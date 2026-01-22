Daimler Truck Holding Prognose: DAX Gewinner am 21.01.2026 | Chartcheck

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) hat gestern per Xetra Schluss 4,08 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

🚀 Key Takeaways

DAX Gewinner: Daimler Truck Holding war am 21.01.2026 mit +4,08% der stärkste DAX-Wert (vor BASF und Brenntag). Daimler Truck Holding Prognose bleibt bullisch: Daily- und 4h-Chart zeigen ein aufgehelltes, bullisches Setup, solange der Kurs über den wichtigen Durchschnitten (v. a. SMA20) stabil bleibt. Entscheidungszone voraus: Im Fokus steht das offene GAP (42,75/42,81 EUR) – ein bestätigter Ausbruch darüber erhöht die Chancen auf 45,00 EUR und 48,50 EUR, andernfalls droht ein Rücklauf zur SMA20 bzw. SMA200.

Per Xetra-Schluss notierten am 21.01.2026 insgesamt 26 Aktien im Plus, während 14 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Auf der Gewinnerseite im DAX stach vor allem ein Wert heraus: Daimler Truck Holding war der klare DAX Gewinner des Tages.

DAX Gewinner am Mittwoch: Daimler Truck Holding mit +4,08%

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) legte per Xetra-Schluss um 4,08% zu und führte damit die Tagesgewinnerliste im DAX an. Ebenfalls stark präsentierten sich BASF (+4,07%) und Brenntag (+3,16%).

Damit rückt die Daimler Truck Holding Prognose verstärkt in den Fokus – insbesondere mit Blick auf die nächsten charttechnischen Widerstände und möglichen Fortsetzungssignale.

Daimler Truck Holding Prognose – Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahreshoch bei 45,14 EUR (Ende Juli 2024) kam es zu einer deutlichen Korrektur. Die Gewinnmitnahmen waren im Tageschart klar erkennbar. Zunächst setzte die Aktie an die SMA20 (aktuell 39,21 EUR) und SMA50 (aktuell 37,48 EUR) zurück und konnte sich im Umfeld dieser Linien stabilisieren – eine nachhaltige Erholung blieb jedoch zunächst aus.

Im weiteren Verlauf rutschte der Kurs abwärts an und unter die SMA200 (aktuell 37,82 EUR). Auch dieser gleitende Durchschnitt bot zunächst keinen belastbaren Support. Erst im November gelang eine Stabilisierung, gefolgt von einer längeren Konsolidierung. Ende November kamen erneut Käufer in den Markt, wodurch sich die Aktie moderat erholen konnte.

In der Folge ging es wieder an und über die SMA200, wobei sich Daimler Truck zunächst nicht dauerhaft darüber etablieren konnte. Erst nach einem erneuten Rücksetzer setzte ein GAP up ein, das den Kurs dynamisch über die SMA200 hob. In den vergangenen Handelswochen wurde die Aufwärtsbewegung fortgesetzt – Rücksetzer wurden dabei konsequent zurückgekauft.

Daily-Ausblick: bullisches Setup mit Fokus auf das offene GAP

Das Chartbild hat sich damit bullisch aufgehellt. Wird der Tagesschluss von gestern heute bestätigt, wäre eine Fortsetzung mit einer weiteren grünen Tageskerze möglich. Dann hätte die Aktie die Chance, das offene GAP bei 42,81 EUR zu schließen.

Bei Erreichen von 42,81 EUR sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden.

Erst ein Tagesschluss über 42,81 EUR , der am Folgetag bestätigt wird, würde die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung erhöhen.

Mögliche nächste Ziele in der Daimler Truck Holding Prognose wären dann die 45,00 EUR sowie die 48,50 EUR.

Risikoszenario: fehlende Bestätigung könnte Rücklauf auslösen

Wird der Tagesschluss nicht bestätigt, könnte sich wieder eine rote Tageskerze ausbilden. In diesem Fall wäre ein Rücklauf in Richtung SMA20 möglich. Sollte dieser Support nicht halten, könnte darunter die SMA200 erneut stützen. Um die bullische Interpretation nicht zu gefährden, sollte die Aktie idealerweise bereits an der SMA20 wieder nach oben drehen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

Daimler Truck Holding Prognose – Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober im Bereich der SMA20 (aktuell 40,65 EUR) und der SMA50 (aktuell 39,47 EUR) stabilisieren konnte. Anschließend lief der Kurs über die SMA200 (aktuell 36,74 EUR), hatte jedoch zunächst Schwierigkeiten, sich klar von dieser Linie zu lösen.

Erst nach einem erneuten Rücksetzer unter die SMA200 gelang die verbindliche Etablierung darüber. Danach setzte eine moderate Aufwärtsbewegung entlang der SMA20 und SMA50 ein. Mit dem GAP up konnte sich die Aktie dynamisch von den kurzfristigen Durchschnitten lösen. Die anschließenden Rücksetzer wurden im Bereich der SMA20 aufgefangen. Im gestrigen Handel schob sich die Aktie erneut über diese Linie und konnte weiter aufwärtslaufen.

4h-Ausblick: Aufwärtsbewegung bleibt intakt

Solange sich Daimler Truck im 4h-Chart über der SMA20 halten kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöht. Oberhalb des noch offenen GAP wären dann auch die Ziele erreichbar, die bereits in der Tagesbetrachtung genannt wurden.

Rücksetzer sollten sich an der SMA20 stabilisieren

Spätestens im Bereich der SMA50 wäre eine Erholung wünschenswert

Wird die SMA50 aufgegeben, würde sich der Fokus wieder stärker auf die Unterseite richten

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose (gemäß unserer Einschätzung): aufwärts

Widerstände

41,77

42,75 (GAP)

43,08

45,14

Unterstützungen

40,65

40,61

40,21

39,47

39,21

38,94

38,47 (GAP)

37,82

37,48

36,74

35,36 (GAP)

34,72 (GAP)

31,91

* per Handelsschluss

