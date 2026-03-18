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Kohl’s Aktie unter Druck: Gewinn über Erwartungen, aber schwacher Umsatz und vorsichtige Prognose für 2026 – jetzt Kohl’s Aktien kaufen?
Die Kohl’s Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der US-Einzelhändler konnte zwar im vierten Quartal die Gewinnerwartungen der Analysten übertreffen, enttäuschte jedoch beim Umsatz und mit seiner Prognose für das kommende Geschäftsjahr.
Die Reaktion an der Börse fiel deutlich aus: Die Kohl’s Aktie verlor im vorbörslichen Handel rund 10 %. Für Investoren stellt sich daher die Frage, ob der Rücksetzer eine Gelegenheit sein könnte, Kohl’s Aktien zu kaufen, oder ob weiterhin Risiken im Einzelhandelssektor bestehen.
► Kohl's WKN: 884195 | ISIN: US5002551043 | Ticker: KSS.US
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geschrieben von Jens Klatt
🔎 Drei Key Takeaways zur Kohl’s Aktie
✅ Gewinn über Erwartungen: Bereinigter Gewinn je Aktie übertraf die Analystenschätzungen deutlich.
📉 Schwacher Umsatz: Erlöse lagen leicht unter den Prognosen und gingen im Jahresvergleich zurück.
📊 Vorsichtiger Ausblick: Prognose für 2026 liegt unter den Erwartungen der Analysten.
📊 Quartalszahlen: Gewinn übertrifft Erwartungen
Im vierten Quartal konnte Kohl’s beim Gewinn positiv überraschen.
Die wichtigsten Kennzahlen:
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Bereinigter Gewinn je Aktie: 1,07 US-Dollar
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Analystenerwartung: 0,85 US-Dollar
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Übertreffen der Prognose: +0,22 US-Dollar
Damit lag der Gewinn deutlich über den Erwartungen der Wall Street.
📉 Umsatz bleibt hinter Prognosen zurück
Beim Umsatz konnte das Unternehmen jedoch nicht überzeugen.
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Quartalsumsatz: 5,0 Milliarden US-Dollar
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Analystenerwartung: 5,02 Milliarden US-Dollar
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Umsatzrückgang: −3,9 % im Vergleich zum Vorjahr
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Comparable Sales: −2,8 %
Die schwächere Umsatzentwicklung belastete die Stimmung der Investoren.
🔮 Prognose für 2026 enttäuscht Anleger
Besonders kritisch wurde der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr aufgenommen.
Kohl’s erwartet für 2026:
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Gewinn je Aktie: 1,00 bis 1,60 US-Dollar
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Mittelwert: 1,30 US-Dollar
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Analystenschätzung: etwa 1,38 US-Dollar
Zudem rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang oder stagnierenden Erlösen.
💼 Jahreszahlen zeigen gemischtes Bild
Für das Gesamtjahr 2025 meldete das Unternehmen:
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Nettoumsatz: 14,8 Milliarden US-Dollar (−4 %)
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Comparable Sales: −3,1 %
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Bereinigter Gewinn je Aktie: 1,62 US-Dollar (Vorjahr: 1,50 US-Dollar)
Positiv entwickelte sich der Cashflow:
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Operativer Cashflow: 1,4 Milliarden US-Dollar
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Vorjahr: 648 Millionen US-Dollar
⚙️ Effizienzmaßnahmen verbessern Kostenstruktur
Trotz rückläufiger Umsätze konnte Kohl’s seine Kostenstruktur verbessern.
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Bruttomarge: 33,1 % (+25 Basispunkte)
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Vertriebs- und Verwaltungskosten: −4,9 %
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Lagerbestand: −7 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar
Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar je Aktie an.
⚠️ Risiken für Anleger
Wer überlegt, Kohl’s Aktien zu kaufen, sollte mehrere Risiken beachten:
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struktureller Wettbewerb im Einzelhandel
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zunehmende Konkurrenz durch Onlinehändler
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schwankende Konsumausgaben
Diese Faktoren können die Entwicklung der Kohl’s Aktie weiterhin beeinflussen.
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🏁 Fazit: Kohl’s Aktie mit Chancen, aber auch Risiken
Die Kohl’s Aktie zeigt aktuell ein gemischtes Bild.
✔️ Gewinn über Analystenerwartungen
✔️ verbesserter Cashflow
✔️ Kostenkontrolle und Effizienzprogramme
❗ schwacher Umsatz
❗ vorsichtige Prognose für 2026.
Für Anleger, die überlegen Einzelhandelsaktien zu kaufen, könnte die Kohl’s Aktie nach dem Kursrückgang interessant sein – allerdings bleibt das Umfeld im stationären Handel herausfordernd.
Kohl's Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Kohl's Aktie
📊 Wie entwickelt sich die Kohl’s Aktie aktuell?
Die Kohl’s Aktie geriet zuletzt unter Druck, nachdem das Unternehmen zwar bessere Gewinne als erwartet meldete, jedoch beim Umsatz und beim Ausblick für das kommende Geschäftsjahr enttäuschte. Die Aktie verlor daraufhin im vorbörslichen Handel rund 10 %.
🛍️ Warum steht die Kohl’s Aktie im Fokus der Anleger?
Die Kohl’s Aktie steht im Fokus, weil der Einzelhändler seine Quartalszahlen veröffentlicht hat. Während der Gewinn über den Erwartungen lag, sorgten schwächere Umsätze und eine vorsichtige Prognose für Unsicherheit unter Investoren.
📉 Warum ist der Umsatz von Kohl’s gesunken?
Der Umsatz von Kohl’s ging im Jahresvergleich zurück, da der stationäre Einzelhandel weiterhin unter starkem Wettbewerb und veränderten Konsumgewohnheiten leidet. Zudem gaben vergleichbare Umsätze im Quartal um 2,8 % nach.
💰 Zahlt Kohl’s eine Dividende?
Ja, Kohl’s zahlt eine Dividende. Das Unternehmen kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,125 US-Dollar pro Aktie an.
🛒 Sollte man die Kohl’s Aktie jetzt kaufen?
Ob Anleger die Kohl’s Aktie kaufen sollten, hängt vom individuellen Anlagehorizont ab. Nach dem Kursrückgang könnte die Aktie für Value-Investoren interessant sein, allerdings bleibt der Wettbewerb im Einzelhandel eine Herausforderung.
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