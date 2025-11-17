Bayer Prognose & DAX Verlierer: Analyse vom 14.11.2025

- Bayer war der größte DAX Verlierer
Die Bayer Aktie konnte sich, nachdem das Jahrestief (18,60 EUR) formatiert war, wieder deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat sich übergeordnet bis Ende Juli fortgesetzt. Im Chart ist gut erkennbar, dass der Anteilsschein sich an der SMA20 (aktuell bei 27,36 EUR) aufwärtsschieben konnte. Hat dieser Support einmal nicht gehalten, so hat die SMA50 (aktuell bei 27,64 EUR) darunter gestützt. Seit August läuft das Papier an diesen beiden Linien seitwärts. Erholungen, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden zu Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer, die sich eingestellt haben, hat neue Käufer in den Markt gebracht. Es ist gut erkennbar, dass das Papier Ende Oktober, trotz mehrfacher Versuche, nicht über die SMA20 gekommen ist. Die Notierungen bröckelten im weiteren Handelsverlauf ab. Die Aktie hat sich in der letzten Handelswoche deutlich erholen können. Es ging an das Oktober Hoch, wo das Papier nicht weitergekommen ist. Zum Wochenschluss haben sich Gewinnmitnahmen eingestellt.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
✅ Drei Key Takeaways
-
Bayer war der größte DAX Verlierer am 14.11.2025 und verlor per Xetra-Schluss 4,33 %, bleibt charttechnisch aber weiterhin übergeordnet bullisch.
-
SMA20 und SMA50 bilden ein starkes Unterstützungscluster, das seit Wochen zuverlässig hält und die Grundlage für eine positive Bayer Prognose liefert.
-
Ein Tagesschluss über dem Hoch der Vorwoche wäre ein klares bullisches Signal – mit möglichen Zielen bei 31,72 EUR und bis zu 36 EUR.
Am Freitag, dem 14.11.2025, zeigten sich die DAX-Werte gemischt: 8 Aktien schlossen per Xetra im Plus, 32 Titel rutschten ins Minus. Am Ende der DAX-Verlierer-Liste rangierte Bayer, gefolgt von Commerzbank und Scout24.
DAX Verlierer: Bayer mit größtem Tagesverlust
Die Bayer Aktie (BAYN) gab am Freitag 4,33 % nach und war damit der größte DAX Verlierer des Tages. Dieses deutliche Minus wirkt sich direkt auf die kurzfristige Einschätzung sowie die übergeordnete Bayer Prognose aus.
Chartanalyse Bayer – Tageschart (Daily)
Trend & Struktur
Nach Ausbildung des Jahrestiefs bei 18,60 EUR konnte sich die Bayer-Aktie deutlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hielt übergeordnet bis Ende Juli an. Im Anschluss bewegte sich der Kurs seitwärts entlang der SMA20 (27,36 EUR) und SMA50 (27,64 EUR).
-
Die SMA20 fungierte mehrfach als kurzfristige Unterstützung.
-
Sobald diese nicht hielt, bot die SMA50 Halt – ein stabiles Unterstützungscluster.
-
Seit August bewegte sich der Kurs seitwärts zwischen beiden gleitenden Durchschnitten.
Erholungen führten regelmäßig zu Gewinnmitnahmen, Rücksetzer lockten hingegen neue Käufer an. Mehrere Versuche, Ende Oktober die SMA20 nachhaltig zu überwinden, scheiterten. Die Notierungen bröckelten daraufhin ab.
Aktuelle Bayer Prognose im Tageschart
Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt das Tageschart bullisch, solange die Aktie über der SMA50 schließt.
Bullische Signale:
-
Ein Schlusskurs über dem Hoch der Vorwoche wäre ein bestätigtes Long-Signal.
-
In diesem Fall wären 31,72 EUR und mittelfristig sogar 36 EUR realistische Kursziele.
Bärische Signale:
-
Setzen sich Gewinnmitnahmen fort, könnte die Aktie zunächst die SMA50 anlaufen.
-
Darunter wartet die SMA20 als weitere Unterstützung.
-
Ein Rückfall unter beide Linien würde das bullische Bild deutlich schwächen.
Die enge Lage der beiden gleitenden Durchschnitte spricht weiterhin für eine solide technische Unterstützungszone.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch
Chartanalyse Bayer – 4-Stunden-Chart (4h)
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Seit Wochen orientiert sich die Aktie an SMA20 (27,62 EUR) und SMA50 (27,31 EUR). Ein Ausbruch Anfang Oktober führte zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen, anschließend lief der Kurs zurück in den Bereich beider Linien.
Mehrere Versuche, die SMA50 nachhaltig zu überwinden, scheiterten – die Folge war ein erneuter Abwärtsimpuls. Erst in den jüngsten Handelstagen gelang der Sprung über SMA20, SMA50 und SMA200 (27,70 EUR) bis an das Oktoberhoch.
Bayer Prognose im 4h-Chart
Solange sich die Aktie über der SMA200 halten kann, bleibt das Chartbild kurzfristig bullisch.
Bullische Szenarien:
-
Dreht der Kurs bereits vor Erreichen der SMA200 wieder nach oben, wäre dies ein besonders positives Zeichen.
-
Weitere Aufwärtsziele liegen analog zur Tagesanalyse im Bereich des Wochenhochs und darüber.
Bärisches Risiko:
-
Fällt der Kurs erneut unter die SMA50, würde dies den jüngsten Ausbruch als Fehlausbruch entlarven.
-
Dies wäre ein klares Warnsignal für die Bayer Prognose.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Kursmarken (Widerstände & Unterstützungen)
Widerstände:
-
29,06 EUR
-
29,87 EUR
-
31,03 EUR
-
31,72 EUR (GAP)
-
36,06 EUR
Unterstützungen:
-
27,82 EUR
-
27,70 EUR (SMA200 4h)
-
27,64 EUR
-
27,62 EUR
-
27,36 EUR
-
27,31 EUR
-
27,26 EUR
-
25,51 EUR
-
24,26 EUR
-
22,08 EUR
-
20,87 EUR (GAP)
-
18,05 EUR
