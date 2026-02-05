Brenntag Prognose: DAX Gewinner mit Kurssprung – Chartanalyse & Ausblick

- Brenntag ist klarer DAX Gewinner
- Technisch relevantes Kaufsignal im Tageschart
- Bullische Struktur auch im 4h-Chart
- Brenntag ist klarer DAX Gewinner
- Technisch relevantes Kaufsignal im Tageschart
- Bullische Struktur auch im 4h-Chart
Per Xetra-Handelsschluss am 04.02.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 29 Aktien im Plus, während 11 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.
Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von Brenntag, gefolgt von Continental und Symrise.
-
Brenntag: +10,32 %
-
Continental: +6,28 %
-
Symrise: +5,42 %
Damit war Brenntag der klare DAX Gewinner des Tages.
► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR
🔑 Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner
-
Brenntag ist klarer DAX Gewinner
Mit einem Tagesplus von 10,32 Prozent war Brenntag der stärkste Wert im DAX. Der dynamische Anstieg signalisiert deutlich erhöhtes Kaufinteresse und rückt die Aktie kurzfristig in den Fokus aktiver Marktteilnehmer.
-
Technisch relevantes Kaufsignal im Tageschart
Der Tagesschluss über der SMA200 (53,30 EUR) ist ein zentrales Signal für die Brenntag Prognose. Wird dieser Ausbruch bestätigt, eröffnen sich Aufwärtspotenziale in Richtung 58,50 EUR und 61,90 EUR.
-
Bullische Struktur auch im 4h-Chart
Die Etablierung über der SMA20 und die Rückeroberung der 50-EUR-Marke sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Solange Rücksetzer oberhalb der SMA20 bleiben, ist die kurzfristige Prognose weiter bullisch.
Brenntag Aktie: Tagesgewinner im DAX 40
Die Brenntag Aktie (BNR) legte per Xetra-Schluss 10,32 Prozent zu und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn im DAX. Der starke Kursanstieg sorgt für neues Interesse an der Aktie und rückt die Brenntag Prognose erneut in den Fokus.
Brenntag Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Ausgangslage (Daily)
Im März markierte die Brenntag Aktie ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR. Nach dem Abverkauf folgte zunächst eine moderate Korrektur, ehe die Notierungen Ende März 2024 dynamisch und mit Momentum nachgaben. Die anschließende Erholung lief im Bereich von 63 EUR aus.
Seit Anfang Juni 2024 bewegte sich die Aktie in einem stabilen Abwärtskanal. Erholungsversuche wurden regelmäßig verkauft. Erst ab Mitte Oktober setzte eine Seitwärtskonsolidierung ein.
Gestern kam es zu einem technisch relevanten Signal:
Die Aktie schob sich dynamisch über die SMA200 (aktuell 53,30 EUR) und konnte per Tagesschluss darüber schließen.
Die SMA200 wurde im vergangenen Jahr mehrfach überwunden, ohne dass sich die Aktie nachhaltig darüber etablieren konnte. Genau hier liegt der entscheidende Punkt für die aktuelle Brenntag Prognose.
Brenntag Prognose Daily
-
Bullisches Szenario:
Wird der gestrige Ausbruch heute bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Mögliche Anlaufziele liegen bei
58,50 EUR und 61,90 EUR.
-
Bärisches Szenario:
Scheitert die Bestätigung und fällt die Aktie wieder unter die SMA200, wäre der gestrige Ausbruch als Fehlausbruch zu werten.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bullisch
YouTube Trading Videos
Brenntag Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart ist die vorherige Seitwärtsphase noch deutlicher erkennbar. Die Aktie testete mehrfach die SMA200 (51,33 EUR), konnte diese zunächst jedoch nicht nachhaltig überwinden. Zwischenzeitlich fiel der Kurs unter die SMA20 und SMA50, stabilisierte sich jedoch im Umfeld dieser Durchschnittslinien.
Mit dem gestrigen Kursimpuls:
-
Etablierung über der SMA20
-
Zunehmendes Kaufinteresse
-
Rückeroberung der 50-EUR-Marke
Damit hat sich das 4h-Chart klar bullisch aufgehellt.
Brenntag Prognose 4h
Solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der im Tageschart genannten Kursziele.
-
Rücksetzer bis zur SMA20 gelten als unkritisch
-
Ein Bruch unter die SMA50 würde die aktuelle Bewegung infrage stellen
Übergeordnete Einschätzung 4h: bullisch
Tagesprognose Brenntag Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
-
58,34
-
62,14
-
63,00
-
68,70
Unterstützungen
-
53,30 (SMA200)
-
52,91
-
51,44
-
51,33
-
50,69
-
50,63
-
50,27
-
49,79
-
49,28
-
49,01
-
48,72
-
47,82
-
46,40 (GAP)
Fazit: Brenntag bleibt im Fokus der DAX Gewinner
Mit dem kräftigen Kurssprung zählt Brenntag aktuell zu den spannendsten DAX Gewinnern. Die Brenntag Prognose bleibt kurzfristig bullisch, entscheidend ist jedoch die Bestätigung des Ausbruchs über die SMA200. Gelingt diese, könnten die nächsten Kursziele zügig erreicht werden.
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE AKTUELL: Europäische Indizes versuchen sich nach Rekordverkäufen an der Wall Street zu erholen 🔨
Alphabet Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder kurzfristige Schwäche nutzen? 🔍
DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Donnerstag: Deutsche Börse Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.