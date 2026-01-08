DAX Gewinner am Mittwoch: Rheinmetall Aktie mit starker Prognose

- Rheinmetall als klarer DAX Gewinner
- Rheinmetall Prognose bleibt bullisch
- 1.850 EUR als zentrale Entscheidungsmarke
Die Aktie konnte im Juni 2025 ein Hoch formatieren. Die Notierungen liefen nachfolgend etwas zurück, das Papier hat sich in eine Seitwärtsbox begeben, die Ende Juli nach Süden aufgelöst worden ist. Der Anteilsschein schaffte es erst in der zweiten Augusthälfte die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel abzubilden. Seit Ende August konnte das Wertpapier wieder deutlich zulegen und an ein neues Jahreshoch (2.002 EUR) laufen. Das neue Hoch hat allerdings keine neuen Käufer in den Markt gebracht.
► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM
🚀 Key Takeaways
-
Rheinmetall als klarer DAX Gewinner:
Die Rheinmetall Aktie war mit +4,50 Prozent der stärkste DAX Gewinner und zeigt kurzfristig eine deutliche relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt.
-
Rheinmetall Prognose bleibt bullisch:
Der dynamische Ausbruch über SMA50 und SMA200 verbessert das technische Gesamtbild deutlich. Solange sich der Kurs oberhalb der SMA200 hält, überwiegen die Chancen auf weiter steigende Notierungen.
-
1.850 EUR als zentrale Entscheidungsmarke:
Ein Tagesschluss über 1.850 EUR erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Anlaufs an das Allzeithoch. Rücksetzer dürften zunächst an der SMA200 abgefedert werden.
Per Xetra-Schluss am 07.01.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 20 Aktien im Plus, während 20 Werte Abschläge verzeichneten.
Die DAX Gewinnerliste führte die Rheinmetall Aktie klar an.
Die Top 3 DAX Gewinner im Überblick:
-
Rheinmetall: +4,50 Prozent
-
Zalando: +4,28 Prozent
-
MTU Aero Engines: +2,87 Prozent
Damit war Rheinmetall der stärkste DAX Gewinner des Tages.
Rheinmetall Aktie: Stärkster DAX Gewinner mit 4,50 Prozent
Die Rheinmetall Aktie (RHM) gewann per Xetra-Schluss 4,50 Prozent und erzielte damit den größten Tagesgewinn im DAX 40.
Im Fokus steht nun die weitere Entwicklung – sowohl kurzfristig als auch im übergeordneten Chartbild.
Rheinmetall Prognose – Chartanalyse im Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Ausgangslage
Die Rheinmetall Aktie konnte im Juni 2025 ein Hoch ausbilden. Anschließend kam es zu einer Seitwärtsphase, die Ende Juli nach unten aufgelöst wurde. Erst in der zweiten Augusthälfte gelang es, die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel einzuleiten.
Seit Ende August legte die Aktie deutlich zu und erreichte ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR. Dieses Hoch brachte jedoch keine Anschlusskäufe, stattdessen kam es zu Gewinnmitnahmen.
Wichtige gleitende Durchschnitte (Daily)
-
SMA20: 1.592,67 EUR
-
SMA50: 1.627,37 EUR
-
SMA200: 1.681,10 EUR
Die Aktie fiel unter SMA20 und SMA50 zurück und rutschte später mit einem GAP down unter die SMA200. In der Folge etablierte sich Rheinmetall unterhalb dieser Linie.
Zu Wochenbeginn kam es jedoch zu einem GAP up über die SMA50 und SMA200. Die Aktie konnte sich oberhalb beider Durchschnittslinien festsetzen, was das Chartbild deutlich aufhellt.
Rheinmetall Prognose Daily
-
Bestätigung des Vortagesschlusses:
→ Fortsetzung der Aufwärtsbewegung mit weiterer grüner Tageskerze
-
Tagesschluss über 1.850 EUR:
→ Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs an das Allzeithoch
-
Fehlende Bestätigung:
→ Rücksetzer möglich, SMA200 fungiert als erste Unterstützung
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch
Rheinmetall Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart fiel die Rheinmetall Aktie Mitte Oktober bis an die SMA200 bei 1.686,57 EUR zurück. Zunächst konnten SMA20 und SMA50 stützen, wurden im weiteren Verlauf jedoch aufgegeben.
Erst im Bereich um 1.400 EUR fand die Aktie einen Boden. Es folgte eine Entlastungsbewegung, die über SMA20 und SMA50 führte. In den letzten Handelswochen bewegte sich Rheinmetall seitwärts im Bereich dieser Linien.
Mit einem GAP up gelang zuletzt der dynamische Ausbruch über die SMA200, oberhalb der sich die Aktie etablieren konnte.
Rheinmetall Prognose 4h
-
Über SMA200:
→ Kursziel zunächst 1.850 EUR
-
Darüber:
→ Allzeithoch rückt wieder in den Fokus
-
Rücksetzer:
→ SMA200 als zentrale Unterstützung
→ Darunter SMA20 als weitere Auffangzone
Übergeordnete Einschätzung 4h – Prognose: bullisch
Tagesprognose Rheinmetall Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts
Rheinmetall – Wichtige Kursmarken
Widerstände
-
1.836,20
-
1.839,20
-
1.926,10
-
1.987,00
Unterstützungen
-
1.766,72
-
1.692,67
-
1.686,57
-
1.681,10
-
1.658,60
-
1.641,23
-
1.627,37
-
1.598,10
-
1.594,16 (GAP)
-
1.592,61
Fazit:
Als klarer DAX Gewinner überzeugt die Rheinmetall Aktie aktuell mit einem bullischen Chartbild. Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart bleibt die Rheinmetall Prognose positiv, solange sich die Aktie oberhalb der SMA200 behaupten kann.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.