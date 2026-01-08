DAX Gewinner am Mittwoch: Rheinmetall Aktie mit starker Prognose

Die Aktie konnte im Juni 2025 ein Hoch formatieren. Die Notierungen liefen nachfolgend etwas zurück, das Papier hat sich in eine Seitwärtsbox begeben, die Ende Juli nach Süden aufgelöst worden ist. Der Anteilsschein schaffte es erst in der zweiten Augusthälfte die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel abzubilden. Seit Ende August konnte das Wertpapier wieder deutlich zulegen und an ein neues Jahreshoch (2.002 EUR) laufen. Das neue Hoch hat allerdings keine neuen Käufer in den Markt gebracht.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

🚀 Key Takeaways

Rheinmetall als klarer DAX Gewinner:

Die Rheinmetall Aktie war mit +4,50 Prozent der stärkste DAX Gewinner und zeigt kurzfristig eine deutliche relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Rheinmetall Prognose bleibt bullisch:

Der dynamische Ausbruch über SMA50 und SMA200 verbessert das technische Gesamtbild deutlich. Solange sich der Kurs oberhalb der SMA200 hält, überwiegen die Chancen auf weiter steigende Notierungen. 1.850 EUR als zentrale Entscheidungsmarke:

Ein Tagesschluss über 1.850 EUR erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anlaufs an das Allzeithoch. Rücksetzer dürften zunächst an der SMA200 abgefedert werden.

Per Xetra-Schluss am 07.01.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 20 Aktien im Plus, während 20 Werte Abschläge verzeichneten.

Die DAX Gewinnerliste führte die Rheinmetall Aktie klar an.

Die Top 3 DAX Gewinner im Überblick:

Rheinmetall: +4,50 Prozent

Zalando: +4,28 Prozent

MTU Aero Engines: +2,87 Prozent

Damit war Rheinmetall der stärkste DAX Gewinner des Tages.

Rheinmetall Aktie: Stärkster DAX Gewinner mit 4,50 Prozent

Die Rheinmetall Aktie (RHM) gewann per Xetra-Schluss 4,50 Prozent und erzielte damit den größten Tagesgewinn im DAX 40.

Im Fokus steht nun die weitere Entwicklung – sowohl kurzfristig als auch im übergeordneten Chartbild.

Rheinmetall Prognose – Chartanalyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Ausgangslage

Die Rheinmetall Aktie konnte im Juni 2025 ein Hoch ausbilden. Anschließend kam es zu einer Seitwärtsphase, die Ende Juli nach unten aufgelöst wurde. Erst in der zweiten Augusthälfte gelang es, die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel einzuleiten.

Seit Ende August legte die Aktie deutlich zu und erreichte ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR. Dieses Hoch brachte jedoch keine Anschlusskäufe, stattdessen kam es zu Gewinnmitnahmen.

Wichtige gleitende Durchschnitte (Daily)

SMA20: 1.592,67 EUR

SMA50: 1.627,37 EUR

SMA200: 1.681,10 EUR

Die Aktie fiel unter SMA20 und SMA50 zurück und rutschte später mit einem GAP down unter die SMA200. In der Folge etablierte sich Rheinmetall unterhalb dieser Linie.

Zu Wochenbeginn kam es jedoch zu einem GAP up über die SMA50 und SMA200. Die Aktie konnte sich oberhalb beider Durchschnittslinien festsetzen, was das Chartbild deutlich aufhellt.

Rheinmetall Prognose Daily

Bestätigung des Vortagesschlusses:

→ Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit weiterer grüner Tageskerze

Tagesschluss über 1.850 EUR:

→ Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs an das Allzeithoch

Fehlende Bestätigung:

→ Rücksetzer möglich, SMA200 fungiert als erste Unterstützung

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

Rheinmetall Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart fiel die Rheinmetall Aktie Mitte Oktober bis an die SMA200 bei 1.686,57 EUR zurück. Zunächst konnten SMA20 und SMA50 stützen, wurden im weiteren Verlauf jedoch aufgegeben.

Erst im Bereich um 1.400 EUR fand die Aktie einen Boden. Es folgte eine Entlastungsbewegung, die über SMA20 und SMA50 führte. In den letzten Handelswochen bewegte sich Rheinmetall seitwärts im Bereich dieser Linien.

Mit einem GAP up gelang zuletzt der dynamische Ausbruch über die SMA200, oberhalb der sich die Aktie etablieren konnte.

Rheinmetall Prognose 4h

Über SMA200:

→ Kursziel zunächst 1.850 EUR

Darüber:

→ Allzeithoch rückt wieder in den Fokus

Rücksetzer:

→ SMA200 als zentrale Unterstützung

→ Darunter SMA20 als weitere Auffangzone

Übergeordnete Einschätzung 4h – Prognose: bullisch

Tagesprognose Rheinmetall Aktie

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Rheinmetall – Wichtige Kursmarken

Widerstände

1.836,20

1.839,20

1.926,10

1.987,00

Unterstützungen

1.766,72

1.692,67

1.686,57

1.681,10

1.658,60

1.641,23

1.627,37

1.598,10

1.594,16 (GAP)

1.592,61

Fazit:

Als klarer DAX Gewinner überzeugt die Rheinmetall Aktie aktuell mit einem bullischen Chartbild. Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Rheinmetall Prognose positiv, solange sich die Aktie oberhalb der SMA200 behaupten kann.

