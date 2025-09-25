KEY TAKEAWAYS Sollte der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt werden, so könnte es im Rahmen einer roten Tageskerze wieder in Richtung der SMA50 gehen. Ein derartiger Rücksetzer würde nicht unbedingt als bärisch zu interpretieren sein. Das Wertpapier könnte den Rücklauf an diese Linie nutzen, erneuten Schwung zu nehmen. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Gewinner am 24.09.2025: Commerzbank Aktie auf Platz 1 Am gestrigen Handelstag (24.09.2025) notierten per Xetra-Schluss 22 Aktien im Plus und 18 Titel im Minus. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Commerzbank Aktie, die um +4,41 % zulegen konnte. Dahinter folgten Rheinmetall mit +2,69 % und Zalando mit +2,47 %. Die Commerzbank Aktie (CBK) war damit der stärkste DAX-Wert des Tages. Chartanalyse: Commerzbank Aktie im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Kursentwicklung zeigt, dass die Commerzbank Aktie seit Dezember 2024 eine klare Aufwärtsbewegung etabliert hat. Nach einem Anstieg bis auf 25,19 EUR im Frühjahr folgte eine Korrektur unter 20 EUR, die jedoch schnell wieder aufgeholt wurde. Später lief der Kurs sogar bis an ein neues Jahreshoch von 38,25 EUR, das jedoch direkt abverkauft wurde. Im weiteren Verlauf konnte sich die Aktie über der wichtigen 30-Euro-Marke stabilisieren. Besonders auffällig: SMA200 bei 25,01 EUR bot im November 2024 wichtige Unterstützung.

SMA20 (32,38 EUR) und SMA50 (32,84 EUR) wurden mehrfach getestet und bestätigten die Trendstabilität.

Jüngst gelang es der Commerzbank Aktie, erneut über die SMA20 zu steigen – ein bullisches Signal. Ausblick Tageschart:

Wird das gestrige Kursplus bestätigt, könnte die Aktie kurzfristig das offene GAP bei 34,03 EUR schließen und mittelfristig erneut das Jahreshoch anvisieren. Fällt die Aktie hingegen zurück, wären Unterstützungen bei 27,82 EUR und 26,10 EUR relevant. Chartanalyse: Commerzbank Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart ist erkennbar, dass die Aktie mehrfach an der SMA20 und SMA50 Support fand. Nach Rücksetzern bis zur SMA200 bei 31,60 EUR erholte sich das Papier zuletzt und konnte sich wieder über die SMA50 schieben. Ausblick 4h-Chart: Bullisches Szenario: Ein Ausbruch über die SMA50 könnte die Aktie in Richtung offenes GAP bei 34,03 EUR und weiter bis an das Jahreshoch führen.

Fazit: Commerzbank Aktie als DAX Gewinner mit Potenzial Mit einem Kursplus von 4,41 % war die Commerzbank Aktie am 24.09.2025 klarer DAX Gewinner. Die Charttechnik signalisiert, dass eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich ist – sofern die Aktie über der SMA50 bleibt. Trader sollten die Marken bei 34,03 EUR (GAP) und 38,25 EUR (Jahreshoch) im Blick behalten.

