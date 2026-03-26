DAX Gewinner: Siemens Energy Aktie führt an - aktuelle Siemens Energy Prognose

Das Wichtigste in Kürze Siemens Energy bleibt führender DAX Gewinner

Prognose bleibt bullisch

Wichtige Unterstützungen entscheidend

Per Xetra-Schluss am 25.03.2026 konnten 34 Aktien im DAX zulegen, während lediglich 6 Werte im Minus schlossen. An der Spitze der DAX Gewinner stand erneut die Siemens Energy Aktie. Die Top-Performer im Überblick: Siemens Energy: +3,57 %

+3,57 % RWE: +2,99 %

+2,99 % MTU Aero Engines: +2,59 % Damit bestätigt Siemens Energy erneut seine starke Marktstellung innerhalb der aktuellen DAX Gewinner. ► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR.DE ⚡ Key Takeaways Siemens Energy bleibt führender DAX Gewinner: Mit +3,57 % war die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre relative Stärke.

Mit +3,57 % war die Aktie erneut stärkster Wert im DAX und bestätigt ihre relative Stärke. Siemens Energy Prognose bleibt bullisch: Der Aufwärtstrend ist intakt, solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert – weiteres Potenzial bis zum Jahreshoch besteht.

Der Aufwärtstrend ist intakt, solange die Aktie über SMA20 und SMA50 notiert – weiteres Potenzial bis zum Jahreshoch besteht. Wichtige Unterstützungen entscheidend: Die Zone um 152–150 EUR ist kurzfristig richtungsweisend; ein Halten dieser Marken stabilisiert das positive Chartbild. Siemens Energy Prognose: Technische Analyse der Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tageschart: Stabiler Aufwärtstrend intakt Die Siemens Energy Aktie zeigt weiterhin ein klares bullisches Chartbild. Nach einem Zwischenhoch bei 110,45 EUR im Oktober kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen bis in den Bereich von 95 EUR. Seit Ende November befindet sich das Papier jedoch wieder in einem stabilen Aufwärtstrend. Wichtige Entwicklungen: Neues Jahreshoch bei 171,55 EUR , anschließend Korrektur

, anschließend Korrektur Rücksetzer unter 140 EUR, danach deutliche Erholung

Aktuell wieder über wichtigen gleitenden Durchschnitten Besonders relevant ist das Verhalten an den gleitenden Durchschnitten: SMA20 (152,94 EUR) fungiert als kurzfristiger Support

fungiert als kurzfristiger Support SMA50 (151,59 EUR) stabilisiert den übergeordneten Trend Der jüngste Anstieg erfolgte mit einem Gap-up über beide Linien, was als positives Signal gewertet werden kann. Siemens Energy Prognose (Daily): bullisch YouTube Trading Videos 4h-Chart: Entscheidende Unterstützungszone verteidigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ebenfalls eine konstruktive Entwicklung: Rücksetzer unter SMA20 und SMA50 wurden abgefangen

Stabilisierung an der SMA200 (144,58 EUR)

Anschließender dynamischer Rebound mit Gap-up über die SMA50 Solange die Aktie über der SMA50 bleibt, ist weiteres Aufwärtspotenzial wahrscheinlich. Kurzfristige Szenarien: Rücksetzer könnten zunächst das Gap bei 152,15 EUR schließen

schließen Unterstützungen: SMA20 und SMA50

Trend bleibt intakt, solange diese Zonen verteidigt werden Siemens Energy Prognose (4h): bullisch Wichtige Kursmarken der Siemens Energy Aktie Widerstände:

159,34 – 159,81 – 163,65 – 165,35 – 171,55 Unterstützungen:

154,74 – 152,74 – 152,49 – 152,15 (Gap) – 151,59 – 150,97 – 149,27 – 144,58 – 132,65 (Gap) – 128,95 Fazit: Siemens Energy bleibt einer der stärksten DAX Gewinner Die Siemens Energy Aktie bestätigt ihre Rolle als einer der führenden DAX Gewinner. Sowohl im Tages- als auch im kurzfristigen Chart bleibt das Setup konstruktiv. Die aktuelle Siemens Energy Prognose bleibt klar aufwärtsgerichtet, solange die Aktie wichtige Unterstützungen verteidigt. Ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch erscheint bei Bestätigung des Trends wahrscheinlich. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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