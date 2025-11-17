Dow Jones Prognose 2025 – Aktuelle Analyse & Börse Aktuell Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Dow Jones bleibt trotz Rücksetzer langfristig bullisch

SMA200 im 4h-Chart ist kurzfristig die wichtigste Support-Zone

Erwartete Wochenrange zeigt eher Seitwärts-/Aufwärtstendenz

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 47/ 2025 (17.11.2025 - 21.11.2025) Rückblick: Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 47.248 Punkten. Der Index notierte damit 484 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 170 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab am Montag mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und bis zum Handelsschluss die Verluste wieder ausgleichen. Es ging im weiteren Handelsverlauf treppenförmig aufwärts. Zur Wochenmitte formatierte der Dow Jones das Wochenhoch. Die Notierungen gaben nachfolgend zwar wieder etwas nach, bis Donnerstagmorgen konnte der Index das Level halten. Es setzte sich am Donnerstagvormittag Verkaufsdruck durch, der übergeordnet bis Freitagmittag angehalten hat. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones etwas erholen und wieder über die 47.000 Punkte-Marke laufen. Der Dow Jones ging bei 47.180 Punkten aus dem Wochenhandel. ► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ Dow Jones bleibt trotz Rücksetzer langfristig bullisch Der Index hat in der letzten Woche ein neues Allzeithoch markiert. Solange die SMA20 im Daily zurückerobert wird, bleibt die übergeordnete Dow Jones Prognose positiv – mit Potenzial Richtung 49.150/220 und sogar 50.000 Punkten. 2️⃣ SMA200 im 4h-Chart ist kurzfristig die wichtigste Support-Zone Kurzfristig entscheidet sich die Richtung an der SMA200 (ca. 46.981).

Über dieser Linie: Erholung Richtung SMA50 und SMA20 möglich.

Darunter: erhöhtes Risiko eines Rückfalls zum 23,6 % Retracement. 3️⃣ Erwartete Wochenrange zeigt eher Seitwärts-/Aufwärtstendenz Für die kommende Woche (KW 47) wird eine Range von

46.780–46.604 (Tief) bis 47.717–48.063 (Hoch) erwartet.

Damit bleibt der Ausblick der Börse aktuell eher neutral bis leicht positiv. Nachfolgend die vollständigen Wochenwerte: Dow Jones 2025 – Wochenperformance Woche Hoch Tief Schluss Ergebnis Range 36/2025 45.830 44.999 45.462 -148 831 37/2025 46.175 45.318 45.851 389 857 38/2025 46.738 45.678 46.648 797 1.060 39/2025 47.053 46.197 46.547 -101 856 40/2025 47.322 46.335 47.031 484 987 41/2025 47.153 45.685 45.705 -1.325 1.468 42/2025 46.913 45.603 46.379 674 1.310 43/2025 47.508 46.413 47.397 1.018 1.095 44/2025 48.212 47.486 47.732 335 726 45/2025 47.821 46.581 47.078 -654 1.240 46/2025 48.470 46.879 47.180 102 1.591 Durchschnittliche Wochenrange 2025: 1.346 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen: 24 / 22

Marken gelten für 08:00–22:00 Uhr. Die KW 46 brachte ein neues Allzeithoch, ein höheres Tief und eine Range über dem Jahresdurchschnitt – wichtige Signale für die laufende Dow Jones Prognose. Börse Aktuell – Dow Jones Tagesdaten KW 46/2025 Datum Hoch Tief Range Schluss 13.11.2025 47.445 46.968 477 47.398 14.11.2025 47.924 47.353 571 47.979 15.11.2025 48.470 48.015 455 48.312 16.11.2025 48.445 47.449 996 47.502 17.11.2025 47.486 46.879 607 47.180 Durchschnittliche Tagesrange KW 46: 621 Punkte. Das erwartete Wochenhoch wurde deutlich übertroffen, das Wochentief minimal überschritten. Die Prognose-Range wurde damit nur teilweise getroffen. Dow Jones Prognose – Widerstände & Unterstützungen Widerstände 47.364/99, 47.446/67, 47.597, 47.648, 47.718/66, 47.859,

48.048, 48.252, 48.472, 48.580, 48.737 Unterstützungen 47.221, 47.057, 46.981/03, 46.726/00, 46.625, 46.517,

46.493/60, 46.263, 45.938, 45.605 Wichtige Setup-Marken: I-Day-Marke: 47.787 & 46.377

Tagesschluss: 48.588 & 45.608

Boxbereich: 49.581 – 29.514

Range: 54.058 – 15.555 Chartanalyse – Dow Jones Prognose Daily & 4h Daily-Chart: Tendenz bullisch/neutral Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Dow Jones erholte sich zunächst stark und überschritt die SMA20. Das neue Allzeithoch wurde zwar abverkauft, aber das Chartbild bleibt übergeordnet positiv. Bullische Szenarien: Rückkehr über die SMA20 (47.399)

Danach möglich: 49.150/220 und langfristig 50.000 Punkte Bärische Risiken: Rückfall zur SMA50 (46.726)

Darunter droht eine Bewegung Richtung 23,6 % Retracement 4-Stunden-Chart: kurzfristig neutral Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Index fiel nach neuem Allzeithoch zurück zur SMA200 (46.981).

Entscheidend ist nun: Halten über SMA200 → Möglichkeit zur Erholung

Bruch der SMA200 → Potenzial bis zum 23,6% Retracement Kurzprognose – Börse Aktuell & Dow Jones Ausblick Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Erwartete Tendenz der nächsten 5 Handelstage: seitwärts / leicht aufwärts Handelsspannen für KW 47/2025 – Dow Jones Prognose Bereich von bis Erwartetes Hoch 47.717 48.063 Erwartetes Tief 46.780 46.604 SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.