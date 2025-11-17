mehr
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
13:30 · 17. November 2025

Walt Disney Aktie: Schwache Umsätze, starke Gewinne – jetzt Aktien kaufen? 🎬

Jens Klatt | Marktanalyst bei XTB | Berlin
Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig. Er ist Autor des Buches "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt".

Walt Disney Aktie: Schwache Umsätze, starke Gewinne – jetzt Aktien kaufen? 🎬
Walt Disney
DIS.US, Walt Disney Co
  • Umsatz unter Erwartung – Aktie bricht ein
  • Streaming als Wachstumstreiber
  • Parks & Experiences liefern stabile Gewinne

Die Walt Disney Aktie steht nach den Zahlen zum vierten Quartal im Fokus der Anleger. Während der Entertainment-Konzern beim Gewinn positiv überraschte, blieben die Umsätze hinter den Erwartungen zurück. Belastungsfaktoren sind vor allem das schwächelnde TV-Geschäft, rückläufige Werbeerlöse und ein enttäuschendes Kinojahr. Gleichzeitig präsentiert sich das Streaming-Segment stärker denn je – und lässt Investoren überlegen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, Disney Aktien zu kaufen.

► Walt Disney WKN: 855686 | ISIN: US2546871060 | Ticker: DIS.US

Drei Key Takeaways

📉 1. Umsatz unter Erwartung – Aktie bricht ein

  • Umsatz: 22,46 Mrd. USD, leicht unter den Erwartungen.

  • Aktie fällt am Berichtstag über 7 %.

  • Belastung durch TV-Sender, schwache Kinoergebnisse und rückläufige politische Werbung.

📈 2. Streaming als Wachstumstreiber

  • Operatives Ergebnis im Streaming steigt um 39 %.

  • Kombination aus Disney+, Hulu und ESPN-App treibt Abonnentenzahlen.

  • Verbesserte Profitabilität: Das Streaming-Segment erwirtschaftete im Geschäftsjahr 1,3 Mrd. USD Gewinn – nach einem Verlust von 4 Mrd. USD vor drei Jahren.

  • Integration von Hulu in Disney+ stärkt das Ökosystem.

🚢 3. Parks & Experiences liefern stabile Gewinne

  • Segmentumsatz steigt um 6 %, operativer Gewinn um 13 %.

  • Starke Nachfrage nach Kreuzfahrten: Neue Schiffe (Disney Destiny & Disney Adventure) werden wichtig für das Wachstum.

  • US-Parks +6 %, internationale Parks +10 %.

📊 Fundamentaldaten zur Walt Disney Aktie

Kennzahl

Wert

Gewinn je Aktie (bereinigt)

1,11 USD

Umsatz Q4

22,46 Mrd. USD

Streaming-Operatives Ergebnis

+39 %

Abonnenten Disney+

131,6 Mio.

Abonnenten Hulu

64,1 Mio.

Kursreaktion

–7 % am Berichtstag

 

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte.

Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest.

Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

🧠 Fazit: Walt Disney Aktie – Jetzt Aktien kaufen oder lieber warten?

Die Walt Disney Aktie zeigt ein gemischtes Bild:

  • Das Streaming-Segment boomt und wird zunehmend profitabel.

  • Parks und Kreuzfahrten liefern stabile Erträge.

  • Das klassische TV-Geschäft und das enttäuschende Kinoprogramm bleiben jedoch Bremsklötze.

Für langfristige Anleger könnte Disney interessant sein, wenn man an das Wachstum des Streaming-Ökosystems und die Stärke im Freizeitsegment glaubt. Kurzfristig könnte der Kurs wegen struktureller Herausforderungen jedoch unter Druck bleiben.

Investment-Fazit:
🔹 Langfristig solide Turnaround-Story
🔹 Kurzfristig hohe Volatilität
🔹 Einstieg bei Rücksetzern am attraktivsten

Walt Disney Aktie Chartanalyse – Daily:

Walt Disney Aktie Prognose und Analyse am 15.11.25 - Daytrading

850Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

 

❓ FAQ zur Walt Disney Aktie

❓ Ist die Walt Disney Aktie aktuell kaufenswert?

Die Walt Disney Aktie bietet langfristiges Potenzial durch das wachsende Streaming-Geschäft und starke Freizeitparks. Kurzfristig belasten jedoch rückläufige TV-Erlöse und ein schwaches Kinojahr. Rücksetzer können attraktive Einstiegschancen bieten.

❓ Warum ist die Walt Disney Aktie zuletzt gefallen?

Die Aktie fiel über 7 %, weil der Umsatz unter den Erwartungen lag und das TV- & Filmsegment schwächelte. Trotz starker Streaming- und Parkzahlen reagierte der Markt negativ auf die strukturellen Herausforderungen.

❓ Wie entwickelt sich Disney+ aktuell?

Disney+ wächst weiter und zählt über 131 Millionen Abonnenten. Zusammen mit Hulu und ESPN steigert Disney die Profitabilität und macht das Streaming-Segment zu einem zentralen Wachstumstreiber.

❓ Welche Segmente treiben den Gewinn von Disney?

Das größte Gewinnwachstum kommt aus Streaming (+39 % operatives Ergebnis) sowie den Bereichen Parks, Experiences & Products, die international zweistellig wachsen.

❓ Wie sind die langfristigen Aussichten für Disney?

Langfristig sieht es gut aus, da Disney seine Streaming-Plattformen erfolgreich monetarisiert, das Parkgeschäft stark bleibt und neue Kreuzfahrtschiffe Wachstum bringen. Herausforderungen bleiben im TV- und Kinobereich.

