abwärtsbewegung ein.

Am Freitag erreichte der Index erneut das 23,6 % Retracement, zu Wochenbeginn fiel er darunter. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen.

Solange der Dow Jones unter der SMA20 im 4-Stunden-Chart notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Erholungen könnten zunächst erneut bis an das 23,6 % Retracement führen. Erst wenn sich der Index darüber stabilisieren kann, würde sich das kurzfristige Bild wieder leicht verbessern.

Einordnung 4h-Chart: bärisch

Dow Jones Prognose: Szenarien für die kommende Handelswoche

Bullisches Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Bärisches Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Long-Szenario

Die Bullen müssen versuchen, den Dow Jones über der Marke von 46.618 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, könnten schrittweise Erholungen einsetzen.

Mögliche Ziele liegen zunächst im Bereich:

46.640 – 46.712 – 46.785 – 46.858 – 46.935 – 47.009 – 47.085 – 47.159 – 47.205 Punkte.

Oberhalb dieser Zone könnte der Index weitere Ziele bei:

47.241 – 47.303 – 47.368 – 47.435 – 47.494 – 47.559 – 47.619 Punkten

anlaufen.

Short-Szenario

Kann sich der Dow Jones nicht über 46.618 Punkten halten, dürfte sich der Verkaufsdruck fortsetzen.

Mögliche Abwärtsziele wären:

46.599 – 46.565 – 46.528 – 46.488 – 46.444 – 46.410 – 46.366 – 46.321 – 46.275 Punkte.

Unterhalb dieser Marke könnten weitere Ziele bei:

46.228 – 46.190 – 46.147 – 46.108 – 46.069 – 46.023 – 45.988 – 45.955 – 45.928 – 45.883 Punkten

aktiv werden.

Börse Aktuell – Erwartete Entwicklung für KW 11/2026

Das übergeordnete Chartbild hat sich deutlich eingetrübt. Solange der Dow Jones unter den wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen.

Eine nachhaltige Stabilisierung würde erst wieder mit einem bestätigten Tagesschluss über der SMA50 erfolgen.

Übergeordnete Tendenz für die kommenden fünf Handelstage:

seitwärts bis abwärts

Erwartete Wochenrange laut Dow Jones Prognose

Erwartete Range Punkte Wochenhoch 46.960 – 47.475 Wochentief 46.275 – 45.926

FAQ – Dow Jones Prognose | Börse Aktuell

Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose?

Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt ein angeschlagenes Chartbild. Solange der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Kurzfristig wird eine Bewegung in einer Range zwischen etwa 45.900 und 47.500 Punkten erwartet.

Welche Marken sind beim Dow Jones aktuell besonders wichtig?

Zu den wichtigsten Unterstützungen zählen aktuell der Bereich um 46.600 Punkte sowie die SMA200 bei rund 46.554 Punkten. Auf der Oberseite liegen wichtige Widerstände bei etwa 47.200 Punkten, 47.600 Punkten und im Bereich von 48.400 Punkten.

Ist der Dow Jones aktuell eher bullisch oder bärisch?

Aus technischer Sicht ist das kurzfristige und übergeordnete Chartbild derzeit eher bärisch. Die Wahrscheinlichkeit für ein Abwärtsszenario wird aktuell auf rund 60 % geschätzt, während ein bullisches Szenario etwa 40 % Wahrscheinlichkeit besitzt.

Welche Faktoren bewegen den Dow Jones aktuell an der Börse?

Die Entwicklung des Dow Jones wird aktuell vor allem von Zins­erwartungen, US-Konjunkturdaten, Inflationsdaten sowie der allgemeinen Risikostimmung an der Börse beeinflusst. Auch Aussagen der US-Notenbank und wichtige Unternehmensberichte spielen eine Rolle.

Wann würde sich das Chartbild im Dow Jones wieder verbessern?

Eine deutliche Verbesserung der technischen Lage würde sich erst zeigen, wenn der Dow Jones wieder per Tagesschluss über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA50 notiert und sich nachhaltig darüber stabilisieren kann.

Warum ist der Dow Jones für Anleger wichtig?

Der Dow Jones gehört zu den bekanntesten Aktienindizes weltweit und bildet die Entwicklung von 30 großen US-Unternehmen ab. Deshalb gilt er als wichtiger Gradmesser für die Stimmung an der Börse und für die wirtschaftliche Lage in den USA.