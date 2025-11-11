Commerzbank Prognose 2025 – DAX Gewinner mit bullischer Kursentwicklung | Chartanalyse & Ausblick

- Commerzbank ist aktueller DAX Gewinner
- Technisches Bild bleibt bullisch
- Positive Commerzbank Prognose 2025
Es ging ab Dezember 2024 für die Commerzbank Aktie sukzessive aufwärts. Anfang März hat die Aufwärtsdynamik zugenommen, das Wertpapier ist im Zuge dessen bis an die 25,19 EUR gelaufen. Das Hoch wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat abwärts, nachfolgend nahm der Verkaufsdruck dynamisch zu. Es ging deutlich unter die 20 EUR-Marke, wobei der Rücksetzer an die 17,66 EUR direkt wieder zurückgekauft wurde.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
✅ Drei Key Takeaways
-
Commerzbank ist aktueller DAX Gewinner:
Mit einem Kursplus von +6,19 % war die Commerzbank Aktie am 10. November 2025 der stärkste Wert im DAX 40 und setzte ein deutliches bullisches Signal im Bankensektor.
-
Technisches Bild bleibt bullisch:
Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine klare Aufwärtsstruktur. Die Aktie konnte sich über den wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200) stabilisieren.
-
Positive Commerzbank Prognose 2025:
Bleibt das Momentum erhalten, könnte die Commerzbank Aktie kurzfristig das GAP bei 36,07 EUR schließen und mittelfristig wieder in Richtung des Jahreshochs bei 38,25 EUR steigen.
Am 10. November 2025 notierten per Xetra-Schluss 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Werte Verluste verzeichneten.
DAX Gewinner des Tages war die Commerzbank Aktie (CBK) mit einem starken Kursanstieg von +6,19 %. Dahinter folgten Siemens Energy (+4,47 %) und Deutsche Bank (+4,14 %).
Damit setzte die Commerzbank ein deutliches Ausrufezeichen im DAX 40 und bleibt ein zentraler Wert für Anleger, die auf Banktitel im deutschen Leitindex setzen.
📈 Commerzbank Prognose & Chartanalyse (Tageschart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Commerzbank Prognose bleibt nach dem jüngsten Kursanstieg bullisch.
Seit Dezember 2024 bewegt sich die Aktie sukzessive aufwärts. Nach einer starken Aufwärtsphase bis auf 25,19 EUR folgte eine Korrektur bis 17,66 EUR, die zügig zurückgekauft wurde. Seither dominiert wieder Aufwärtsdynamik.
Das Papier markierte zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch bei 38,25 EUR, das allerdings abverkauft wurde. Nach einem Rücksetzer unter die 20 EUR-Marke erholte sich die Aktie und konnte sich oberhalb der 30 EUR-Zone stabilisieren.
Im Tageschart zeigen die SMA20 (31,09 EUR) und SMA50 (31,73 EUR) wichtige Unterstützungszonen. Die gestrige lange grüne Tageskerze signalisiert, dass sich die Aktie über diesen Durchschnittslinien festsetzen konnte – ein positives technisches Signal.
Prognose Daily: bullisch
Zielzonen: GAP bei 36,07 EUR, anschließend Jahreshoch bei 38,25 EUR
Supportzonen: 32,19 EUR (GAP), SMA50 (31,73 EUR), 31,09 EUR
⏱️ Commerzbank Chartanalyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigen Zeitrahmen (4h-Chart) zeigt sich die Commerzbank Aktie stabil und mit klarer Aufwärtsstruktur. Nach dem Rücksetzer unter die SMA50 (31,09 EUR) konnte sich der Kurs fangen und über die SMA200 (32,66 EUR) ansteigen.
Das technische Bild hat sich deutlich aufgehellt. Sollte das Kaufinteresse anhalten, ist ein Anstieg bis zum GAP bei 36,07 EUR und möglicherweise darüber hinaus wahrscheinlich. Rücksetzer dürften im Bereich der SMA200 aufgefangen werden.
Prognose 4h-Chart: bullisch
Tagesprognose: aufwärts
🔍 Commerzbank Prognose Fazit
Die Commerzbank Aktie bleibt einer der spannendsten DAX Gewinner 2025.
Mit einer klaren Aufwärtstendenz im Tages- und 4h-Chart könnte die Aktie mittelfristig wieder in Richtung des Jahreshochs bei 38,25 EUR laufen.
Solange sich der Kurs über den gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA50/SMA200) behauptet, überwiegen die bullischen Signale.
📊 Technische Marken im Überblick
Widerstände:
34,03 (EUR) | 34,84 | 36,07 (GAP) | 38,25 | 44,20 | 57,75
Unterstützungen:
32,77 | 32,66 | 32,33 | 32,19 (GAP) | 31,73 | 31,09 | 29,44 (GAP) | 27,49
