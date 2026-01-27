Bayer Prognose: Aktie führt DAX Gewinner am Montag an | Chartanalyse

- Bayer ist klarer DAX Gewinner
- Bayer Prognose bleibt bullisch
- Kursziele und Risiken klar definiert
- Bayer ist klarer DAX Gewinner
- Bayer Prognose bleibt bullisch
- Kursziele und Risiken klar definiert
Die Bayer Aktie (BAYN) hat gestern per Xetra Schluss 4,13 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
🚀 Key Takeaways
-
Bayer ist klarer DAX Gewinner
Die Bayer Aktie war mit einem Plus von 4,13 Prozent stärkster DAX Gewinner am Montag und markierte den höchsten Stand seit September 2023 – ein deutliches Signal für zunehmende Käuferstärke.
-
Bayer Prognose bleibt bullisch
Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart bestätigt sich ein bullisches Gesamtbild. Der nachhaltige Ausbruch über SMA20 und SMA50 spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
Kursziele und Risiken klar definiert
Auf der Oberseite liegen die nächsten Anlaufziele bei 49,50 EUR und 53,79 EUR. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, bleiben oberhalb von 42,35 EUR jedoch technisch unkritisch.
Zum Xetra-Schluss am Montag (26.01.2026) notierten im DAX 40 insgesamt 22 Aktien im Plus, während 18 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.
Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von der Bayer Aktie, die sich um 4,13 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich die GEA Group mit einem Plus von 3,68 Prozent sowie SAP mit einem Kursgewinn von 2,97 Prozent.
DAX Gewinner am Montag – Bayer Aktie (BAYN)
Die Bayer Aktie (BAYN) war damit der klare DAX Gewinner des Tages. Per Xetra-Schluss legte der Anteilsschein um 4,13 Prozent zu und markierte damit den höchsten Tagesgewinn im Index.
Chartanalyse Bayer – Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Bayer Prognose im Tageschart
Nach Ausbildung des Jahrestiefs im April 2025 bei 18,60 EUR konnte sich die Bayer Aktie deutlich erholen. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung setzte sich bis Ende Juli fort, bevor das Wertpapier in eine ausgeprägte Seitwärtsphase überging.
Ab Mitte November zeigte sich erneut steigende Nachfrage. Mehrere GAP-ups sorgten für eine dynamische Aufwärtsbewegung. Im gestrigen Handel kamen neue Käufer in den Markt, wodurch die Aktie auf den höchsten Stand seit Ende September 2023 geschoben wurde. Der Xetra-Handel endete nahe dem Tageshoch – ein positives technisches Signal.
Technisch ist gut erkennbar, dass sich die Aktie bis Ende Juli an der SMA20 (40,43 EUR) nach oben schieben konnte. Rücksetzer wurden zuverlässig von der SMA50 (35,44 EUR) aufgefangen. Nach einer längeren Seitwärtsphase gelang schließlich der nachhaltige Ausbruch über beide gleitenden Durchschnitte. Seitdem zeigt die Bayer Aktie eine klar aufwärtsgerichtete Struktur.
Bayer Prognose – Kursziele Tageschart
Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, könnte sich die Aufwärtsbewegung mit einer weiteren grünen Tageskerze fortsetzen.
Übergeordnete Anlaufziele liegen bei:
-
49,50 EUR
-
53,79 EUR
Sollten sich hingegen kurzfristige Gewinnmitnahmen einstellen, wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich von 42,35 EUR möglich.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch
YouTube Trading Videos
Chartanalyse Bayer – 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h-Chart bestätigt sich die bullische Bayer Prognose. Die Aktie bewegte sich längere Zeit seitwärts um die SMA20 (43,73 EUR) und die SMA50 (41,09 EUR). Ein Ausbruchsversuch im Oktober wurde zunächst abverkauft, bevor es erneut zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung mit mehreren GAP-ups kam.
In den vergangenen Handelswochen fungierte die SMA20 wiederholt als stabiler Support. Rücksetzer in diesen Bereich wurden gekauft, was die positive Marktstruktur unterstreicht.
Solange sich die Bayer Aktie oberhalb der SMA20 halten kann, bleibt die bullische Interpretation intakt. Ein Bruch der SMA20 würde die SMA50 als nächste relevante Unterstützung aktivieren. Wesentlich darunter sollte es nicht gehen, um das positive Gesamtbild nicht zu gefährden.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch
Bayer Tagesprognose
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts
Widerstände
-
48,30 EUR
-
53,79 EUR
-
58,90 EUR (GAP)
Unterstützungen
-
44,90 EUR
-
43,92 EUR
-
43,73 EUR
-
41,61 EUR (GAP)
-
41,09 EUR
-
40,43 EUR
-
39,79 EUR
-
35,44 EUR
-
35,24 EUR (GAP)
-
33,49 EUR (GAP)
-
33,23 EUR
-
28,65 EUR
* alle Angaben per Xetra-Schluss
AKTIEN GRATIS HANDELN!*
- *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!
- Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!
- BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat
- XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!
- Hier mehr erfahren
Google schockt Gaming-Branche mit Project Genie
Lockheed Martin Aktie erreicht neues Allzeithoch
DAX Verlierer: SAP Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
DAX Gewinner am Donnerstag: Henkel Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.