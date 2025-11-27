Commerzbank Prognose: DAX Gewinner vom 26.11.2025 – Chartanalyse & Ausblick

► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK

✅ Drei Key Takeaways

Commerzbank als klarer DAX Gewinner : Mit +5,80 % führte die Commerzbank am 26.11.2025 die Gewinnerliste im DAX 40 deutlich an und setzte ein starkes bullisches Signal.

Bullische Commerzbank Prognose : Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart zeigt sich ein klar aufgehelltes, bullisches Chartbild – besonders nach der Rückeroberung von SMA20, SMA50 und SMA200.

Weiteres Aufwärtspotenzial: Wird der Tagesschluss bestätigt, könnte die Aktie zunächst das GAP bei 36,07 EUR schließen und anschließend in Richtung Jahreshoch bei 38,25 EUR laufen.

Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,19 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat abwärts, nachfolgend nahm der Verkaufsdruck dynamisch zu. Im Zuge dessen wurde die 20 EUR-Marke aufgegeben, wobei der Rücksetzer an der 17,66 EUR-Marke direkt wieder zurückgekauft wurde. Nachfolgend konnte sich das Papier erholen und sukzessive an immer neue Hochs laufen. Das Jahreshoch (38,25 EUR) wurde Ende August von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktie setzte zurück und schwenkte in eine Seitwärtsbox ein.

Am 26.11.2025 schloss der DAX per Xetra mit 23 Gewinnern und 17 Verlierern. Klarer DAX Gewinner des Tages war die Commerzbank Aktie, die sich um +5,80 % verteuerte. Dahinter folgten Siemens Energy mit +5,01 % und Infineon mit +3,70 %.

Damit rückte die Commerzbank Prognose erneut in den Fokus vieler Anleger, da die Aktie mit dem größten Tagesgewinn im DAX 40 überzeugen konnte.

Commerzbank Aktie (CBK) – DAX Gewinner mit +5,80 %

Per Xetra-Schluss stieg die Commerzbank Aktie um 5,80 %, was ihr den Spitzenplatz unter allen DAX Gewinnern einbrachte. Die starke Tagesperformance sorgt für einen deutlich verbesserten technischen Ausblick und beeinflusst die aktuelle Commerzbank Prognose spürbar positiv.

Chartcheck – Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025.

Technische Ausgangslage

Seit Anfang März nahm die Aufwärtsdynamik deutlich zu und führte die Aktie bis auf 25,19 EUR. Nach einer Abverkaufsphase mit einem Tief bei 17,66 EUR setzte eine nachhaltige Erholung ein, die bis Ende August in ein Jahreshoch bei 38,25 EUR mündete.

Anschließend konsolidierte die Aktie seitwärts.

SMA-Analyse

GAP-down unter die SMA20 (32,62 EUR) im September

Kurzfristige Stabilisierung an der SMA50 (31,84 EUR)

Rückeroberung beider gleitender Durchschnitte Anfang November

Erst in den letzten Handelstagen gelang eine spürbare Loslösung nach oben

Diese Entwicklung wirkt sich klar auf die Commerzbank Prognose im Tageschart aus, die derzeit bullisch interpretiert werden kann.

Bullisches Szenario

Wird der gestrige Tagesschluss heute bestätigt, wäre eine weitere grüne Tageskerze ein starkes Signal.

Mögliche Ziele:

36,07 EUR (GAP-Close)

38,25 EUR (Jahreshoch)

Bärisches Szenario

Kommt es zu einer roten Tageskerze, könnten folgende Unterstützungen greifen:

SMA20

SMA50

Insbesondere die SMA50 fungierte zuletzt mehrfach als belastbarer Support. Erst ein Bruch beider Linien würde das Chartbild neutralisieren.

Übergeordnete Daily-Prognose: bullisch

Chartcheck – 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025.

Nach dem Jahreshoch folgte ein GAP unter die SMA50 (32,79 EUR). Zunächst stabilisierte sich die Aktie im Bereich der SMA20 (32,23 EUR) und SMA50, während sich an der SMA200 (32,02 EUR) zusätzliche Unterstützung bot.

Ende Oktober kehrte verstärktes Kaufinteresse zurück:

Überwindung von SMA20 → SMA50 → SMA200

Mehrere Rücksetzer, jedoch stets Erholung über die wichtigen Durchschnittslinien

Dynamischer Aufwärtsschub über die SMA50 in den letzten Handelstagen

Damit hat sich die Commerzbank Prognose im 4h-Chart klar bullisch aufgehellt.

Bullische Fortsetzung

Solange Kurse über der SMA50 notieren, bleibt der Weg in Richtung GAP-Close frei.

Mögliche Unterstützungen bei Rücksetzern

SMA50

SMA20 / SMA200 (liegen eng beieinander)

Übergeordnete 4h-Prognose: bullisch

Tagesprognose (gemäß Analyse): aufwärts

Wichtige Marken – Widerstände & Unterstützungen

Widerstände

34,58 (GAP)

35,03

36,07 (GAP)

38,25

44,20

57,75

Unterstützungen

33,04

32,79

32,62

32,38

32,33

32,02

31,84

31,91

29,44 (GAP)

29,18

27,49

