DAX Gewinner: Heidelberg Materials mit Top-Performance - Heidelberg Materials Prognose 2026

Das Wichtigste in Kürze Heidelberg Materials führt die DAX Gewinner an

Die Heidelberg Materials Prognose bleibt kurzfristig bärisch

Wichtige Unterstützungen im Fokus

Am 18.03.2026 zeigte sich ein schwacher Handelstag im DAX: Lediglich 11 Aktien schlossen im Plus, während 29 Werte Verluste verbuchten. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner von Heidelberg Materials mit einem Tagesplus von 2,38 %. Ebenfalls gefragt waren Deutsche Post (+1,85 %) und Commerzbank (+1,82 %). Damit rückt insbesondere die Heidelberg Materials Prognose verstärkt in den Fokus der Anleger. ► Heidelberger Materials WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker: HEI 🔑 Drei Key Takeaways – DAX Gewinner heute Heidelberg Materials führt die DAX Gewinner an , zeigt aber trotz Tagesplus weiterhin ein angeschlagenes Chartbild unterhalb wichtiger Widerstände.

Die Heidelberg Materials Prognose bleibt kurzfristig bärisch , solange die Aktie unter der SMA20 notiert und kein nachhaltiger Ausbruch gelingt.

Wichtige Unterstützungen im Fokus: Ein Rückfall in Richtung 168,40 EUR oder tiefer ist möglich, falls die aktuelle Erholung nicht bestätigt wird. Heidelberg Materials als DAX Gewinner: Tagesentwicklung im Überblick Die Aktie von Heidelberg Materials (HEI) konnte sich per Xetra-Schluss um 2,38 % steigern und war damit der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Trotz des Kursanstiegs bleibt das übergeordnete Chartbild jedoch angespannt. Chartanalyse und Heidelberg Materials Prognose (Tageschart) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Jahr 2025 zeigte die Aktie einen stabilen Aufwärtstrend mit kontinuierlich höheren Hochs. Rücksetzer wurden regelmäßig schnell aufgefangen. Nach einer längeren Konsolidierung zur Jahresmitte setzte das Papier im Oktober bei rund 185 EUR erneut zu einer Rally an. Zum Jahresbeginn 2026 wurden weitere Hochs erreicht, bevor Ende Januar deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Aktie fiel bis in den Bereich von 160 EUR zurück und konnte sich zuletzt wieder erholen. Aktuelle technische Situation: Kurs notiert weiterhin unter der SMA20 (181,82 EUR)

GAP bei 168,40 EUR bleibt ein mögliches Ziel auf der Unterseite

Weitere Unterstützungen bei 159,65 EUR und 151,15 EUR Heidelberg Materials Prognose (Daily): Solange die Aktie unter der SMA20 bleibt, überwiegen die Risiken weiterer Rücksetzer. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das Chartbild aufhellen. YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart: Kurzfristige Einschätzung Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls ein angeschlagenes Bild. Die Aktie konnte sich nach dem Abverkauf Ende Januar nicht nachhaltig über wichtige Durchschnittslinien etablieren. Wichtige Marken: SMA20: 168,12 EUR

SMA50: 177,64 EUR

SMA200: 210,49 EUR Die aktuelle Aufwärtsbewegung nähert sich der SMA50, die nun als Widerstand fungiert. Heidelberg Materials Prognose (4h): Oberhalb der SMA20 kurzfristige Stabilisierung möglich

Scheitert der Ausbruch, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs

Weitere Abgaben könnten folgen Wichtige Kursmarken für DAX Gewinner Heidelberg Materials Widerstände: 177,64 – 181,82 – 183,68 – 187,05 – 202,97 – 206,54 – 210,49 – 219,39 – 220,11 – 228,48 – 235,10 (GAP) Unterstützungen: 169,97 – 168,40 (GAP) – 159,65 – 151,15 (GAP) Fazit: DAX Gewinner mit kurzfristigem Erholungspotenzial, aber Risiken bleiben Heidelberg Materials gehört aktuell zu den auffälligsten DAX Gewinnern, zeigt jedoch weiterhin ein fragiles charttechnisches Bild. Die Heidelberg Materials Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden. Ein nachhaltiger Trendwechsel setzt erst oberhalb der SMA20 ein. Bis dahin dominieren Rückschlagsrisiken und mögliche Tests tieferer Unterstützungen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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