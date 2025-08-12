KEY TAKEAWAYS Aktie kann sich wieder erholen und ein neues Hoch formatieren. Nach einem weiteren Rücksetzer ging es gestern an ein neues Jahreshoch (35,95 EUR). Die Aktie ist am Tageshoch aus dem Handel gegangen. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK DAX Gewinner am 11.08.2025: Commerzbank Aktie im Fokus Am Montag, den 11. August 2025, schloss der DAX uneinheitlich: 14 Werte im Plus, 26 mit Verlusten. Klarer Spitzenreiter unter den DAX Gewinnern war die Commerzbank Aktie (WKN: CBK100, ISIN: DE000CBK1001, Kürzel: CBK), die sich per Xetra-Schluss um +4,23 % verteuerte. Auf den Plätzen folgten Siemens Energy mit +3,07 % und Sartorius mit +1,90 %. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Aktie – Tagesanalyse & Chartcheck Die Commerzbank Aktie setzte damit ihren Aufwärtstrend fort und markierte ein neues Jahreshoch bei 35,95 EUR. Seit Dezember 2024 zeigt sich ein sukzessiver Anstieg, der im März 2025 an Dynamik gewann und zunächst bis 25,19 EUR führte. Nach einer Korrektur unter die 20-Euro-Marke und einem Tief bei 17,66 EUR setzte eine Erholung ein, die die Aktie in mehreren Etappen zu immer neuen Hochs trug. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell 22,09 EUR) seit November 2024 mehrfach als stabile Unterstützung fungierte. Über SMA20 (30,77 EUR) und SMA50 (29,11 EUR) konnte sich das Papier wieder etablieren. Mitte Juli löste sich die Aktie deutlich von der SMA20 und erreichte gestern das neue Hoch. Technische Einschätzung – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Trend: weiterhin bullisch

Wichtige Widerstände: 35,99 EUR | 38,77 EUR | 44,20 EUR | 57,75 EUR

Wichtige Unterstützungen: 34,46 EUR | 33,10 EUR | 31,16 EUR | 30,77 EUR | 29,44 EUR (Gap) | 29,11 EUR Solange die Commerzbank Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, bestehen gute Chancen auf weitere DAX Gewinner-Tage und ein mögliches Anlaufen der 40- bzw. 44-Euro-Marke. 4-Stunden-Chart – Kurzfristige Perspektive Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart zeigt sich ebenfalls ein intakter Aufwärtstrend. Seit April konnte die Aktie nach einem kurzen Fall unter die SMA200 (28,30 EUR) wieder Stärke aufbauen und sowohl SMA20 (33,02 EUR) als auch SMA50 (31,16 EUR) überwinden. Rücksetzer wurden in der Regel an diesen Linien aufgefangen. Auch hier gilt: Bleibt die Notierung oberhalb der SMA20, sind neue Hochs im Bereich der Tagesziele wahrscheinlich. Fazit: Commerzbank Aktie bleibt Top-Performer unter den DAX Gewinnern Die technische Ausgangslage ist klar bullisch. Trader und Anleger könnten bei anhaltender Stärke mit weiteren Hochs rechnen. Rücksetzer an SMA-Unterstützungen bieten potenziell neue Einstiegsgelegenheiten, solange das Chartbild intakt bleibt.

