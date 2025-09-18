KEY TAKEAWAYS Aktuell notiert die Aktie per Tagesschluss verbindlich unter der SMA20 und im Bereich des Jahrestiefs. Das Papier hat gestern keinen Doppelboden formatieren können. Heute im Handel kommt es darauf an, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Gelingt dies, so könnte die Aktie zunächst das GAP (94,22 EUR) schließen und dann weiter aufwärts an die SMA20 laufen könnten. ► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI DAX Gewinner am 17.09.2025 – Beiersdorf Aktie mit größtem Tagesgewinn Per Xetra-Schluss notierten gestern (17.09.2025) 18 DAX Aktien im Plus, während 22 Werte Verluste verzeichneten. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Beiersdorf Aktie (BEI), die um +3,39 % zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich SAP mit +2,31 % und Fresenius Medical Care mit +2,02 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Beiersdorf Aktie im Fokus Die Beiersdorf Aktie war der klare DAX Gewinner des Tages. Bemerkenswert: Am Vortag zählte das Papier noch zu den größten Tagesverlierern. Mit dem gestrigen Plus konnte sich die Aktie vom Tagestief erholen und einen grünen Kerzenkörper im Chart ausbilden. Chartanalyse Beiersdorf Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Seitwärtsphase im November und Dezember

Aufwärtsbewegung bis März mit Hoch bei 137,70 EUR

Anschließende Abwärtswelle mit GAP down und Tief bei 92,50 EUR

Aktuell notiert die Aktie unterhalb der SMA20 (97,24 EUR) und nahe dem Jahrestief

Wichtige Widerstände: 94,22 EUR (GAP), 97,24 EUR (SMA20), 102,59 EUR (SMA50)

Unterstützungen: 88,90 EUR und 79,02 EUR Prognose Daily: bärisch.

Bestätigt die Aktie den gestrigen Schlusskurs, könnte zunächst das GAP bei 94,22 EUR geschlossen werden. Ein nachhaltiger Bruch der SMA50 wäre nötig, um wieder bullisches Potenzial zu entwickeln. Chartanalyse Beiersdorf Aktie – 4h Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich die Abwärtsbewegung noch deutlicher: August-GAP führte zum Bruch der 100 EUR-Marke

Kurze Erholung über die SMA20 (94,64 EUR), Abweisung an der SMA50 (96,91 EUR)

Wiederholte Schwächephasen verhindern eine Trendwende

Bullisches Szenario erst oberhalb der SMA200 (103,91 EUR) realistisch Prognose 4h Chart: ebenfalls bärisch.

Solange die Beiersdorf Aktie unter der SMA20 notiert, dominieren Abwärtstendenzen. Fazit – Beiersdorf Aktie als DAX Gewinner Am 17.09.2025 war die Beiersdorf Aktie der stärkste DAX Gewinner. Trotz des deutlichen Plus bleibt das Chartbild angeschlagen. Erst über der SMA50 und nachhaltig über der SMA200 könnte eine Trendwende gelingen. Bis dahin überwiegen die bärischen Signale mit möglichen Kurszielen bei 88,90 EUR und 79,02 EUR. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.