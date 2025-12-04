Airbus Prognose: DAX Gewinner mit starkem Kursplus – Chartanalyse & Ausblick (03.12.2025)

- Airbus war der klare DAX Gewinner
► Airbus WKN: 938914 | ISIN: NL000235190 | Ticker: AIR
✅ Drei Key Takeaways
-
Airbus war der klare DAX Gewinner, legte am 03.12.2025 per Xetra-Schluss 3,92 % zu und führte damit die Gewinnerliste deutlich an.
-
Charttechnisch zeigt Airbus ein gemischtes Bild: Im Tageschart neutral, da der Kurs unter SMA20 und SMA50 gefallen ist – erst ein erneuter Ausbruch darüber würde die Lage aufhellen.
-
Kurzfristige Airbus Prognose bleibt volatil: Im 4h-Chart überwiegt die Schwäche unterhalb der SMA200, dennoch ist für den aktuellen Handelstag eine aufwärtsgerichtete Bewegung möglich.
Per Xetra-Schluss notierten gestern (03.12.2025) insgesamt 18 Aktien im Plus, während 22 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gingen. DAX Gewinner Nummer eins war Airbus, die Aktie legte 3,92 Prozent zu und dominierte damit das Tagesranking. Ebenfalls stark präsentierten sich E.ON (+3,40 Prozent) und Infineon (+2,70 Prozent).
Airbus als DAX Gewinner: Starke Performance trotz charttechnischer Risiken
Die Airbus Aktie (AIR) konnte sich per Xetra-Schluss deutlich behaupten und war mit einem Anstieg von 3,92 Prozent der klare DAX Gewinner des Tages. Damit rückte die Airbus Prognose erneut in den Fokus der Marktteilnehmer.
📈 Chartanalyse Airbus – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Airbus Aktie zeigte seit Jahresbeginn eine solide Erholung, bevor Anfang April ein dynamischer Abwärtstrend einsetzte. Im Bereich um 130 EUR stabilisierte sich das Papier, worauf eine mehrwöchige Erholungsbewegung folgte, die Kurse über die 160-EUR-Marke führte.
Im Juni setzte die Aktie moderat zurück, holte jedoch schnell wieder Schwung und erreichte ein neues Hoch bei 186,98 EUR. Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen setzte Airbus seinen Aufwärtstrend fort und markierte Ende Oktober das Jahreshoch bei 216,80 EUR. Anschließend kam es zu einem GAP-down sowie einer langen roten Tageskerze.
Die jüngste Erholung kompensierte einen Teil der Verluste, dennoch hat sich das Chartbild eingetrübt. Die Aktie rutschte unter die SMA20 (204,27 EUR) und SMA50 (204,54 EUR). Für eine kurzfristig positive Airbus Prognose müsste der gestrige Tagesschluss heute bestätigt werden.
Bullishe Variante
-
erneute grüne Tageskerze
-
potenzielle Erholung bis SMA20 / SMA50
-
mögliches seitliches Auspendeln zur Stabilisierung
Bärische Variante
-
kein bestätigter Tagesschluss
-
erneuter Abverkauf Richtung Süden
-
Ausdehnung der Schwäche bis SMA200 (178,17 EUR)
➡️ Übergeordnete Prognose Daily: neutral
⏱️ Chartanalyse 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass Airbus in den vergangenen Monaten mehrfach neue Hochs erreichte. Die SMA20 (199,29 EUR) und SMA50 (203,49 EUR) wirkten lange stützend. Zuletzt wurde jedoch auch die SMA200 (201,03 EUR) aufgegeben – ein klar negatives Signal.
Die Entlastungsbewegung führte gestern punktgenau zurück an die SMA20. Airbus muss nun sowohl die SMA20 als auch die SMA200 überwinden. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen.
Gefahr weiterer Schwäche
Solange die Notierungen unter der SMA200 liegen, bleibt die kurzfristige Airbus Prognose bärisch.
Mögliche Abwärtsziele:
-
Wochentief
-
179 / 177 EUR
➡️ Übergeordnete Prognose 4h-Chart: bärisch
➡️ Tagesprognose: aufwärts
🔎 Wichtige Kursmarken
Widerstände
-
198,40
-
199,29
-
201,03
-
203,40 (GAP)
-
203,49
-
204,27
-
204,54
-
205,37
-
206,37
-
206,98
Unterstützungen
-
182,68
-
179,58
-
177,85
-
176,06
-
172,34 (GAP)
