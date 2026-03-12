DAX Gewinner: Brenntag Aktie führt Liste an - Brenntag Prognose bleibt bärisch

Per Xetra-Schluss am 11.03.2026 notierten im DAX 20 Aktien im Plus, während 20 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Brenntag Aktie, die um 3,62 Prozent zulegen konnte.

Auch andere Werte verzeichneten Gewinne:

Bayer gewann 1,89 Prozent

Daimler Truck Holding stieg um 1,85 Prozent

Damit stand Brenntag klar an der Spitze der DAX Gewinner des Handelstags.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

🔑 Drei Key Takeaways – DAX heute

Brenntag ist stärkster DAX Gewinner des Tages

Die Brenntag Aktie führte die Liste der DAX Gewinner mit einem Plus von 3,62 Prozent an und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex.

Chartbild bleibt trotz Erholung angeschlagen

Die aktuelle Brenntag Prognose bleibt technisch bärisch , da die Aktie weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie SMA50 und SMA200 notiert.

Entscheidende Marken für die kurzfristige Entwicklung

Steigt die Aktie weiter, könnten SMA50 und SMA20 im Bereich um 51,5 EUR wieder in den Fokus rücken. Fällt der Kurs erneut, könnte zunächst das Gap bei 44,80 EUR geschlossen werden.

DAX Gewinner des Tages: Brenntag Aktie

Die Brenntag Aktie (BNR) konnte per Xetra-Schluss 3,62 Prozent zulegen und war damit der stärkste Wert im deutschen Leitindex.

Trotz dieses Tagesgewinns bleibt die Brenntag Prognose aus charttechnischer Sicht weiterhin vorsichtig.

Brenntag Prognose – Chartanalyse im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seit Anfang Juni 2025 bewegt sich die Brenntag Aktie in einem stabilen Abwärtskanal. Zwar kam es im Verlauf immer wieder zu kurzfristigen Erholungen, diese wurden jedoch regelmäßig verkauft, sodass die Abwärtsbewegung anschließend erneut aufgenommen wurde.

Erst ab Mitte Oktober stabilisierte sich der Kursverlauf. Seitdem bewegte sich die Aktie übergeordnet seitwärts.

Zu Beginn des Jahres setzte moderates Kaufinteresse ein. Besonders ab Anfang Februar wurde die Aktie deutlich stärker nachgefragt. Die Kurse stiegen in dynamischen Impulsen und markierten ihr Jahreshoch knapp unterhalb der 60-EUR-Marke.

Dieses Niveau konnte jedoch nicht gehalten werden. Statt neuer Käufer dominierten Gewinnmitnahmen. In den vergangenen Handelstagen kam es zu deutlichen Rücksetzern. Im Zuge dieser Bewegung fiel die Aktie sogar unter 45 EUR, bevor es am gestrigen Handelstag zu einer Erholung kam.

Zwischenzeitlich hatte sich die Aktie im Februar über die wichtige SMA200 (aktuell 52,48 EUR) schieben können. Im Zuge der jüngsten Schwächephase wurden jedoch alle drei wichtigen gleitenden Durchschnitte wieder unterschritten.

Aus technischer Sicht bleibt das Tageschart daher weiterhin bärisch.

Bestätigt sich der gestrige Schlusskurs mit weiteren Kursgewinnen, könnte die Aktie zunächst wieder in Richtung der SMA50 (51,54 EUR) sowie SMA20 (51,68 EUR) laufen.

Solange die Brenntag Aktie jedoch unterhalb der SMA50 notiert, bleibt das Chartbild angeschlagen. In diesem Fall könnte zunächst das offene Gap bei 44,80 EUR geschlossen werden.

Sollte sich dort keine Stabilisierung einstellen, wären weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 35,21 EUR möglich.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bärisch

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Brenntag Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird die Seitwärtsphase der Aktie besonders deutlich sichtbar.

Die Aktie prallte zunächst an der SMA200 (aktuell 50,91 EUR) ab und fiel anschließend unter die SMA20 (46,25 EUR) sowie unter die SMA50 (50,51 EUR). Im Anschluss konnte sich der Kurs jedoch im Umfeld dieser Durchschnittslinien stabilisieren.

Mehrere Versuche, die SMA200 nachhaltig zu überwinden, scheiterten zunächst. Dennoch gelang es der Aktie, sich im Bereich der drei Durchschnittslinien zu etablieren.

Nach einer Phase zögerlicher Käufe nahm das Interesse der Marktteilnehmer weiter zu. Die Aktie stieg über die 50-EUR-Marke und konnte sich darüber festsetzen.

Im Februar setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die Mitte des Monats ihr Hoch erreichte. Anschließend folgten jedoch deutliche Gewinnmitnahmen.

Zunächst bot die SMA20 noch Unterstützung, später wurden jedoch auch die SMA50 und die SMA200 unterschritten. Aktuell notiert die Aktie unter allen drei wichtigen Durchschnittslinien.

Im gestrigen Handel gelang es dem Kurs allerdings, die SMA20 zu erreichen und darüber zu schließen.

Für die kurzfristige Brenntag Prognose wird entscheidend sein, ob die Aktie diese Aufwärtsdynamik fortsetzen kann.

Gelingt eine nachhaltige Bewegung über die SMA20, könnte sich das Chartbild stabilisieren und ein erneuter Anlauf in Richtung SMA50 folgen.

Fällt die Aktie hingegen wieder unter die SMA20, würde sich das Chartbild erneut eintrüben. In diesem Szenario dürfte zunächst das Gap bei 44,80 EUR in den Fokus rücken.

Sollte auch dort keine Stabilisierung gelingen, wären weitere Rücksetzer bis zum Monatstief möglich.

Übergeordnete Einschätzung (4h): bärisch

Brenntag Prognose – wichtige Marken

Tagesprognose: aufwärts

Widerstände

50,51

50,91

51,54

51,68

51,91

52,06 (Gap)

52,36

52,48

53,50 (Gap)

54,83

57,26

Unterstützungen

46,25

44,80 (Gap)

43,72

35,21

33,25

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