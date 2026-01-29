Daimler Truck Holding Prognose: DAX Gewinner mit starkem Kaufsignal

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) hat gestern per Xetra Schluss 3,44 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

🚀 Key Takeaways

DAX Gewinner mit Momentum:

Die Daimler Truck Holding Aktie war der stärkste DAX Gewinner und bestätigt mit dem deutlichen Tagesplus von 3,44 Prozent ein intaktes kurzfristiges Aufwärtsmomentum. Bullische Chartlage auf mehreren Zeitebenen:

Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt das Chartbild bullisch. Rücksetzer werden konsequent gekauft, die Aktie notiert stabil über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Positive Daimler Truck Holding Prognose:

Bei Bestätigung des letzten Tagesschlusses ist ein Schließen des Gaps bei 42,81 EUR wahrscheinlich. Darüber eröffnen sich weitere Kursziele im Bereich von 45,00 EUR bis 48,50 EUR.

Per Xetra-Schluss am Mittwoch (28.01.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 20 Aktien im Plus, während 20 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.

Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von der Daimler Truck Holding, deren Aktie sich um 3,44 Prozent verteuerte. Ebenfalls auf den vorderen Plätzen lagen Infineon mit einem Plus von 2,62 Prozent sowie Brenntag mit einem Kursgewinn von 2,22 Prozent.

Daimler Truck Holding Prognose: Größter Tagesgewinn im DAX

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages. Per Xetra-Schluss legte der Anteilsschein um 3,44 Prozent zu und setzte damit ein klares positives Signal.

Chartcheck Daimler Truck Holding – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Ausbildung des Jahreshochs bei 45,14 EUR Ende Juli 2024 kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Diese hatten im Tageschart einen ausgeprägt dynamischen Charakter. Zunächst setzte die Aktie an die SMA20 (40,19 EUR) sowie die SMA50 (38,07 EUR) zurück und konnte sich im Umfeld dieser gleitenden Durchschnitte kurzfristig stabilisieren, ohne eine nachhaltige Erholung einzuleiten.

In der Folge setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Die Aktie fiel unter die SMA200 (38,04 EUR), die keinen belastbaren Support liefern konnte. Erst im November stabilisierte sich das Papier, bevor eine längere Konsolidierungsphase einsetzte. Ende November kehrten Käufer zurück in den Markt und sorgten für eine moderate Erholung.

Nach einem erneuten Rücksetzer gelang der Ausbruch mit einem GAP up über die SMA200. In den vergangenen Handelswochen wurde die Aufwärtsbewegung konsequent fortgesetzt. Rücksetzer wurden zügig gekauft. Die gestrige lange grüne Tageskerze kompensierte die vorherigen Gewinnmitnahmen vollständig.

Tageschart – Bewertung

Das Tageschart bleibt klar bullisch.

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. In diesem Fall könnte die Aktie das offene GAP bei 42,81 EUR schließen. Ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieser Marke würde die Daimler Truck Holding Prognose weiter verbessern.

Mögliche Anlaufziele:

45,00 EUR

48,50 EUR

Wird der Tagesschluss hingegen nicht bestätigt, könnte es zu einem Rücklauf an die SMA20 kommen. Darunter wären SMA200 und SMA50 potenzielle Unterstützungen. Für die bullische Gesamteinschätzung sollte die Aktie jedoch spätestens im Bereich der SMA20 nach oben drehen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

Chartcheck Daimler Truck Holding – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober im Bereich der SMA20 (41,10 EUR) und SMA50 (40,61 EUR) stabilisieren konnte. Anschließend lief das Papier über die SMA200 (37,27 EUR), hatte jedoch zunächst Schwierigkeiten, sich nachhaltig von dieser Linie zu lösen.

Erst nach einem erneuten Rücksetzer unter die SMA200 gelang die stabile Etablierung darüber. Die Aufwärtsbewegung setzte sich entlang der SMA20 und SMA50 fort. Mit dem GAP up konnte sich die Aktie dynamisch von diesen Linien absetzen. Rücksetzer fanden erneut Unterstützung an der SMA20 bzw. SMA50.

Der gestrige Handel bestätigte das bullische Bild: Die Aktie schob sich wieder klar über beide Durchschnitte und setzte die Aufwärtsbewegung fort.

4h-Chart – Bewertung

Das Chartbild hat sich bullisch aufgehellt. Solange die Daimler Truck Holding Aktie oberhalb der SMA20 notiert, ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Oberhalb des offenen Gaps sind die Kursziele aus der Tagesbetrachtung aktiv.

Rücksetzer sollten sich an der SMA20, spätestens jedoch an der SMA50 stabilisieren. Ein Bruch der SMA50 würde das bullische Szenario infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose Daimler Truck Holding

Kurzfristige Prognose: aufwärts

Widerstände

42,29

42,91 (GAP)

43,08

45,14

Unterstützungen

41,21

41,10

41,07

40,61

40,29

40,19

39,77

38,47 (GAP)

38,07

38,04

37,28

35,36 (GAP)

34,72 (GAP)

31,91

