Brenntag Prognose: DAX Gewinner mit Kurssprung – Chartanalyse & Ausblick

Per Xetra-Handelsschluss am 04.02.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 29 Aktien im Plus, während 11 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von Brenntag, gefolgt von Continental und Symrise.

Brenntag: +10,32 %

Continental: +6,28 %

Symrise: +5,42 %

Damit war Brenntag der klare DAX Gewinner des Tages.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

​​​​ Brenntag ist klarer DAX Gewinner

Mit einem Tagesplus von 10,32 Prozent war Brenntag der stärkste Wert im DAX. Der dynamische Anstieg signalisiert deutlich erhöhtes Kaufinteresse und rückt die Aktie kurzfristig in den Fokus aktiver Marktteilnehmer.

Technisch relevantes Kaufsignal im Tageschart

Der Tagesschluss über der SMA200 (53,30 EUR) ist ein zentrales Signal für die Brenntag Prognose. Wird dieser Ausbruch bestätigt, eröffnen sich Aufwärtspotenziale in Richtung 58,50 EUR und 61,90 EUR .

Bullische Struktur auch im 4h-Chart

Die Etablierung über der SMA20 und die Rückeroberung der 50-EUR-Marke sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Solange Rücksetzer oberhalb der SMA20 bleiben, ist die kurzfristige Prognose weiter bullisch.

Brenntag Aktie: Tagesgewinner im DAX 40

Die Brenntag Aktie (BNR) legte per Xetra-Schluss 10,32 Prozent zu und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn im DAX. Der starke Kursanstieg sorgt für neues Interesse an der Aktie und rückt die Brenntag Prognose erneut in den Fokus.

Brenntag Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Ausgangslage (Daily)

Im März markierte die Brenntag Aktie ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR. Nach dem Abverkauf folgte zunächst eine moderate Korrektur, ehe die Notierungen Ende März 2024 dynamisch und mit Momentum nachgaben. Die anschließende Erholung lief im Bereich von 63 EUR aus.

Seit Anfang Juni 2024 bewegte sich die Aktie in einem stabilen Abwärtskanal. Erholungsversuche wurden regelmäßig verkauft. Erst ab Mitte Oktober setzte eine Seitwärtskonsolidierung ein.

Gestern kam es zu einem technisch relevanten Signal:

Die Aktie schob sich dynamisch über die SMA200 (aktuell 53,30 EUR) und konnte per Tagesschluss darüber schließen.

Die SMA200 wurde im vergangenen Jahr mehrfach überwunden, ohne dass sich die Aktie nachhaltig darüber etablieren konnte. Genau hier liegt der entscheidende Punkt für die aktuelle Brenntag Prognose.

Brenntag Prognose Daily

Bullisches Szenario:

Wird der gestrige Ausbruch heute bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Mögliche Anlaufziele liegen bei

58,50 EUR und 61,90 EUR .

Bärisches Szenario:

Scheitert die Bestätigung und fällt die Aktie wieder unter die SMA200, wäre der gestrige Ausbruch als Fehlausbruch zu werten.

Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch

Brenntag Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die vorherige Seitwärtsphase noch deutlicher erkennbar. Die Aktie testete mehrfach die SMA200 (51,33 EUR), konnte diese zunächst jedoch nicht nachhaltig überwinden. Zwischenzeitlich fiel der Kurs unter die SMA20 und SMA50, stabilisierte sich jedoch im Umfeld dieser Durchschnittslinien.

Mit dem gestrigen Kursimpuls:

Etablierung über der SMA20

Zunehmendes Kaufinteresse

Rückeroberung der 50-EUR-Marke

Damit hat sich das 4h-Chart klar bullisch aufgehellt.

Brenntag Prognose 4h

Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der im Tageschart genannten Kursziele.

Rücksetzer bis zur SMA20 gelten als unkritisch

Ein Bruch unter die SMA50 würde die aktuelle Bewegung infrage stellen

Übergeordnete Einschätzung 4h: bullisch

Tagesprognose Brenntag Aktie

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

58,34

62,14

63,00

68,70

Unterstützungen

53,30 (SMA200)

52,91

51,44

51,33

50,69

50,63

50,27

49,79

49,28

49,01

48,72

47,82

46,40 (GAP)

Fazit: Brenntag bleibt im Fokus der DAX Gewinner

Mit dem kräftigen Kurssprung zählt Brenntag aktuell zu den spannendsten DAX Gewinnern. Die Brenntag Prognose bleibt kurzfristig bullisch, entscheidend ist jedoch die Bestätigung des Ausbruchs über die SMA200. Gelingt diese, könnten die nächsten Kursziele zügig erreicht werden.

