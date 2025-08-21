KEY TAKEAWAYS Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte das Wertpapier in den kommenden Handelstagen wieder an die SMA50 laufen. Ende des letzten Jahres, bzw. zu Beginn dieses Jahres hatte die Aktie, wie bereits erwähnt, erkennbare Probleme diese Linie per Tagesschluss zu nehmen. Es bleibt somit abzuwarten, ob es die Aktie es schafft, sich wieder über die SMA50 zu schieben, sollte diese Linie erreicht werden. ► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1 DAX Gewinner vom 20.08.2025 – Symrise Aktie im Fokus Per Xetra-Schluss notierten am 20.08.2025 insgesamt 25 DAX-Aktien im Plus, 15 Titel gaben nach. Größter DAX Gewinner war die Symrise Aktie (SY1), die sich um +2,44 % verteuerte. Dahinter folgten Deutsche Börse (+2,38 %) und Henkel (+1,89 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Damit stand die Symrise Aktie an der Spitze der DAX 40 Gewinnerliste und sorgte für besondere Aufmerksamkeit am Markt. Chartanalyse Symrise Aktie – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Symrise Aktie zeigte in den letzten Monaten ein volatiles Kursverhalten. Nach einem Anstieg bis zum Jahreshoch bei 124,95 EUR setzte ein deutlicher Abwärtstrend ein. Innerhalb von sechs Monaten verlor das Papier über 25 % und fiel im März unter die Marke von 90 EUR. Jahrestief: 88,38 EUR

Erholung: +10 % vom Tiefpunkt

Aktuelle Schlüsselmarken: SMA20: 81,45 EUR SMA50: 88,37 EUR SMA200: 97,20 EUR

Zuletzt gelang der Sprung über die SMA20, was eine erste Stabilisierung signalisiert. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 wäre jedoch entscheidend, um die Erholung fortzusetzen. Prognose Tageschart: bärisch – allerdings mit kurzfristigem Aufwärtspotenzial. Symrise Aktie im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte die Aktie nach einem langen Abwärtstrend zuletzt über die SMA20 und SMA50 steigen. Diese Bewegung hellt das Chartbild deutlich auf. Unterstützungen: 82,54 | 81,45 | 80,34

Widerstände: 88,37 | 92,54 | 97,20 | 101,95 Prognose 4h-Chart: neutral – Stabilisierung oberhalb der SMA20/SMA50, Potenzial bis SMA200. Fazit: Symrise Aktie als klarer DAX Gewinner Die Symrise Aktie war am 20.08.2025 der eindeutige DAX Gewinner und konnte sich vom Jahrestief erholen. Kurzfristig überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Entscheidend wird sein, ob die Aktie die SMA50 zurückerobern kann. 👉 Anleger sollten die Unterstützungen bei rund 82 EUR sowie die Widerstände im Bereich 97–103 EUR im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

