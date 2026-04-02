DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie führt mit starkem Kursplus

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall Aktie als klarer DAX Gewinner

Technische Lage leicht verbessert

Entscheidende Unterstützungen im Fokus

Per Xetra-Schluss vom 01.04.2026 konnten 25 DAX-Werte zulegen, während 15 Aktien im Minus schlossen. Angeführt wurde die Liste der DAX Gewinner klar von der Rheinmetall Aktie, die um 7,39 Prozent anzog. Ebenfalls stark präsentierten sich Continental mit +3,88 Prozent und Deutsche Post mit +3,13 Prozent. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM ⚡ Key Takeaways Rheinmetall Aktie als klarer DAX Gewinner: Mit +7,39 Prozent war die Rheinmetall Aktie der stärkste Wert im DAX und führte die Gewinnerliste deutlich an.

Mit +7,39 Prozent war die Rheinmetall Aktie der stärkste Wert im DAX und führte die Gewinnerliste deutlich an. Technische Lage leicht verbessert: Der Anstieg über die SMA20 sorgt kurzfristig für ein freundlicheres Chartbild mit weiterem Potenzial in Richtung SMA50 und SMA200.

Der Anstieg über die SMA20 sorgt kurzfristig für ein freundlicheres Chartbild mit weiterem Potenzial in Richtung SMA50 und SMA200. Entscheidende Unterstützungen im Fokus: Rücksetzer unter die SMA20 könnten das offene Gap bei 1.447,80 EUR aktivieren und die Aufwärtsbewegung infrage stellen. Rheinmetall Aktie Analyse: Stärkster DAX Gewinner im Fokus Die Rheinmetall Aktie (RHM) war der klare Top-Performer im DAX und markierte den größten Tagesgewinn. Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Aktie bewegt sich seit Mai 2025 in einer Seitwärtsrange. Dabei spielten die gleitenden Durchschnitte eine zentrale Rolle: SMA20 aktuell bei 1.532,00 EUR

SMA50 aktuell bei 1.626,70 EUR

SMA200 aktuell bei 1.708,13 EUR Im November 2025 fiel die Aktie kurzzeitig unter alle drei Linien, konnte sich jedoch wieder stabilisieren. Das Allzeithoch wurde im Anschluss nicht mehr erreicht, stattdessen setzte eine erneute Schwächephase ein. In den letzten drei Handelstagen zeigte die Rheinmetall Aktie eine deutliche Erholung und konnte die SMA20 zurückerobern. Der Schlusskurs wurde oberhalb dieser Marke gebildet. Mögliche Szenarien Bullisches Szenario:

Bestätigung des Ausbruchs könnte eine Bewegung in Richtung SMA50 auslösen, mit weiterem Potenzial bis zur SMA200.

Bestätigung des Ausbruchs könnte eine Bewegung in Richtung SMA50 auslösen, mit weiterem Potenzial bis zur SMA200. Bärisches Szenario:

Rückfall unter die SMA20 könnte zur Schließung des offenen Gaps bei 1.447,80 EUR führen. Ohne Stabilisierung droht ein Rücklauf zum März-Tief. Einschätzung Tageschart: neutral YouTube Trading Videos Rheinmetall Aktie: 4-Stunden-Chart Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich eine verbesserte technische Lage: SMA20: 1.451,23 EUR

SMA50: 1.520,77 EUR

SMA200: 1.669,71 EUR Nach einer längeren Schwächephase konnte die Aktie zuletzt wieder über die SMA50 steigen. Dies verbessert das kurzfristige Chartbild deutlich. Technische Bewertung Solange sich die Aktie über der SMA50 hält, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bis zur SMA200 bestehen.

Rücksetzer könnten zunächst an der SMA50 aufgefangen werden.

Unterhalb der SMA20 rückt erneut das offene Gap in den Fokus. Einschätzung 4h Chart: neutral

Kurzfristige Prognose: aufwärts Wichtige Marken der Rheinmetall Aktie Widerstände: 1.626,70 EUR

1.699,71 EUR

1.753,30 EUR

1.780,30 EUR

1.856,70 EUR Unterstützungen: 1.543,76 EUR

1.532,00 EUR

1.520,77 EUR

1.477,53 EUR

1.451,39 EUR

1.447,80 EUR (Gap)

1.444,49 EUR Fazit: Rheinmetall Aktie bleibt zentraler DAX Gewinner Die Rheinmetall Aktie bleibt einer der aktuell spannendsten DAX Gewinner. Kurzfristig hat sich das Chartbild aufgehellt, dennoch bleibt die Lage insgesamt neutral. Entscheidend wird sein, ob die Aktie die Bewegung über die SMA50 und perspektivisch über die SMA200 fortsetzen kann. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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