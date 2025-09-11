KEY TAKEAWAYS Wird der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder abwärts gehen, wobei es wichtig wäre, dass der Tagesschluss heute über der SMA20 formatiert wird. Kann dies aber nicht abgebildet werden, so würde sich die Aktie wieder unter dieser Durchschnittslinie etablieren. Stellen sich diese Kursmuster ein, so müsste mit einem erneuten Anlaufen den Monatstiefs gerechnet werden. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR Dax Gewinner am 10.09.2025 – Siemens Energy Aktie im Fokus Am Mittwoch, den 10.09.2025, zeigten sich die DAX-Notierungen gemischt: 11 Aktien schlossen im Plus, während 29 Werte Verluste verbuchten. Größter Dax Gewinner war die Siemens Energy Aktie, die sich um +4,87 % verteuerte. Dahinter folgten Rheinmetall mit +3,39 % und Siemens Healthineers mit +2,36 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Siemens Energy Aktie: Stärkster Gewinner im DAX 40 Die Siemens Energy Aktie (ENR) setzte sich an die Spitze der Dax Gewinner und war damit der Wert mit dem größten Tagesgewinn. Mit dem Anstieg um +4,87 % gelang der Aktie ein starkes technisches Signal. Chartanalyse Siemens Energy Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass sich seit Mitte September 2024 verstärktes Kaufinteresse etabliert hat. Die Aktie konnte sich sukzessive nach oben schieben und dabei Rücksetzer mehrfach an der SMA20 (aktuell bei 91,68 EUR) stabilisieren. Ein entscheidender Impuls erfolgte im November 2024 mit einem Gap-up über 45 EUR , gefolgt von einem Lauf über die 50 EUR-Marke .

Rücksetzer Ende Januar wurden direkt zurückgekauft.

Im Juni 2025 erreichte die Aktie ein Hoch bei 98,44 EUR , bevor eine Konsolidierung einsetzte.

Nach Gewinnmitnahmen bei 104,75 EUR fiel die Aktie unter SMA20 und SMA50, konnte sich aber zuletzt wieder darüber etablieren. Fazit Tageschart: Entscheidend ist, ob sich die Siemens Energy Aktie oberhalb der SMA50 festsetzen kann. Ein bestätigter Ausbruch würde den Weg zum Jahreshoch ebnen. Andernfalls droht ein Rücksetzer in Richtung Monatstiefs. Chartanalyse Siemens Energy Aktie – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass die Aktie mehrfach Unterstützung an der SMA20 (88,73 EUR) und der SMA50 (90,57 EUR) fand. Erst Mitte August konnte sich der Kurs davon lösen, fiel jedoch später an die SMA200 (92,82 EUR) zurück. Nach der Überwindung von SMA20 und SMA50 gelang zuletzt auch der Sprung über die SMA200.

Solange die Aktie oberhalb von 99 EUR notiert, hellt sich das Chartbild weiter auf.

Kritisch wäre ein erneuter Rückfall unter die SMA200, was den letzten Ausbruch zu einem Fehlausbruch machen könnte. Prognose & Trading-Einschätzung Übergeordnete Einschätzung Daily: neutral / bullisch

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: bullisch

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Widerstände: 95,66 / 98,72 / 103,30 / 104,55 / 104,75

