BMW Prognose & DAX Gewinner: BMW führt den DAX am 05.11.2025 deutlich an

Die Aktie konnte sich vom Jahrestief im April rasch erholen, hatte dann aber nicht die Kraft weiterzulaufen. Die Notierungen bröckelten wieder ab, es ging in eine Konsolidierung. Im Juni setzte das Papier noch einmal etwas zurück, um Luft zu holen. Die nachfolgende Aufwärtsbewegung trug die Aktie bis an die 90 EUR-Marke. Dies nutzen Anleger für Gewinnmitnahmen, die die Aktie bis an die 80 EUR-Marke gedrückt haben. Hier stellte sich wieder Kaufdruck ein. Der Anteilsschein lief bis Mitte August an die 91,50 EUR, kam hier aber, trotz vielfacher Bemühungen, nicht weiter. Nach einem erneuten Rücksetzer an die 80 EUR-Marke ging es nachfolgend zwar wieder aufwärts, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Es ging mit einem GAP an und unter die 80 EUR-Marke. Die Aktie konsolidierte den Rücksetzer länger und konnte sich erst im Handel gestern dynamisch aufwärtsschieben.

► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

BMW ist klarer DAX Gewinner:

Mit einem Kursplus von 7,09 % am 05.11.2025 führt BMW die Gewinnerliste im DAX 40 deutlich an und zieht starkes Anlegerinteresse auf sich. Technische Erholung bestätigt:

Die Aktie hat sich über der SMA200 (80,66 EUR) stabilisiert und ein bullisches Signal geliefert. Ein Schlusskurs über 87,54 EUR könnte den Weg zum Jahreshoch ebnen. BMW Prognose: neutral bis bullisch:

Kurzfristig zeigt sich das Chartbild positiv, mittelfristig bleibt die BMW Prognose vorsichtig optimistisch – solange die Unterstützung um 80 EUR hält.

Am gestrigen Handelstag (05.11.2025) verzeichneten per Xetra-Schluss 10 DAX-Aktien Gewinne, während 30 Werte mit Abschlägen schlossen. DAX Gewinner des Tages war BMW, deren Aktie um 7,09 % zulegte. Dahinter folgten Daimler Truck Holding mit +4,47 % und Mercedes-Benz Group mit +3,68 %.

DAX Gewinner BMW – Analyse und aktuelle BMW Prognose

Die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) war mit einem Kursplus von 7,09 % der Top-Gewinner im DAX 40. Damit rückt BMW erneut in den Fokus der Anleger.

Chartcheck – BMW Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025.

Nach dem Jahrestief im April zeigte sich eine schnelle Erholung. Der anschließende Aufwärtstrend verlor jedoch an Dynamik, worauf eine längere Konsolidierungsphase folgte. Nach mehreren Rücksetzern bis zur 80 EUR-Marke etablierte sich dort eine stabile Unterstützung.

Von diesem Niveau aus konnte sich die Aktie bis Mitte August auf 91,50 EUR erholen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach einer erneuten Schwächephase unterhalb der 80 EUR-Marke zeigte sich nun wieder Kaufinteresse – die gestrige Bewegung war dabei deutlich dynamisch.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die SMA200 bei 80,66 EUR der Aktie soliden Support bot. Von dort aus gelang der Sprung über die SMA20 (80,72 EUR) und SMA50 (83,74 EUR). Diese Bewegung hellt das Chartbild auf.

Sollte der gestrige Tagesschluss heute bestätigt werden, könnte sich eine weitere grüne Tageskerze ausbilden. In diesem Fall wäre das Schließen des offenen GAPs bei 87,54 EUR realistisch. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde das Potenzial eröffnen, das Jahreshoch erneut anzulaufen.

Wird der Ausbruch jedoch nicht bestätigt, droht ein Rücklauf zur SMA50. Ein Bruch dieser Linie könnte den Ausbruch als Fehlausbruch werten – mit möglicher Korrektur zurück in Richtung SMA200/SMA20.

Übergeordnete BMW Prognose (Daily): neutral bis bullisch

4-Stunden-Chart – Kurzfristige BMW Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025.

Im 4h-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild: Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 bei 84,97 EUR im September stabilisierte sich der Kurs im Bereich der SMA20 (81,66 EUR). Danach gelang der Rebreak über die SMA200, der gestern per Schlusskurs bestätigt wurde.

Bleibt das Kaufinteresse heute bestehen, könnte die Aktie das offene GAP bei 87,54 EUR schließen. Schwächelt die Bewegung, ist ein Rücklauf an die SMA200 oder darunter denkbar.

Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): neutral / bullisch

Tagesprognose: aufwärts

Technische Marken – BMW Prognose

Widerstände:

87,54 EUR (GAP)

89,94 EUR

90,56 EUR

91,20 EUR

91,62 EUR

Unterstützungen:

84,97 EUR – 83,74 EUR – 81,66 EUR – 80,81 EUR – 80,66 EUR – 79,96 EUR – 75,42 EUR (GAP) – 73,44 EUR (GAP) – 72,40 EUR (GAP)

Fazit: BMW bleibt der DAX Gewinner – positive BMW Prognose

Mit dem starken Kursanstieg vom 05.11.2025 bleibt BMW klarer DAX Gewinner. Das technische Bild hat sich aufgehellt, die kurzfristige BMW Prognose ist neutral bis bullisch. Anleger beobachten nun, ob die Aktie über 87,54 EUR ausbrechen kann – dies würde das Potenzial für einen Test des Jahreshochs eröffnen.

