Bayer Prognose: Aktie führt DAX Gewinner am Montag an | Chartanalyse

Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern per Xetra Schluss 4,13 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

🚀 Key Takeaways

Bayer ist klarer DAX Gewinner

Die Bayer Aktie war mit einem Plus von 4,13 Prozent stärkster DAX Gewinner am Montag und markierte den höchsten Stand seit September 2023 – ein deutliches Signal für zunehmende Käuferstärke. Bayer Prognose bleibt bullisch

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bestätigt sich ein bullisches Gesamtbild. Der nachhaltige Ausbruch über SMA20 und SMA50 spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Kursziele und Risiken klar definiert

Auf der Oberseite liegen die nächsten Anlaufziele bei 49,50 EUR und 53,79 EUR. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, bleiben oberhalb von 42,35 EUR jedoch technisch unkritisch.

Zum Xetra-Schluss am Montag (26.01.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.

Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von der Bayer Aktie, die sich um 4,13 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich die GEA Group mit einem Plus von 3,68 Prozent sowie SAP mit einem Kursgewinn von 2,97 Prozent.

DAX Gewinner am Montag – Bayer Aktie (BAYN)

Die Bayer Aktie (BAYN) war damit der klare DAX Gewinner des Tages. Per Xetra-Schluss legte der Anteilsschein um 4,13 Prozent zu und markierte damit den höchsten Tagesgewinn im Index.

Chartanalyse Bayer – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bayer Prognose im Tageschart

Nach Ausbildung des Jahrestiefs im April 2025 bei 18,60 EUR konnte sich die Bayer Aktie deutlich erholen. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, bevor das Wertpapier in eine ausgeprägte Seitwärtsphase überging.

Ab Mitte November zeigte sich erneut steigende Nachfrage. Mehrere GAP-ups sorgten für eine dynamische Aufwärtsbewegung. Im gestrigen Handel kamen neue Käufer in den Markt, wodurch die Aktie auf den höchsten Stand seit Ende September 2023 geschoben wurde. Der Xetra-Handel endete nahe dem Tageshoch – ein positives technisches Signal.

Technisch ist gut erkennbar, dass sich die Aktie bis Ende Juli an der SMA20 (40,43 EUR) nach oben schieben konnte. Rücksetzer wurden zuverlässig von der SMA50 (35,44 EUR) aufgefangen. Nach einer längeren Seitwärtsphase gelang schließlich der nachhaltige Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte. Seitdem zeigt die Bayer Aktie eine klar aufwärtsgerichtete Struktur.

Bayer Prognose – Kursziele Tageschart

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung mit einer weiteren grünen Tageskerze fortsetzen.

Übergeordnete Anlaufziele liegen bei:

49,50 EUR

53,79 EUR

Sollten sich hingegen kurzfristige Gewinnmitnahmen einstellen, wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich von 42,35 EUR möglich.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Chartanalyse Bayer – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart bestätigt sich die bullische Bayer Prognose. Die Aktie bewegte sich längere Zeit seitwärts um die SMA20 (43,73 EUR) und die SMA50 (41,09 EUR). Ein Ausbruchsversuch im Oktober wurde zunächst abverkauft, bevor es erneut zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung mit mehreren GAP-ups kam.

In den vergangenen Handelswochen fungierte die SMA20 wiederholt als stabiler Support. Rücksetzer in diesen Bereich wurden gekauft, was die positive Marktstruktur unterstreicht.

Solange sich die Bayer Aktie oberhalb der SMA20 halten kann, bleibt die bullische Interpretation intakt. Ein Bruch der SMA20 würde die SMA50 als nächste relevante Unterstützung aktivieren. Wesentlich darunter sollte es nicht gehen, um das positive Gesamtbild nicht zu gefährden.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Bayer Tagesprognose

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Widerstände

48,30 EUR

53,79 EUR

58,90 EUR (GAP)

Unterstützungen

44,90 EUR

43,92 EUR

43,73 EUR

41,61 EUR (GAP)

41,09 EUR

40,43 EUR

39,79 EUR

35,44 EUR

35,24 EUR (GAP)

33,49 EUR (GAP)

33,23 EUR

28,65 EUR

* alle Angaben per Xetra-Schluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*